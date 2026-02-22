Las temperaturas máximas ascienden este lunes en casi todo el país, con Canarias en riesgo por polvo en suspensión

El polvo en suspensión llevará este lunes a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a mantener bajo aviso de riesgo a todo el archipiélago canario, según reportó la agencia. Esta situación de calima afectará tanto a las islas orientales como occidentales, presentando intervalos de nubes altas y alterando la calidad del aire en la región, en una jornada caracterizada por el ascenso de las temperaturas en gran parte del territorio peninsular y balear.

De acuerdo con la información publicada por la Aemet, durante esta jornada se mantendrán altas presiones en toda España, con el centro anticiclónico ubicado en el norte de África. Esta configuración atmosférica implica que no se esperan precipitaciones para el lunes y los cielos permanecerán, en general, despejados, aunque podrían apreciarse algunas nubes altas. Así, los termómetros alcanzarán valores inusualmente elevados, destacando los 26 °C previstos para Murcia y los 24 °C en Granada. El medio detalló que este incremento en las máximas afectará especialmente a la Península y Baleares, mientras que en determinadas zonas, como el este de la Ibérica, la Bética, el noreste y en el extremo sudoeste de la Península, podrían registrarse descensos leves.

La previsión advierte asimismo sobre la presencia de nubes bajas en la madrugada, con formación de brumas y bancos de niebla especialmente en la meseta Norte, extremos septentrionales y algunos tramos del litoral mediterráneo, donde la persistencia de la niebla podría ser mayor en determinadas áreas. Las heladas se mantendrán limitadas a las cumbres de los Pirineos y de la Cordillera Cantábrica, y de manera puntual, a sectores específicos de la meseta Norte.

En cuanto a las temperaturas mínimas, según informó la Aemet, estas experimentarán un ligero aumento en prácticamente toda la Península y Baleares, salvo en la zona de Alborán y el sudoeste, donde se esperan descensos. En las islas Canarias, la situación será distinta: las temperaturas mínimas tenderán a subir principalmente en las occidentales, en zonas bajas y medianías, y se mantendrán estables o levemente a la baja en las áreas interiores. Respecto a las máximas, la agencia apunta a pocos cambios o incluso una ligera disminución en las islas orientales y en zonas altas de las occidentales canarias.

El comportamiento de los vientos también presentará diferentes particularidades. La Aemet indicó que en el interior peninsular predominarán vientos suaves y variables, con una inclinación mayor hacia la componente sur. Las brisas se harán notar en los litorales, salvo algunas excepciones como el levante en el golfo de Cádiz y Alborán, el sudeste en el mar Balear, la componente este en el área del Cantábrico y el sur en los litorales atlánticos gallegos hacia el final del día. Por su parte, Canarias experimentará viento moderado de componente este, contribuyendo a la expansión de la calima sobre el archipiélago.

Según la Aemet, estos fenómenos meteorológicos están condicionados por la ubicación de las altas presiones, que impiden la entrada de frentes lluviosos a la Península y favorecen la estabilidad atmosférica general. El episodio de calima en Canarias se relaciona con intrusiones de polvo sahariano que reduce la visibilidad y eleva las concentraciones de partículas en superficie.

La jornada se presenta marcada por cielos prácticamente despejados en la mayor parte del territorio, aunque la influencia de las nubes altas y las condiciones de bruma en varias zonas podrían afectar puntualmente la visibilidad. El incremento de temperaturas representa una anomalía para la época del año, según consignó la Aemet, y podría incidir en condiciones ambientales y hábitos de la población en varias regiones.

El organismo meteorológico también señaló que el viento y la calima pueden variar en intensidad e incidencia en el transcurso del día, motivo por el cual mantiene la vigilancia en Canarias con alerta amarilla, recordando la importancia de precauciones para quienes pertenecen a grupos sensibles a los efectos del polvo en suspensión. Las condiciones atmosféricas descritas generan expectativas sobre la evolución de las temperaturas y los fenómenos de niebla para los días siguientes, de acuerdo con lo reportado por la Aemet.