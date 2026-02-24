España

A PACMA le preocupa que un perro acabe “mordiendo a un ‘therian’” y que se asuma que los animalistas tienen “la aspiración” de convertirse en animales

Yolanda Morales, portavoz del grupo, explica que un animal puede no reaccionar bien a una interacción con un ‘therian’ por puro desconcierto; y recuerda que el animalismo no tiene nada que ver con este fenómeno

Guardar
A PACMA le preocupa que
A PACMA le preocupa que un perro acabe “mordiendo a un ‘therian’” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este mes de febrero han nacido los therian. En realidad existen desde los años 90, más o menos, pero ha sido de la noche a la mañana que en el mundo hispano se ha empezado a hablar de un supuesto “fenómeno viral entre los jóvenes” que ha terminado compartiendo portada con la muerte del Mencho, el arresto del príncipe Andrés o con la desclasificación de documentos sobre el 23F, aunque hace dos días nadie había escuchado nada al respecto y en realidad el fenómeno no es mucho más que adolescentes que se ponen máscaras y de viral no parece tener mucho - más allá de la conversación al respecto -, porque ni en las “quedadas therian” que se han dado en los últimos días se han dejado ver demasiado: si este fenómeno existe de una forma tan amplia como se está dando a entender, lo hace en secreto.

Therian es una abreviatura del término griego theriantrope, que quiere decir “bestia humana”. No quiere decir que quien diga ser therian se considere animal, ni parcialmente, ni que quiera serlo, ni es un trastorno: tiene más que ver con los “animales espirituales”, aunque tampoco es que exista un marco conceptual especialmente desarrollado ni se sabe gran cosa sobre qué lleva a una persona a identificarse como therian.

En términos prácticos: en el muy improbable caso de que uno se cruce con un therian por la calle, será fácilmente identificable por su máscara animal, probablemente acompañada de guantes que simulen ser zarpas y de una cola y, posiblemente, por su cuadripedestación simulada.

A PACMA le preocupa que
A PACMA le preocupa que un perro acabe “mordiendo a un ‘therian’” (EFE/Enric Fontcuberta)

PACMA pide hacer la diferenciación entre animalistas y ‘therians’

La mayoría los habrá visto en Internet y no les habrá dedicado demasiado pensamiento. En el partido animalista PACMA, sin embargo - según ha advertido Yolanda Morales, portavoz del grupo -, están preocupados: “Hemos visto casos de estos chicos disfrazados queriendo interactuar con animales reales en un parque y estos últimos no tienen por qué reaccionar bien”.

Según explica, la situación puede desconcertar y excitar a partes iguales a algunos perros que, sobrepasados, “pueden terminar mordiendo a un ‘therian’, y eso podría derivar en un proceso de denuncia contra los dueños del animal”. Lo que más preocupa a Morales y otros animalistas, sin embargo, es que “la sociedad confunda el activismo en favor de la protección y el bienestar animal con esta tendencia”, ya que las personas que pertenecen a esta comunidad, en general, “no tienen nada que ver con los animalistas, no tienen por qué serlo”.

“Nosotros nos posicionamos ética y políticamente contra la crueldad animal”, explica a EFE la portavoz, pero “nos da miedo que se malinterprete nuestra actividad y la gente piense que tenemos la aspiración de convertirnos en animales”. También ve en este supuesto fenómeno un peligro de que acabe por normalizar “una forma de ridiculización de lo que en verdad deseamos: una vida más digna para los animales que conviven con nosotros en todos los ámbitos”.

En realidad, sería difícil que los therian acabasen por tener tal calado; y queda en duda el motivo por el cual, de repente, este fenómeno se ha hecho tal hueco en la narrativa del presente.

Temas Relacionados

TherianRedes SocialesPacmaAnimalismoEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Receta de pad thai de pollo, un clásico de la cocina tailandesa facilísimo de preparar en casa

Se trata de una deliciosa combinación de sabores que equilibran lo dulce, lo salado, lo ácido y lo picante

Receta de pad thai de

Cae una banda de Madrid con más de 3.000 kilos de cocaína que usaba un convoy de vehículos para “blindar” el transporte

El dispositivo incluyó la incautación de armas de fuego, vehículos y más de un millón de euros en efectivo en Alcobendas y Fuente el Saz

Cae una banda de Madrid

Una pareja descubre que son hermanos biológicos después de 19 años juntos

Adriana y Leandro tienen una hija juntos y aseguran que nada les podrá separar

Una pareja descubre que son

Lágrimas y muchos recuerdos en ‘DecoMasters’: Palito y Lucía se convierten en las expulsadas tras una noche de mucha tensión

La última gala del programa de decoración de RTVE terminó con una de las parejas más queridas expulsada

Lágrimas y muchos recuerdos en

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 24 febrero

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Triplex de la Once sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cae una banda de Madrid

Cae una banda de Madrid con más de 3.000 kilos de cocaína que usaba un convoy de vehículos para “blindar” el transporte

La Justicia niega la nacionalidad española a un ciudadano de Ghana que vivió diez años en el país y fue detenido tres veces

La Guardia Civil acusa a Adif de retirar y realizar pruebas sobre material del accidente de Adamuz sin autorización judicial

El juez del ‘caso Koldo’ amplía seis meses el plazo para investigar la trama con posibilidad de realizar más imputaciones

El Gobierno saca a la luz los archivos ocultos del 23F, pero mantiene en el cajón la ley para desvelar los secretos del franquismo

ECONOMÍA

El ERE y las ventas

El ERE y las ventas en América Latina cuestan 4.318 millones de euros en pérdidas a Telefónica

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Infraestructuras al límite: la baja inversión en ellas dispara el riesgo de apagones y ciberataques y amenaza el crecimiento de España

A los autónomos se les perdonarán deudas de hasta 10.000 €: el Supremo amplía la ley de segunda oportunidad a estos trabajadores

Cómo aprovechar el convenio de la Seguridad Social para cobrar más pensión de jubilación o recibirla

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”

Una mujer apuñala a su marido al creer que los insultos que le dirigía al árbitro en el Atalanta-Nápoles iban hacia ella