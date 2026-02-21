Un trabajador de una subcontrata de Adif muere mientras manejaba maquinaria pesada en la estación de AVE de Calatayud (Zaragoza)

Muere un trabajador de una subcontrata de Adif en la estación de AVE de Calatayud, Zaragoza (Wikimedia Commons)

Un trabajador de una subcontrata de Adif ha fallecido este sábado en la estación de AVE de Calatayud, en Zaragoza, en unas circunstancias que la Policía Nacional investiga como posible accidente laboral. El hombre, de unos 60 años, formaba parte de una brigada de la empresa Azvi dedicada a labores de mantenimiento en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Según información de Europa Press, el suceso se ha producido a primera hora de la mañana, en torno a las 6.00 horas, cuando el operario manejaba una máquina de gran tonelaje y se ha desplomado en plena jornada.

La primera información señala que el trabajador contaba con experiencia en este tipo de tareas. Durante la intervención, la máquina que utilizaba realizó un movimiento anómalo, aunque aún no se ha determinado si ese comportamiento fue consecuencia del fallecimiento o si, por el contrario, se produjo antes del desplome. La Policía Nacional ha confirmado que la máquina ha quedado precintada para facilitar la investigación. La autopsia será la encargada de aclarar la causa exacta del deceso.

La causa de la muerte está aún por determinar

El secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha transmitido las condolencias y la solidaridad del sindicato a la familia y compañeros del fallecido. Clarimón ha detallado que, según la información recibida, “la máquina ha hecho un movimiento extraño” y que está pendiente determinar el origen de ese hecho. “Si la causa del fallecimiento hubiera sido un infarto se consideraría un accidente no traumático y si se hubiera debido a otro tipo de cuestión sería un accidente traumático”, ha explicado. Además, ha señalado: “Estaríamos hablando de la tercera persona fallecida en el trabajo en 72 horas después de meses sin malas noticias, ahora de repente tres”.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento, por lo que la máquina con la que trabajaba el operario ha sido precintaba, a la espera de que el trabajo pericial determine si existió algún fallo técnico o si el que el trabajador se desplomase tuvo que ver con un problema de salud previo.

Por su parte, la autopsia determinará si se trata de un accidente laboral traumático o no traumático, según el origen del deceso y en función de si se produjo por causas naturales o por algún otro motivo relacionado con la actividad desempeñada.

El procedimiento seguido en estos casos también incluye la recopilación de testimonios de los compañeros, así como la revisión de la maquinaria empleada y la coordinación entre las autoridades locales y la empresa subcontratista.

En el entorno sindical, el fallecimiento se enmarca en una secuencia de tres muertes laborales en apenas 72 horas, tras un periodo sin incidentes graves en la región. Desde CCOO Aragón se ha puesto el foco en la importancia de la prevención y el seguimiento de las condiciones laborales en sectores donde el riesgo de accidente se mantiene elevado. La investigación continuará en los próximos días, a la espera de los resultados de la autopsia y los informes técnicos sobre el estado de la maquinaria.