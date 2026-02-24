México

Continúan las reacciones y operativos de seguridad en México a dos días de la muerte de “El Mencho”

Continúan las reacciones y operativos a dos días de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes

En pocas líneas:

06:32 hsHoy

El Tuli del CJNG: Esto es lo que revelan los corridos del compadre de “El Mencho”

Diversos corridos revelan su cercanía con “El Mencho” y su verdadero papel dentro de la organización criminal

Hugo César Macías Ureña, alias
Hugo César Macías Ureña, alias “El Tuli” o “El Tulipán”, murió abatido en El Grullo, Jalisco, tras coordinar la reacción violenta del CJNG en respuesta a la caída de “El Mencho”.

Hugo César Macías Ureña, conocido como “El Tuli”, murió tras intentar escapar de un operativo militar en El Grullo, Jalisco. Su deceso, ocurrido el 22 de febrero durante la captura y muerte de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, marca el final de uno de los operadores más cercanos al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

05:09 hsHoy

Secretario de Marina lamenta muerte de militares y fuerzas federales tras operativo contra líder del CJNG

La ofensiva dejó al menos 60 muertos, incluidos 25 elementos de la Guardia Nacional, además de decenas de heridos en Jalisco y Michoacán

Secretario de Marina, Raymundo Pedro
Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales. REUTERS/Raquel Cunha

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, expresó su más profundo pesar por la muerte de integrantes del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional durante el operativo que derivó en la captura y muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

04:39 hsHoy

La CIA le entregó a México información “decisiva” para “eliminar” a “El Mencho”

Las autoridades mexicanas dijeron que habían encontrado al escurridizo capo de la droga siguiendo a una pareja sentimental. La agencia de inteligencia de EEUU proporcionó datos fundamentales para la operación

Fotografía de El Mencho con
Fotografía de El Mencho con sus hijos, entre ellos El Menchito, hoy detenido en EEUU (Redes sociales)

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) proporcionó información importante sobre la localización del líder del cártel más buscado de México, lo que condujo a una operación de las fuerzas especiales mexicanas y a su asesinato el domingo, según un funcionario estadounidense y otras personas con conocimiento de la operación.

04:39 hsHoy

Continúan activos siete bloqueos en Jalisco tras muerte de “El Mencho”, informa Gabinete de Seguridad

Las autoridades reportan disminución frente a los 65 cierres del 22 de febrero; uno de los puntos con código rojo es Autlán de Navarro

Decenas de autos y camiones
Decenas de autos y camiones que fueron quemados por parte del crimen organizado, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, permanecen atravesados em vialidades importantes de la ciudad, esto como resultado de ola de violencia que se suscitó tras conocerse la muerte del líder criminal Nemesio Rubén Oseguera “El Mencho”, quien fue abatido en un operativo encabezado por el Ejército Mexicano en la comunidad de Tapalpa. La ciudadanía poco a poco comenzó a salir en búsqueda de víveres. Elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno resguardan las zonas de mayor conflicto. Cuerpos de hombres aun permanecían abandonados en algunos puntos de la ciudad. FOTO: HÉCTOR COLÍN/CUARTOSCURO.COM

El Gabinete de Seguridad de México reportó que continúan activos siete bloqueos carreteros en el estado de Jalisco tras el operativo que culminó con la detención y muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

