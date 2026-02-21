Espana agencias

Irene Montero reclama "cambios profundos" ante la violencia de género: "Hay una responsabilidad institucional muy grave"

Guardar

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha lamentado que a las mujeres las "sigan asesinando" sus parejas y exparejas por el "hecho de ser mujeres" y ha destacado la necesidad de impulsar un "cambio profundo" en la sociedad ante la violencia de género, si bien ha reconocido que existe una "responsabilidad institucional muy grave" puesto que "algunas de las mujeres asesinadas en lo que va de año estaban en el sistema y habían denunciado para buscar protección y una mano tendida".

Lo ha hecho en declaraciones a los medios en el marco de la concentración convocada por medio centenar de organizaciones plataformas por el "deterioro" de la Sanidad en la Comunidad, donde ha estado acompañada por la secretaria general de la formación 'morada', Ione Belarra, y el secretario autonómico, Miguel Ángel Llamas.

Así, ha señalado que son ya "diez las mujeres asesinadas en lo que va de año, dos mujeres gravemente heridas, seis niños huérfanos, dos asesinados también por la violencia machista", lo que da "buena cuenta de lo importante que es impulsar cambios profundos en la sociedad como los que propone el feminismo".

"Nuestra sociedad necesita cambios profundos hasta que ninguna mujer tenga miedo de ser asesinada, de recibir una paliza o sufrir humillaciones constantes y de vivir con una violencia machista que rompe vidas", ha expresado, al tiempo que se ha referido a la existencia de una "responsabilidad institucional muy grave", puesto que algunas de esas mujeres estaban en el sistema y habían denunciado para buscar protección y una mano tendida.

Por todo ello, ha incidido en la importancia de "no descansar y saber que nunca es suficiente hasta que se llegue a tiempo para todas las mujeres y se refuercen los sistemas de detección precoz para ayudar a las víctimas y garantizar sus derechos".

Precisamente para esa detección precoz, ha sostenido, la Sanidad pública es "muy importante", en tantoe en cuanto los consultorios y la Atención Primaria permiten crear una relación de confianza para poder detectar esa violencia y ofrecer ayuda a las víctimas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Bidasoa se enfrenta al León, un rival directo, antes de recibir al Kiel en Liga Europea

Infobae

El torrente ofensivo del Valencia y la renovada defensa del Real Madrid pelean por final

Infobae

Álex Mozas reconoce la motivación del Bidasoa para ganar en León

Infobae

Carles Manso: "Necesitamos ganar para dar fuerza a la idea que queremos implantar"

Infobae

Pulso entre los dos equipos más en forma de 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junqueras descarta seguir negociando los

Junqueras descarta seguir negociando los presupuestos de la Generalitat con el PSC sin garantías sobre el IRPF

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela: un apellido no es prueba suficiente sin estudio genealógico

La Guardia Civil arresta a la empleada de una empresa y a su pareja por desfalcar más de 600.000 euros con transferencias no autorizadas

ECONOMÍA

El mínimo legal por hora

El mínimo legal por hora que recibirán las empleadas del hogar tras la subida del SMI en 2026: un 3,1% más que en 2025

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera