El líder del Polisario reitera que "el pueblo saharaui tiene la última palabra en la determinación de su futuro"

El debate por la autodeterminación del Sáhara Occidental volvió a encenderse en la IV Conferencia Internacional Árabe de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, celebrada en Argelia, donde Brahim Ghali remarcó que solo los habitantes de la región pueden decidir sobre su futuro. El dirigente del Frente Polisario tomó una postura explícita frente a la propuesta marroquí de autonomía, reafirmando la importancia de que sea la población saharaui quien determine la dirección de los acontecimientos. Según publicó la agencia de noticias saharaui SPS y tal como recogió el medio en su cobertura, Ghali argumentó que el conflicto posee una naturaleza jurídica relacionada con procesos inacabados de descolonización y que cualquier solución definitiva debe apegarse a las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas.

Ghali insistió en que "el pueblo saharaui tiene la última palabra en la determinación de su futuro", una declaración emitida en el contexto de su rechazo a la oferta de autonomía propuesta por Marruecos para Sáhara Occidental. El líder del Polisario aclaró que "el Frente Polisario no puede, bajo ninguna circunstancia, sustituir al pueblo saharaui en la decisión final sobre su futuro, ya que es el único y exclusivo soberano del Sáhara Occidental", informó la agencia SPS. Ghali señaló que la solución que se busca debe ser "justa, duradera y definitiva", con capacidad de ser aceptada por ambas partes y obedeciendo tanto a los propósitos como a los principios contemplados en la Carta de las Naciones Unidas.

En su intervención durante la clausura de la conferencia, Ghali recalcó que las medidas y políticas aplicadas por otros actores, en especial acuerdos internacionales que involucran recursos del territorio, contribuyen a tensiones regionales y dificultan una resolución. Hizo mención específica a los acuerdos pesqueros entre la Unión Europea y Marruecos, que, de acuerdo con SPS, considera un ejemplo de posturas que complican el conflicto. El secretario general del Frente Polisario solicitó que se generen "condiciones apropiadas" para avanzar en el proceso y demandó el cese de iniciativas que, en sus palabras, "solo sirven para empeorar la situación y azuzar las tensiones en la región".

El Frente Polisario ha registrado retrocesos diplomáticos en los últimos años, particularmente luego de que países como España apoyaron el plan marroquí de autonomía para el territorio. Según SPS, la República Árabe Saharaui Democrática rechazó de forma tajante esta alternativa y reivindicó su derecho a la independencia a través de un proceso de descolonización, señalando que los acuerdos internacionales que omiten esa demanda perpetúan la falta de una solución consensuada.

El antecedente inmediato del conflicto parte de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental en 1975, entonces colonia española. El Frente Polisario resistió mediante un conflicto armado hasta que, en 1991, se estableció un alto el fuego bajo el compromiso de celebrar un referéndum de autodeterminación. Tal como registró SPS, la falta de acuerdo respecto a la elaboración del censo y la inclusión o exclusión de colonos llegados de Marruecos ha imposibilitado concretar esa consulta, lo que mantiene una situación de bloqueo prolongado.

Ghali expresó que el Frente Polisario mantiene disposición absoluta a "mostrar flexibilidad y cooperación con los esfuerzos internacionales destinados a lograr esta deseada solución". La agencia saharaui SPS detalló que el líder saharaui reiteró la urgencia de ajustarse a las normas del derecho internacional, subrayando la importancia de que el proceso no derive en soluciones impuestas ni excluya a quienes son los principales afectados.

El evento en Argelia reunió a representantes y delegaciones de distintas regiones, interesados en la evolución del conflicto saharaui. Dada la persistencia de la ausencia de un acuerdo, el Frente Polisario reafirmó que una salida estable solo será viable si contempla el derecho a la autodeterminación, lo que implica dejar en manos del pueblo saharaui la decisión sobre su porvenir político y territorial. Según las declaraciones recopiladas por SPS, Ghali subrayó que el escenario continuará marcado por la tensión y la incertidumbre mientras no se respeten los principios internacionales aplicables a los casos de descolonización no resueltos.