Manuel Carrasco, elegido Hijo Predilecto de Andalucía: de su familia junto a la periodista Almudena Navalón a sus negocios millonarios

Juanma Moreno ha anunciado este domingo que el cantante onubense será distinguido como Hijo Predilecto de Andalucía el próximo 28 de febrero

Manuel Carrasco, en una imagen
Manuel Carrasco, en una imagen de archivo. (EUROPA PRESS).

Manuel Carrasco es uno de los cantantes más queridos de nuestro país; sin embargo, para los andaluces el onubense es mucho más que uno de los artistas más reconocidos de España, sino un símbolo de orgullo para su cultura. Este domingo 22 de febrero conocemos que Carrasco será distinguido como Hijo Predilecto de Andalucía el próximo 28 de febrero, coincidiendo con la celebración del Día de Andalucía, en un acto institucional que también homenajeará a Paz Vega. Un galardón que pone en valor no solo su trayectoria artística, sino también su fuerte vínculo con su tierra.

El anuncio lo ha realizado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien ha destacado el papel de ambos como referentes del talento andaluz. En el caso de Carrasco, ha subrayado su capacidad para poner “en pie a miles de personas cantándole a Andalucía”, y llevar el nombre de su tierra “con orgullo por todo el mundo”. De hecho, será el propio cantante el encargado de interpretar el himno andaluz durante la ceremonia, un gesto lleno de simbolismo que refuerza su conexión con sus raíces.

Nacido en Isla Cristina, Manuel Carrasco ha construido una carrera sólida a lo largo de más de dos décadas. Su historia es la de un artista que ha sabido crecer paso a paso, sin perder la esencia. Su salto a la fama llegó en 2002 gracias a su participación en Operación Triunfo, donde logró el segundo puesto. Aunque en aquel momento no fue el concursante más mediático, el tiempo ha demostrado que su proyecto musical tenía recorrido.

Desde entonces, ha ido consolidando un estilo propio, basado en letras emocionales y una conexión muy directa con el público. Sus conciertos, lejos de ser simples espectáculos, se han convertido en experiencias colectivas donde miles de personas comparten sentimientos a través de sus canciones.

Manuel Carrasco y Almudena Navalón
Manuel Carrasco y Almudena Navalón durante el photocall previo a la gala de entrega de los Latin Grammy 2023. (Rocío Ruz / Europa Press)

Una vida de éxito

Pero si hay algo que define el momento actual de Carrasco no es solo su éxito profesional, sino también su estabilidad personal. A sus 45 años, el cantante vive una etapa de plenitud en la que la familia ocupa un lugar central. Casado con la periodista Almudena Navalón desde 2018, es padre de dos hijos, Chloé y Manuel Gael, a quienes considera el motor de su vida.

El propio artista ha reconocido en varias ocasiones que la paternidad ha supuesto un antes y un después. Le ha ayudado a poner los pies en la tierra, a recordar qué es lo verdaderamente importante y a relativizar el éxito. En entrevistas, ha confesado que ser padre le ha dado una nueva perspectiva, más pausada y consciente, algo que también se refleja en su música.

Su infancia, marcada por el esfuerzo, contrasta con la vida que hoy puede ofrecer a sus hijos. Criado en una familia humilde, recuerda cómo apenas veía a su padre, que pasaba largas temporadas trabajando en el mar. Ahora, en cambio, valora especialmente poder compartir el día a día con sus propios hijos, llevarlos al colegio o disfrutar de pequeños momentos cotidianos que, según él, no tienen precio.

Pablo Motos y Manuel Carrasco
Pablo Motos y Manuel Carrasco en 'El Hormiguero' el 19 de junio de 2024 (ATRESMEDIA)

Empresas con ingresos millonarios

Más allá de los escenarios, Manuel Carrasco ha ido construyendo con los años una faceta empresarial sólida pero alejada del foco mediático. Tal y como recoge la revista Lecturas, su principal empresa, El Foreño S.L., creada en 2017, está centrada en la gestión de giras y derechos musicales. En 2023, la sociedad superó los 6,5 millones de euros de facturación, con el propio artista como administrador único y socio. A esta estructura se suman otras firmas como Alma en Feria S.L., puesta en marcha en 2020 y enfocada a la representación artística, y Capeando la Mar S.L., creada en 2023 para canalizar inversiones financieras y patrimoniales. Ya en 2024, el cantante amplió su red con Anclado a Tierra S.L., orientada al sector inmobiliario.

Todo este entramado empresarial refleja un patrimonio que sobrepasa los seis millones de euros, con distintas propiedades ubicadas entre Madrid y Andalucía. Entre ellas destaca su vivienda familiar en Isla Cristina, un refugio donde disfruta de la tranquilidad junto a su mujer y sus hijos. Ahora, el reconocimiento como Hijo Predilecto llega, por tanto, en un momento especialmente significativo. No solo premia su talento, sino también su capacidad para representar a Andalucía desde la autenticidad.

