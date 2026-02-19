Rescatan una cría de macaco de Berbería con una cuerda alrededor del cuello en Francia: ahora se recupera en un centro de Alicante

La Oficina Francesa de la Biodiversidad ha rescatado recientemente a una cría de macaco de Berbería que podría haber sido víctima de la tenencia ilegal como animal de compañía. Lu ahora se recupera en un centro de Villena, Alicante. (AAP Primadomus)

Lu, una cría de macaco de Berbería de no más de un año y medio de edad, fue encontrada sola vagando por las calles de la localidad de Jouy en Josas, en Francia. Llevaba una cuerda alrededor del cuello, por lo que posiblemente Lu podría haber escapado de una casa particular o sido abandonada.

Pese a estar catalogado como en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el macaco de Berbería (Macaca sylvanus) es víctima frecuentemente del tráfico ilegal y el mascotismo exótico, aunque no está permitido ni su comercio ni su tenencia como animal de compañía.

Tras ser localizada en las calles del municipio francés, la Oficina Francesa de la Biodiversidad rescató a Lu, que fue llevada en un inicio al zoo de Lumigny. Después, la cría de macaco de Berbería fue trasladada al centro de rescate y rehabilitación de primates y felinos AAP Primadomus, ubicado en Villena (Alicante).

Lu, la cría de macaco de Berbería rescatada en Francia, durante su cuarentena en el centro de rescate y rehabilitación de Villena, Alicante. (AAP Primadomus)

El estado de Lu a su llegada al centro de Alicante

“Lu ha llegado al centro de rescate bastante nerviosa, pero parece encontrarse bien, a la espera de los resultados bacteriológicos y parasitológicos”, explican desde AAP Primadomus, cuya fundación cuenta con otro centro en Países Bajos.

La cría de macaco de Berbería se encuentra actualmente en cuarentena, manteniendo contacto visual con otros individuos de su especie con el objetivo de evaluar sus habilidades sociales. Según afirmó el centro a Infobae en una entrevista anterior con respecto a la historia de Giggi, una cría de chimpancé rescatada en condiciones alarmantes de una vivienda particular en Sicilia, el estrés y la falta de contacto con congéneres en estos casos de cautividad pueden “afectar a su futura socialización con otros animales de su misma especie”.

En este sentido, una vez termine la cuarentena de Lu, se iniciará un proceso de rehabilitación social con otros individuos. Esto, según señalan desde AAP Primadomus, es “de vital importancia, especialmente en crías, para evitar el desarrollo de conductas anormales consecuencia de sufrir privación social, y especialmente maternal, en un primate tan joven”.

La importancia del Listado Positivo

La Fundación que gestiona los centros de Alicante y Países Bajos recibe frecuentemente casos similares a los de Lu. De hecho, los macacos de Berbería han ocupado el tercer puesto en cuanto a las solicitudes de rescate de primates recibidas por AAP en el último año en Europa.

Lu tras su captura, después de ser encontrada en las calles de un municipio de Francia. (AAP Primadomus)

Este dato gana especial relevancia si se tiene en cuenta que esta especie, procedente de Marruecos y, en menor medida, de Argelia, se encuentra dentro del Apéndice I del Convenio CITES, por lo que no está permitido su comercio. Esto no impide, sin embargo, que este y otros primates sean frecuentemente víctimas del tráfico ilegal.

En nuestro país, la tenencia de los animales de compañía está regulada a través de la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales hasta la aprobación y publicación del Listado Positivo, que recogerá de forma más clara aquellos animales adecuados como mascotas. Este texto se encuentra actualmente en marcha, al igual que también se encuentra en proceso de desarrollo en Francia.

“Desde AAP instamos al gobierno a priorizar el desarrollo y la implementación de esta herramienta regulatoria proactiva que permitirá que miles de animales no aptos como animales de compañía dejen de sufrir al vivir en un entorno no adecuado para ellos”, reclama Olga Martín, responsable de Políticas Públicas de AAP en España, conocedora de que, pese a las prohibiciones que hay actualmente en Europa, este continúa siendo un grave problema en el continente y en el resto del mundo.