Continúan las reacciones y operativos de seguridad en México a dos días de la muerte de “El Mencho”

Hugo César Macías Ureña, conocido como “El Tuli”, murió tras intentar escapar de un operativo militar en El Grullo, Jalisco. Su deceso, ocurrido el 22 de febrero durante la captura y muerte de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, marca el final de uno de los operadores más cercanos al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, expresó su más profundo pesar por la muerte de integrantes del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional durante el operativo que derivó en la captura y muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) proporcionó información importante sobre la localización del líder del cártel más buscado de México, lo que condujo a una operación de las fuerzas especiales mexicanas y a su asesinato el domingo, según un funcionario estadounidense y otras personas con conocimiento de la operación.
El Gabinete de Seguridad de México reportó que continúan activos siete bloqueos carreteros en el estado de Jalisco tras el operativo que culminó con la detención y muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).