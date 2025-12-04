España

Jorge Ángel, enfermero: “Si roncas tienes un 30% más de probabilidad de que te deje tu pareja”

Los ronquidos crecen entre los motivos de divorcio

Guardar
“Si roncas, tienes un 30%
“Si roncas, tienes un 30% más de probabilidad de que tu pareja te deje”. (Composición Infobae)

“Si roncas, tienes un 30% más de probabilidad de que tu pareja te deje”. Así lo ha afirmado el enfermero Jorge Ángel en un vídeo publicado en sus redes sociales. Algo que va mucho más allá que una simple incomodidad nocturna. El descanso, clave para la salud, también se ha convertido en un factor determinante en la estabilidad de las parejas.

No obstante, el propio enfermero ha querido rebajar la dureza del mensaje: “Para mí es demasiado severo si mi pareja me deja de roncar. Eso es que no me quiere mucho”. Sin embargo, también ha reconocido que los ronquidos noche tras noche se pueden convertir en un auténtico problema de convivencia.

El Instituto Europeo del Sueño recuerda que la roncopatía crónica (el ronquido fuerte, constante y persistente durante el descanso), es uno de los trastornos del sueño más comunes en la población adulta. No solo afecta a quien lo padece, sino también a quien duerme a su lado.

El ronquido impide conciliar el sueño, provoca despertares continuos y genera una acumulación de cansancio que, con el tiempo, pasa factura al estado de ánimo, a la calidad de vida y, especialmente, a la convivencia. De hecho, los especialistas advierten de que se ha convertido en una de las causas que más está creciendo en los procesos de separación o divorcio en todo el mundo.

Roncar fuerte es uno de
Roncar fuerte es uno de los motivos de divorcio que más crece. (Getty Images)

Dormir no es un lujo, sino una necesidad

La ciencia es clara: dormir es esencial para la salud. Durante la noche se produce la regeneración cerebral, se liberan hormonas que “limpian” el cerebro y se consolidan los aprendizajes. La falta continuada de un sueño adecuado puede provocar “irritabilidad, alteración en el estado de ánimo, falta de atención e inquietud”, advierten desde el Instituto.

Desde el punto de vista físico, la privación de sueño favorece la aparición de obesidad, diabetes y una menor talla, ya que la hormona del crecimiento se segrega mayoritariamente durante la primera hora del sueño nocturno. También debilita el sistema inmunitario, lo que explica por qué, cuando enfermamos, el cuerpo nos “pide” dormir más.

En el plano psicológico, estudios de la Universidad de Pensilvania señalan que dormir bien es la mejor manera de consolidar una nueva información tras el aprendizaje. Niños y adultos sufren las consecuencias del mal descanso, aunque en los pequeños se manifiesta con mayor hiperactividad, torpeza, llanto frecuente y baja tolerancia a la frustración.

Los niños son más sensibles
Los niños son más sensibles a los ronquidos. (Andrea Warnecke)

Trucos sencillos para reducir los ronquidos

Antes de llegar a tratamientos complejos, Jorge Ángel ha insistido en que muchos ronquidos pueden mejorar con cambios en los hábitos diarios. Entre sus recomendaciones destacan: “Evitar las cenas copiosas, el alcohol, el tabaco y dormir de lado siempre”, mejor que boca arriba.

También pone el foco en la humedad ambiental: “Si el ambiente está muy seco, un humidificador va a ayudar mucho. Muchas veces roncas porque las vías respiratorias están muy secas”. A estas medidas se suman otras como evitar los fármacos que relajan la musculatura, descartar alergias y mejorar la higiene del sueño.

Dormir con el wifi encendido (TikTok)

Señales de alarma: cuándo puede haber apnea del sueño

Pero no todos los ronquidos son inocentes. El enfermero ha alertado de la importancia de prestar atención a ciertos síntomas: “Si notáis pausas durante la noche, si os levantáis muy cansados, si tenéis mucho sueño durante el día… podemos estar hablando de una apnea del sueño y siempre está bien una revisión”.

Temas Relacionados

DormirSueñoDescansoRoncarRedes SocialesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

¿Y si usar los activos rusos para ayudar a Ucrania sale mal? La Comisión Europea plantea “poderes de emergencia” para hacer frente a desastres naturales

El dinero ruso es el ‘as’ bajo la manga que tiene Europa para reclamar un sitio en la mesa de negociaciones entre Trump y Putin

¿Y si usar los activos

Números ganadores del Super Once del Sorteo 5

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Números ganadores del Super Once

Manuel Requena, abogado, explica cuánto se queda Hacienda al alquilar tu casa: “La mayoría pierde dinero porque declara como si todo fuera beneficio”

Entre los conceptos que pueden restarse menciona, en primer lugar, los intereses de la hipoteca vinculada al inmueble alquilado y otros gastos habituales como el IBI o las cuotas de la comunidad

Manuel Requena, abogado, explica cuánto

El rey emérito Juan Carlos I pone voz a parte del audiolibro de ‘Reconciliación’, sus memorias

Según han confirmado la editorial Planeta a ‘Europa Press’, el monarca será el encargado de relatar las primeras y últimas frases del libro que ha escrito junto con la autora francesa Laurence Debray

El rey emérito Juan Carlos

“Lo que muchas veces llamamos pereza en realidad es agotamiento emocional”: una psicóloga explica los motivos

El agotamiento emocional se acumula con el tiempo y está estrechamente vinculado al estrés crónico

“Lo que muchas veces llamamos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente abre la puerta

Óscar Puente abre la puerta a viajar de pie en trenes españoles para mejorar la ocupación: “Esto es habitual en Europa”

El PSOE insiste en el entendimiento con Junts y acuerda, junto al PP, acelerar la tramitación de la Ley de multirreincidencia

La Audiencia Provincial frena en seco al juez Peinado: anula la imputación del delegado del Gobierno en Madrid en la causa de Begoña Gómez

Dos empleados de un desguace se proponen arrancar una Citroën C15 que lleva 10 años parada: “¿Entendéis por qué es una furgoneta especial?”

Sánchez cierra su reunión con Marruecos rodeada de secretismo: anuncia 14 compromisos y su “satisfacción” con la resolución de la ONU sobre el Sáhara

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 5

Manuel Requena, abogado, explica cuánto se queda Hacienda al alquilar tu casa: “La mayoría pierde dinero porque declara como si todo fuera beneficio”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si no pagaras impuestos sobre el combustible, estarías pagando la mitad”

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

El Gobierno rompe con la CEOE: seguirá negociando con los sindicatos la ampliación de permisos por duelo mientras la patronal rechaza asumir costes

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga