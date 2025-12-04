Jorge Ángel, enfermero: “Si roncas tienes un 30% más de probabilidad de que te deje tu pareja”

“Si roncas, tienes un 30% más de probabilidad de que tu pareja te deje”. (Composición Infobae)

“Si roncas, tienes un 30% más de probabilidad de que tu pareja te deje”. Así lo ha afirmado el enfermero Jorge Ángel en un vídeo publicado en sus redes sociales. Algo que va mucho más allá que una simple incomodidad nocturna. El descanso, clave para la salud, también se ha convertido en un factor determinante en la estabilidad de las parejas.

No obstante, el propio enfermero ha querido rebajar la dureza del mensaje: “Para mí es demasiado severo si mi pareja me deja de roncar. Eso es que no me quiere mucho”. Sin embargo, también ha reconocido que los ronquidos noche tras noche se pueden convertir en un auténtico problema de convivencia.

El Instituto Europeo del Sueño recuerda que la roncopatía crónica (el ronquido fuerte, constante y persistente durante el descanso), es uno de los trastornos del sueño más comunes en la población adulta. No solo afecta a quien lo padece, sino también a quien duerme a su lado.

El ronquido impide conciliar el sueño, provoca despertares continuos y genera una acumulación de cansancio que, con el tiempo, pasa factura al estado de ánimo, a la calidad de vida y, especialmente, a la convivencia. De hecho, los especialistas advierten de que se ha convertido en una de las causas que más está creciendo en los procesos de separación o divorcio en todo el mundo.

Roncar fuerte es uno de los motivos de divorcio que más crece. (Getty Images)

Dormir no es un lujo, sino una necesidad

La ciencia es clara: dormir es esencial para la salud. Durante la noche se produce la regeneración cerebral, se liberan hormonas que “limpian” el cerebro y se consolidan los aprendizajes. La falta continuada de un sueño adecuado puede provocar “irritabilidad, alteración en el estado de ánimo, falta de atención e inquietud”, advierten desde el Instituto.

Desde el punto de vista físico, la privación de sueño favorece la aparición de obesidad, diabetes y una menor talla, ya que la hormona del crecimiento se segrega mayoritariamente durante la primera hora del sueño nocturno. También debilita el sistema inmunitario, lo que explica por qué, cuando enfermamos, el cuerpo nos “pide” dormir más.

En el plano psicológico, estudios de la Universidad de Pensilvania señalan que dormir bien es la mejor manera de consolidar una nueva información tras el aprendizaje. Niños y adultos sufren las consecuencias del mal descanso, aunque en los pequeños se manifiesta con mayor hiperactividad, torpeza, llanto frecuente y baja tolerancia a la frustración.

Los niños son más sensibles a los ronquidos. (Andrea Warnecke)

Trucos sencillos para reducir los ronquidos

Antes de llegar a tratamientos complejos, Jorge Ángel ha insistido en que muchos ronquidos pueden mejorar con cambios en los hábitos diarios. Entre sus recomendaciones destacan: “Evitar las cenas copiosas, el alcohol, el tabaco y dormir de lado siempre”, mejor que boca arriba.

También pone el foco en la humedad ambiental: “Si el ambiente está muy seco, un humidificador va a ayudar mucho. Muchas veces roncas porque las vías respiratorias están muy secas”. A estas medidas se suman otras como evitar los fármacos que relajan la musculatura, descartar alergias y mejorar la higiene del sueño.

Dormir con el wifi encendido (TikTok)

Señales de alarma: cuándo puede haber apnea del sueño

Pero no todos los ronquidos son inocentes. El enfermero ha alertado de la importancia de prestar atención a ciertos síntomas: “Si notáis pausas durante la noche, si os levantáis muy cansados, si tenéis mucho sueño durante el día… podemos estar hablando de una apnea del sueño y siempre está bien una revisión”.