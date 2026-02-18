Una familia española revela el coste real de los colegios en Dubái: “Queríamos un lugar que le preparara en todos los sentidos”

Mudarse de España a Dubái supone un cambio radical en la vida cotidiana. Desde la alimentación hasta las rutinas escolares, todo se transforma. Para Enrique Hernández y su familia, la educación de su hija Valeria, de 8 años, se convirtió en la prioridad número uno al instalarse en los Emiratos Árabes Unidos. “2.000 euros es lo que pagamos al mes por el colegio de nuestra hija en Dubái”, relató Enrique Hernández en un vídeo publicado en sus redes sociales, donde comparte la experiencia de su familia.

El traslado a Dubái no fue solo un cambio geográfico, sino un salto cultural que modificó todas las rutinas de la familia. Valeria recuerda cómo sus padres se implicaron en la búsqueda de la mejor opción educativa: “Cuando nos mudamos a Dubái, mis padres se obsesionaron con que tuviera el mejor colegio”, contó la niña en el mismo vídeo. Enrique Hernández resume con claridad el objetivo de esta decisión: “Queríamos un lugar que le preparara en todos los sentidos”.

El coste anual (24.000 euros) podría parecer elevado desde la perspectiva española, pero la familia considera que la inversión está justificada por la calidad y amplitud de la educación que ofrece el centro. “Es verdad que pagamos 24.000 euros al año, pero tiene muchísimas ventajas”, señaló Enrique Hernández.

Un modelo educativo enfocado en lo práctico y lo emocional

El colegio en Dubái combina un currículum académico completo con un enfoque en el desarrollo emocional y la creatividad. La madre de Valeria detalló que todas las actividades extraescolares están incluidas: “Además, dentro de esas actividades puede aprender, por ejemplo, robótica, o incluso a debatir ya con solo ocho años”.

El colegio también pone especial atención al bienestar psicológico de los alumnos: “Y también le enseñan a que controle y maneje su ‘mindset’. Es decir, están súper atentos a que los niños estén contentos y enfocados prácticamente siempre”, subrayó la madre.

En cuanto a idiomas, la escuela ofrece una oferta muy distinta a la española. Valeria explica: “Mamá, tampoco te olvides de que en el cole doy árabe y francés”. Por su parte, Enrique Hernández destaca la dimensión práctica de la enseñanza: “Tienen piscina y además le enseñan a hacer proyectos de Canva o empresariales desde pequeños”.

Una comparación con España

Según datos de la OCU para el curso 2025/2026, el gasto medio por alumno en España es de 2.390 euros anuales, aunque varía significativamente según el tipo de centro:

Colegios públicos: 1.221 € de promedio, incluyendo libros, material escolar, comedor y actividades extraescolares.

Colegios concertados: 3.444 € anuales, debido a aportaciones voluntarias y cuotas adicionales.

Colegios privados: 8.283 € de media, que puede superar los 12.000 € en centros de élite en Madrid o Barcelona.

En Dubái, la educación es 100% privada para expatriados y regulada por la KHDA, la autoridad local que clasifica los colegios según estándares de excelencia. Allí, el precio refleja directamente la calidad académica y las oportunidades que ofrece el centro, desde laboratorios tecnológicos hasta programas de desarrollo emocional y extracurricular.

Una experiencia que trasciende el coste

Para los Hernández, la inversión económica se ve compensada por la tranquilidad de ofrecer a Valeria una educación de alto nivel. “Mudarnos aquí y poder pagar un colegio como ese a Valeria ha sido increíble para nosotros”, concluyó la madre, sintetizando el proceso de adaptación y la búsqueda de oportunidades educativas de máxima calidad, aún al precio de multiplicar el gasto familiar en educación.