Nuevas nevadas, más lluvias y un descenso térmico: la Aemet espera la llegada de “una masa de aire frío y húmedo” que condicionará el tiempo

El centro de Madrid durante el temporal, a 28 de enero de 2026, en Madrid. (César Vallejo Rodríguez / Europa Press)

España -por fin- deja atrás el episodio de lluvias provocado por el tren de borrascas que no ha abandonado la península desde finales de diciembre de 2025. “La situación estará marcada por el tiempo anticiclónico, lo que hará que las lluvias sean menos frecuentes que en semanas previas, aunque hay algunos matices”, apunta el portavoz de la Agencia Estatal del Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. Así, este lunes, las precipitaciones volverán a ser abundantes en el extremo norte peninsular, especialmente en Galicia, las regiones bañadas por el Cantábrico y Pirineos.

Durante esta jornada, la cota estará en torno a los 1.800 metros, aunque bajará a unos 1.500 metros al final. “Con esa cota de nieve relativamente alta, se producirá el deshielo de la nieve caída en días previos al caer la lluvia sobre esta nieve”, detalla el portavoz. Por lo tanto, es posible que haya un aumento de caudales. “Los vientos soplarán muy fuertes en el este peninsular y en Baleares, y las temperaturas serán más altas”, añade.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp, en Facebook y en Instagram

Bajada del mercurio y lluvias en el norte

El martes continuará lloviendo en el extremo norte de la península, aunque ya serán “precipitaciones más débiles y la tendencia será a que vayan cesando”, salvo en Galicia. En el resto habrá algunos intervalos nubosos o cielos despejados en general. El protagonista será el viento, que soplará con fuerza en el noroeste y este peninsular. Por su parte, el mercurio seguirá en ascenso. Las temperaturas nocturnas bajarán en el norte y subirán las diurnas, con máximas superiores a 12 grados en buena parte del interior y cerca de 20 grados en el Cantábrico. Serán más altas en el área mediterránea: Valencia, Murcia o Castellón rondarán los 25 grados.

Nuevo giro en el tiempo

El miércoles habrá un cambio de tiempo. Llegará un frente que dejará cielos nubosos y lluvias en amplias zonas de la península. Lluvias que no llegarán al tercio oriental peninsular y tampoco a Baleares. “Las precipitaciones serán, en general, de todas formas, débiles, aunque sí que serán más abundantes en el tercio norte y especialmente en Galicia”, comenta el portavoz. En Galicia, podrán ser fuertes y persistentes y también podrán estar acompañadas de tormenta. Durante esta jornada, nevará a partir de 1.300 metros en la mitad norte e incluso la cota podrá bajar a 1.000 metros en el noroeste. Esto responde a un descenso térmico, aunque en el Cantábrico aún se rondarán los 20 grados y en el sureste se superarán los 24 grados.

La Guardia Civil auxilia a un vehículo que había quedado inmovilizado por la nieve en la M-607 (Guardia Civil)

Una masa de aire frío y húmedo dejará más lluvia en el norte

El jueves, ya habrá pasado el frente y tras él llegará “una masa de aire frío y húmedo” que dará lugar a lluvias en Galicia, Cantábrico y Pirineos. “Lluvias que en estas zonas serán persistentes, localmente fuertes y con tormenta”, apunta del Campo. También podría llover en entornos montañosos del resto de la península, aunque las precipitaciones en estas zonas fuera del tercio norte irán a menos a lo largo del día. Durante esta jornada, bajarán las temperaturas. De hecho, en la meseta norte y en zonas del centro el termómetro no alcanzará los 10 grados. Así, la cota de nieve también bajará y en el norte podría estar entre 700 y 1.000 metros, “por lo que podría nevar no solo en las montañas, sino también en zonas aledañas más bajas”, avisa el portavoz del organismo público, que añade que también se esperan “rachas de viento muy fuertes” en el norte y este peninsular, al igual que en Baleares.

Calima en Canarias

EN Canarias, lo más destacado para la Aeme va a ser “sin duda” la calima. Del Campo advierte a los habitantes de la previsión de ″altas concentraciones de polvo en suspensión que reducirán la visibilidad y también empeorarán la calidad del aire". A partir del miércoles, comenzará a remitir la calima. A lo largo de la semana, se esperan cielos despejados y temperaturas más altas, cercanas a los 28 grados de mácima en zonas costeras.