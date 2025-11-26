Jorge Ángel, enfermero: “Dormir con tu pareja mejora la calidad del sueño y reduce el estrés”

Beneficios de dormir en pareja / Infobae España

Las relaciones de pareja han experimentado transformaciones notables en los últimos años a medida que existe diversidad de modelos de convivencia y, con ellos, diferentes tipos de descanso. Las personas buscan mejorar su calidad del sueño y, en ocasiones, optan por dormir en camas o habitaciones separadas. Sin embargo, hacerlo acompañado tiene beneficios e influye de manera positiva en distintos aspectos.

Según ha explicado Jorge Ángel, un enfermo que realiza contenido de salud en TikTok, compartir cama con la pareja favorece la liberación de determinadas hormonas, como la oxitocina. Este tipo es conocido como la “hormona del bienestar” y desempeña un papel fundamental en la relajación del cuerpo. Esta sustancia contribuye a disminuir la frecuencia cardiaca y genera una sensación de seguridad, lo que facilita un estado de mayor tranquilidad y un sueño más reparador.

Por tanto, dormir acompañado aporta beneficios emocionales y “mejora la calidad del sueño y reduce el estrés”, según explica el enfermero Jorge Ángel en su cuenta de TikTok.

El papel de la mente al dormir

Jorge Ángel señala que diversos estudios han respaldado la relación entre el descanso en pareja y la mejora de la calidad del sueño, así como la reducción del estrés. Además, propone una alternativa para dormir con alguien: hacerlo con la almohada. Sobre este hecho, el enfermero afirma que “todo va en la mente, así que posiblemente sí”. Por lo que subraya la importancia del componente psicológico en la percepción de seguridad y bienestar durante el descanso.

Sin embargo, dormir junto a alguien no es el único factor que hace que se duerma bien y que tiene que ver con la mente. Según recoge Saber Vivir, la terapia cognitivo-conductual se ha consolidado como una de las herramientas más útiles para abordar las dificultades relacionadas con el sueño por la capacidad para modificar los pensamientos y los hábitos del descanso nocturno.

El principio básico de esta terapia está en la forma en la que pensamos y sentimos determinadas acciones. Por ello, el objetivo es instaurar nuevas formas de pensar y de actuar para eliminar aquellos hábitos que son perjudiciales y, sobre todo, aquellos que afectan de manera directa al sueño. Saber Vivir explica que la terapia cognitivo-conductual pretende adoptar rutinas saludables y modificar ciertos comportamientos.

No dormir bien durante varias noches seguidas puede alterar la conducta, el carácter y aumentar la sensación de angustia. Por ello, es importante aceptar la situación y tomar medidas para revertir cuanto antes. Anotar estos pensamientos en una libreta ayuda a que la mente los reconozca y tenerlos presentes.

Hábitos y rutinas para favorecer el sueño

Modificar la relación que se tiene con la cama es otro aspecto clave para combatir el insomnio. Muchas personas asocian el dormitorio con sensaciones negativas, lo que dificulta aún más conciliar el sueño. Cambiar esta percepción y reservar la cama para dormir o descansar, evitando actividades como leer, trabajar o utilizar dispositivos electrónicos, ayuda a que el cerebro asocie ese espacio con el descanso.

Uno de los consejos más efectivos que ha destacado Saber Vivir consiste en evitar mirar el reloj durante la noche. Tenerlo a la vista solo incrementa la ansiedad y la preocupación por el paso del tiempo, especialmente si al día siguiente hay compromisos importantes. Lo recomendable es colocar el reloj lo suficientemente lejos como para no ver la hora, pero cerca para que pueda cumplir su función de despertador.

Al acostarse, en lugar de obsesionarse con la idea de dormir, es preferible centrarse en encontrar una postura cómoda y repetirse mentalmente lo bien que se está en ese momento. Cambiar las sábanas con mayor frecuencia puede contribuir a crear una sensación agradable y favorecer la relajación. Si después de media hora no se ha conseguido dormir, lo más adecuado es levantarse y cambiar de ambiente. Permanecer en la cama solo aumenta el nerviosismo y dificulta aún más el sueño.