Relato a la contra: la OCDE atribuye el boom económico de España al aumento de la productividad, mientras la patronal sostiene que está cayendo

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. (Jesús Hellín / Europa Press)

El buen momento por el que atraviesa la economía española hará que, por tercer año consecutivo, sea la que más crezca de la eurozona, hasta un 2,9% según las previsiones, consolidando así su papel de locomotora del crecimiento en Europa.

Uno de los puntales que han impulsado la remontada de nuestro Producto Interior Bruto (PIB) ha sido la mejora de la productividad, según reconoce la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Mientras que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) defiende la tesis contraria y sostiene que se ha producido “una preocupante disminución de la productividad”.

La OCDE considera que la economía española será la que más crezca de la zona euro en 2025 y 2026, y uno de los catalizadores que lo harán posible es “el aumento de la productividad”. Así lo ha manifestado Luiz de Mello, director de Estudios de País del Departamento de Economía de la OCDE, para quien si en ciclos anteriores gran parte del crecimiento de España se debió a la incorporación de más personas a la fuerza laboral y a la creación de empleo como resultado del crecimiento económico, “lo que estamos viendo ahora en España, y que es muy importante, es también un aumento de la productividad”.

A su juicio, “desde la pandemia y la crisis energética, si observamos las cifras generales de los niveles de productividad agregada en la economía española, esta ha sido bastante robusta”.

Considera que esta evolución al alza es “un nuevo elemento importante”, que es resultado de todas las reformas implementadas en el pasado, otras dinámicas del sistema español y cambios en la demanda de los productos españoles en los mercados extranjeros.

También los expertos de Funcas apoyan esta tesis y reconocen un incremento de la productividad durante este año, que en el primer trimestre se saldó con un 1,4% y en el segundo con el 0,7%.

La economía española creció un 3,2% en 2024, cinco décimas más que en 2023, tras mantener en el último cuarto del año un avance del 0,8%, el mismo que registró en el segundo y tercer trimestre, según el avance de datos de Contabilidad Nacional publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ausencias laborales

Esta visión positiva del ‘think tank’ de las economías avanzadas y de Funcas no la comparten los empresarios de la CEOE, que tras conocerse los resultados del empleo de noviembre han señalado que que, pese al crecimiento económico y la resiliencia de nuestro mercado de trabajo, “se observa una preocupante disminución de la productividad por persona ocupada”.

Argumentan que este descenso está relacionada con “las ausencias laborales, derivadas principalmente del incremento sostenido de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes y de una regulación deficiente en materia de permisos, que, lejos de garantizar el fin pretendido, ha propiciado una proliferación que genera inseguridad jurídica”.

La patronal también ha cuestionado las cifras de empleo de noviembre, en que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 18.805 personas en relación con octubre debido, sobre todo, al descenso del desempleo en el sector servicios y entre las mujeres. Tras el retroceso de noviembre, el número total de desempleados se situó en 2.424.961 personas, su menor cifra en un mes de noviembre desde 2007, según el Ministerio de Trabajo.

Ante este resultado, la CEOE subraya en un comunicado que, a pesar de mantener cifras históricas de afiliación para noviembre, “España encabeza las tasas de paro de la OCDE y la Unión Europea”. También reconoce que la contratación indefinida alcanzó 534.997 contratos en noviembre, el 41,27% del total, “consolidando la estabilidad laboral gracias al compromiso de las empresas” e incide en que “el aumento de costes y la falta de seguridad jurídica” ha hecho que las pequeñas empresas “sufran crecientes dificultades”.

A pesar de los datos al alza del empleo, la patronal advierte que el mercado laboral se enfrenta a grandes retos e incertidumbres y que para mantener el actual ciclo expansivo, “resulta imprescindible proteger al tejido empresarial y fomentar la inversión mediante un marco de estabilidad regulatoria y certidumbre, sin nuevas cargas y gravámenes, que genere confianza y priorice el mantenimiento y la creación de empleo”.

El lastre de la política para la economía

Las buenas previsiones de la OCDE sobre España pueden verse afectadas por la política, advierte el organismo internacional. Considera que una crisis de gobierno en España afectaría a las previsiones económicas, sobre todo por el impacto que podría tener sobre la inversión, e insiste en aprovechar la buena coyuntura para acelerar la reducción de la deuda más de lo que está previsto.

“La incertidumbre política interna a los países no ayuda”, señaló Luiz de Mello. En cuanto a la falta de presupuestos en España, indicó que atraviesa “dificultades en las finanzas públicas” como otros países, pero precisó que “lo que es importante en el caso de España es mantener los esfuerzos en reducir la deuda”.