España

Una familia española revela el coste real de los colegios en Dubái: “Queríamos un lugar que le preparara en todos los sentidos”

El modelo educativo privado de Dubái triplica el gasto medio escolar en España

Guardar

Mudarse de España a Dubái supone un cambio radical en la vida cotidiana. Desde la alimentación hasta las rutinas escolares, todo se transforma. Para Enrique Hernández y su familia, la educación de su hija Valeria, de 8 años, se convirtió en la prioridad número uno al instalarse en los Emiratos Árabes Unidos. “2.000 euros es lo que pagamos al mes por el colegio de nuestra hija en Dubái”, relató Enrique Hernández en un vídeo publicado en sus redes sociales, donde comparte la experiencia de su familia.

El traslado a Dubái no fue solo un cambio geográfico, sino un salto cultural que modificó todas las rutinas de la familia. Valeria recuerda cómo sus padres se implicaron en la búsqueda de la mejor opción educativa: “Cuando nos mudamos a Dubái, mis padres se obsesionaron con que tuviera el mejor colegio”, contó la niña en el mismo vídeo. Enrique Hernández resume con claridad el objetivo de esta decisión: “Queríamos un lugar que le preparara en todos los sentidos”.

El coste anual (24.000 euros) podría parecer elevado desde la perspectiva española, pero la familia considera que la inversión está justificada por la calidad y amplitud de la educación que ofrece el centro. “Es verdad que pagamos 24.000 euros al año, pero tiene muchísimas ventajas”, señaló Enrique Hernández.

Un modelo educativo enfocado en lo práctico y lo emocional

El colegio en Dubái combina un currículum académico completo con un enfoque en el desarrollo emocional y la creatividad. La madre de Valeria detalló que todas las actividades extraescolares están incluidas: “Además, dentro de esas actividades puede aprender, por ejemplo, robótica, o incluso a debatir ya con solo ocho años”.

El colegio también pone especial atención al bienestar psicológico de los alumnos: “Y también le enseñan a que controle y maneje su ‘mindset’. Es decir, están súper atentos a que los niños estén contentos y enfocados prácticamente siempre”, subrayó la madre.

En cuanto a idiomas, la escuela ofrece una oferta muy distinta a la española. Valeria explica: “Mamá, tampoco te olvides de que en el cole doy árabe y francés”. Por su parte, Enrique Hernández destaca la dimensión práctica de la enseñanza: “Tienen piscina y además le enseñan a hacer proyectos de Canva o empresariales desde pequeños”.

Dubái. (Imagen de Archivo)
Dubái. (Imagen de Archivo)

Una comparación con España

Según datos de la OCU para el curso 2025/2026, el gasto medio por alumno en España es de 2.390 euros anuales, aunque varía significativamente según el tipo de centro:

  • Colegios públicos: 1.221 € de promedio, incluyendo libros, material escolar, comedor y actividades extraescolares.
  • Colegios concertados: 3.444 € anuales, debido a aportaciones voluntarias y cuotas adicionales.
  • Colegios privados: 8.283 € de media, que puede superar los 12.000 € en centros de élite en Madrid o Barcelona.

En Dubái, la educación es 100% privada para expatriados y regulada por la KHDA, la autoridad local que clasifica los colegios según estándares de excelencia. Allí, el precio refleja directamente la calidad académica y las oportunidades que ofrece el centro, desde laboratorios tecnológicos hasta programas de desarrollo emocional y extracurricular.

Oposiciones de educación

Una experiencia que trasciende el coste

Para los Hernández, la inversión económica se ve compensada por la tranquilidad de ofrecer a Valeria una educación de alto nivel. “Mudarnos aquí y poder pagar un colegio como ese a Valeria ha sido increíble para nosotros”, concluyó la madre, sintetizando el proceso de adaptación y la búsqueda de oportunidades educativas de máxima calidad, aún al precio de multiplicar el gasto familiar en educación.

Temas Relacionados

EducaciónEstudiar en EspañaEducación EspañaColegioPadre e HijosFamiliaRedes SocialesEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las estrategias necesarias para desarrollar tu inteligencia emocional, según la psicología

Es una característica clave para conectar con los demás y gestionar las relaciones sociales

Las estrategias necesarias para desarrollar

Hallada una mujer presuntamente asesinada a manos de su exmarido en Madrid

La Policía Nacional ya ha detenido al presunto responsable del crimen machista

Hallada una mujer presuntamente asesinada

Santoral de hoy: Beato Álvaro de Córdoba y todos los santos que se conmemoran este jueves 19 de febrero

Consulta la lista completa para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Santoral de hoy: Beato Álvaro

El Gobierno de Rajoy condecoró al exDAO de la Policía en 2013: hoy el PP endurece el discurso y exige explicaciones a Marlaska por mantenerle en el cargo

La distinción fue concedida cuando González era comisario en Valladolid y fue presentada como reconocimiento a su trayectoria profesional

El Gobierno de Rajoy condecoró

Así se decide el rosco de ‘Pasapalabra’: los guionistas del programa responden a la polémica por la supuesta injusticia de la victoria de Rosa

“Ni queríamos que ganase Rosa ni Manu, nos da igual”, han comentado desde el equipo de guion del concurso

Así se decide el rosco
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Rajoy condecoró

El Gobierno de Rajoy condecoró al exDAO de la Policía en 2013: hoy el PP endurece el discurso y exige explicaciones a Marlaska por mantenerle en el cargo

José Ángel González, exDAO, tras ser acusado de agresión sexual a una compañera: “Yo renuncié y además puse que por no ensuciar el buen nombre de la Policía”

Gema Barroso se convierte en la nueva DAO de la Policía Nacional tras el escándalo sexual vinculado a José Ángel González

Farolas con luz roja para proteger a los murciélagos: la medida implantada en Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido que podría llegar a España

La guerra de ‘Los Pocholos’ y el “gurú machirulo” de Ayuso que ya no aguantaban en Génova y ponía celoso a MÁR: “Cuando protestaba uno, protestaban todos igual”

ECONOMÍA

Las donaciones de padres a

Las donaciones de padres a hijos casados en gananciales para la compra de vivienda no se reparten con la pareja: la justicia las declara privativas

Un jubilado denuncia una penalización del 28% tras más de 48 años cotizados: “Me jubilé de manera forzosa por culpa de un ERE injusto”

Ni renting ni financiación: comprar un coche al contado es la alternativa más barata, incluso si se vende a los cuatro años

Si cobras entre 15.876 y 20.000 euros, Hacienda aconseja presentar la declaración de la renta para no perder una deducción fiscal

Las personas mayores de 60 años podrán cobrar la pensión de orfandad: estos son los requisitos para solicitarla

DEPORTES

Brujas - Atlético de Madrid,

Brujas - Atlético de Madrid, en directo: el partido de playoff de Champions en vivo

Un perro lobo, el protagonista de los Juegos Olímpicos de Invierno: se cuela en la recta de meta del esquí de fondo y sale en la fotofinish

La UEFA inicia una investigación por el caso Prestianni-Vinicius para esclarecer lo ocurrido en el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Brujas y el Atlético de Madrid

Vinícius rompe su silencio tras el partido de Champions con un comunicado: “Los racistas son cobardes”