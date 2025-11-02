España

El millonario patrimonio de Manuel Carrasco: múltiples propiedades, empresas de éxito y estadios llenos

El cantante de Isla Cristina ha sabido crear una red de éxito tanto en lo personal como en lo profesional

El cantante, Manuel Carrasco durante
El cantante, Manuel Carrasco durante su concierto en el estadio de La Cartuja. A 17 de mayo de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). (FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS).

A sus 44 años, Manuel Carrasco vive una etapa de esplendor tanto en lo profesional como en lo personal. El artista onubense, que lleva más de dos décadas sobre los escenarios, ha logrado construir una carrera sólida, un patrimonio millonario y un modelo de éxito basado en el trabajo constante y la discreción. Su música sigue llenando estadios, pero detrás del escenario, Carrasco también ha sabido levantar un imperio empresarial diversificado que garantiza su estabilidad económica y la de su familia.

Su más reciente gira, Tour Salvaje, iniciada en mayo de 2025, ha batido récords de asistencia en toda España. Con entradas agotadas en prácticamente todas sus paradas, el punto álgido llegó en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, donde congregó a más de 74.000 personas, reafirmando su conexión única con el público andaluz. Ese vínculo con su tierra natal es una de las claves de su éxito: Carrasco mantiene un estilo musical muy propio, de raíces emocionales y letras sinceras, que lo ha convertido en uno de los artistas más queridos del país.

Pero su historia no comenzó entre focos y multitudes. Criado en una familia humilde en Isla Cristina (Huelva), Manuel descubrió su pasión por la música a los once años, cuando le regalaron su primera guitarra. En sus inicios cantaba en festivales locales y fiestas escolares. En 2002 dio el salto a la fama gracias a su participación en Operación Triunfo 2, donde se alzó con el segundo puesto. Aunque no fue el fenómeno mediático de otros compañeros de edición, supo transformar aquella oportunidad en una carrera duradera. “No fue llegar y besar el santo”, ha dicho en más de una ocasión. Su éxito se ha forjado con tiempo, perseverancia y autenticidad.

Manuel Carrasco y Almudena Navalón
Manuel Carrasco y Almudena Navalón durante el photocall previo a la gala de entrega de los Latin Grammy 2023. (Rocío Ruz / Europa Press)

Muy unido a su tierra

Paralelamente a su éxito musical, el onubense ha desarrollado una sólida estructura empresarial que refleja su visión estratégica. Según la revista Lecturas, su principal sociedad, El Foreño S.L., creada en 2017, se dedica a la gestión de giras y derechos de autor. En su último ejercicio, correspondiente a 2023, registró una facturación superior a los 6,5 millones de euros, con el artista como único administrador y socio. A esta se suman Alma en Feria S.L., fundada en 2020 y orientada a la representación artística, y Capeando la Mar S.L., nacida en 2023 para administrar activos financieros y patrimoniales. Más recientemente, en 2024, creó Anclado a Tierra S.L., dedicada a la inversión y gestión inmobiliaria.

El conjunto de estas sociedades compone un patrimonio que supera los seis millones de euros, con propiedades repartidas entre Madrid y Andalucía, incluyendo una casa familiar en Isla Cristina donde el artista desconecta junto a su esposa, la periodista Almudena Navalón, y sus dos hijos, Chloé y Manuel Gael. La pareja, que se casó en una ceremonia íntima en Cádiz en 2018, ha construido un hogar alejado del ruido mediático. “Es todo un gran tópico, pero yo no he vuelto a ser el mismo desde que tuve a mis hijos. Canto diferente, camino diferente”, ha reconocido Carrasco en más de una entrevista.

