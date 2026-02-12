Espana agencias

CCOO cifra en unos 11 millones las personas con los salarios estancados desde hace años

Murcia, 12 feb (EFE).- CCOO calcula que entre 10 y 11 millones de españoles tienen sus salarios estancados desde hace años, lo que les impide hacer frente a los gastos de vivienda y servicios básicos, por lo que exige subidas del 4 % anual los próximos 3 años, así como el refuerzo de los servicios públicos y la contención de los precios de los productos básicos.

Así lo ha manifestado este jueves el secretario general de la organización, Unai Sordo, que participa en Murcia en una jornada con delegados de personal del sindicato, tras la que se ha celebrado una concentración a las puertas de la sede de la patronal regional, CROEM.

Sordo ha reclamado la necesidad de que “el crecimiento económico llegue al conjunto de los hogares de España” en un momento en el que la economía es una de las que más crece en toda Europa, con récords históricos de la cifras de empleo.

“Nunca ha habido más gente contratada y cotizando que ahora, incluso los salarios crecen por encima de la inflación en términos medios, pero eso no quiere decir que el crecimiento de la economía esté llegando a todas las familias. Suben los salarios más bajos producto de la subida del salario mínimo interprofesional, pero los salarios que están después del SMI y hasta la media salarial llevan estancados en nuestro país un montón de años”, ha denunciado.

Por ello, ha reclamado una subida salarial acorde con los “récords históricos de beneficios” que están registrando las empresas españolas.

La protesta del sindicato es que esa subida sea del 4 % cada uno de los tres años que vienen, a las que habría que sumar una subida adicional de hasta tres puntos en los convenios colectivos con salarios medios por debajo de la media del país, lo que Sordo ha calificado como “una propuesta realista y viable. Es una cuestión de distribución de renta, de distribución de riqueza, los salarios como bandera principal”.

Asimismo, ha reivindicado el refuerzo de los servicios públicos, ya que, según ha defendido, las familias están dedicando cada vez más dinero a hacer frente a los gastos que tienen que ver con “el deterioro consciente de los servicios públicos”, suscribiendo seguros privados de sanidad, o asumiendo costes crecientes por la educación superior, tanto en la formación profesional como en la universitaria.

Además, ha puesto el foco en las dificultades de acceso a la vivienda, y ha subrayado que “gran parte del incremento de los gastos que tienen las familias en España tiene que ver con el disparatado precio” de la misma.

“Hace falta una política integral para contener y reducir los precios de la vivienda. No puede ser que se esté incrementando la edad en la que la gente joven se emancipa de las casas de sus padres hasta bien pasados los 30 años. Esto es un desastre en términos sociales”, ha alertado.

El dirigente sindical ha señalado que la dirección nacional de la organización recorrerá todas las comunidades autónomas para movilizar a unos 25.000 delegados en los próximos meses y trasladar sus reivindicaciones a los movimientos sociales de cada territorio. EFE

