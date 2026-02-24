A PACMA le preocupa que un perro acabe “mordiendo a un ‘therian’” y que se asuma que los animalistas tienen “la aspiración” de convertirse en animales

A PACMA le preocupa que un perro acabe “mordiendo a un ‘therian’” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este mes de febrero han nacido los therian. En realidad existen desde los años 90, más o menos, pero ha sido de la noche a la mañana que en el mundo hispano se ha empezado a hablar de un supuesto “fenómeno viral entre los jóvenes” que ha terminado compartiendo portada con la muerte del Mencho, el arresto del príncipe Andrés o con la desclasificación de documentos sobre el 23F, aunque hace dos días nadie había escuchado nada al respecto y en realidad el fenómeno no es mucho más que adolescentes que se ponen máscaras y de viral no parece tener mucho - más allá de la conversación al respecto -, porque ni en las “quedadas therian” que se han dado en los últimos días se han dejado ver demasiado: si este fenómeno existe de una forma tan amplia como se está dando a entender, lo hace en secreto.

Therian es una abreviatura del término griego theriantrope, que quiere decir “bestia humana”. No quiere decir que quien diga ser therian se considere animal, ni parcialmente, ni que quiera serlo, ni es un trastorno: tiene más que ver con los “animales espirituales”, aunque tampoco es que exista un marco conceptual especialmente desarrollado ni se sabe gran cosa sobre qué lleva a una persona a identificarse como therian.

En términos prácticos: en el muy improbable caso de que uno se cruce con un therian por la calle, será fácilmente identificable por su máscara animal, probablemente acompañada de guantes que simulen ser zarpas y de una cola y, posiblemente, por su cuadripedestación simulada.

A PACMA le preocupa que un perro acabe “mordiendo a un ‘therian’” (EFE/Enric Fontcuberta)

PACMA pide hacer la diferenciación entre animalistas y ‘therians’

La mayoría los habrá visto en Internet y no les habrá dedicado demasiado pensamiento. En el partido animalista PACMA, sin embargo - según ha advertido Yolanda Morales, portavoz del grupo -, están preocupados: “Hemos visto casos de estos chicos disfrazados queriendo interactuar con animales reales en un parque y estos últimos no tienen por qué reaccionar bien”.

Según explica, la situación puede desconcertar y excitar a partes iguales a algunos perros que, sobrepasados, “pueden terminar mordiendo a un ‘therian’, y eso podría derivar en un proceso de denuncia contra los dueños del animal”. Lo que más preocupa a Morales y otros animalistas, sin embargo, es que “la sociedad confunda el activismo en favor de la protección y el bienestar animal con esta tendencia”, ya que las personas que pertenecen a esta comunidad, en general, “no tienen nada que ver con los animalistas, no tienen por qué serlo”.

“Nosotros nos posicionamos ética y políticamente contra la crueldad animal”, explica a EFE la portavoz, pero “nos da miedo que se malinterprete nuestra actividad y la gente piense que tenemos la aspiración de convertirnos en animales”. También ve en este supuesto fenómeno un peligro de que acabe por normalizar “una forma de ridiculización de lo que en verdad deseamos: una vida más digna para los animales que conviven con nosotros en todos los ámbitos”.

En realidad, sería difícil que los therian acabasen por tener tal calado; y queda en duda el motivo por el cual, de repente, este fenómeno se ha hecho tal hueco en la narrativa del presente.