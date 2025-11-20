Dulceida y Alba Paul tienen fecha para ser madres de nuevo: un año de su maternidad, sus negocios y su papel en los Premios Ídolo

Dulceida y Alba Paul tienen una hija (extraído de @dulceida y @albapaulfe)

El 15 de octubre de 2024 la vida de Aída Doménech y Alba Paul dio un giro de 180 grados tras el nacimiento de su primera hija en común, Aria. Un momento que tanto Dulceida como su pareja habían soñado y que, por fin, se convertía en realidad. “Estamos alucinando y explotando de amor”, dejaron saber entonces a través de sus redes sociales.

Entonces, las influencers recurrieron al método ROPA (siglas de Recepción de Óvulos de la Pareja), que consiste en que se extrae el óvulo de una de las integrantes de la pareja y se fecunda con un espermatozoide, mientras que la otra mujer se implanta el cigoto en el útero y es la encargada de gestarlo. De esta manera, las dos madres participan en el embarazo y comparten esta ilusionante experiencia. Ahora, se conoce que la pareja se encuentra preparada para ampliar su familia con la llegada de otro bebé.

Dulceida y Alba Paul revelan si se plantean ampliar la familia y dar un hermanito a su pequeña Aria. (LORENA SOPÊNA / EUROPA PRESS)

En la fiesta anual GHD, las creadoras de contenido sorprendieron al revelar que ya han iniciado el camino para tener a su segundo hijo. “Ya tenemos fecha y todo. No os lo voy a decir, pero la negociación está bien”, ha revelado la catalana, entre risas, dando a entender que, si bien no hay un test de embarazo positivo aún, lo cierto es que el proceso está oficialmente en marcha.

El método al que se va a someter nuevamente Aída para gestar a su segundo bebé con Alba conlleva un papeleo, lo que le obliga a esperar un poco más su dulce espera. “Yo me espero y ya está, pero más de eso no me voy a esperar. Eso ya lo sabe. Hay fecha tope”, ha zanjado. La historia de amor de Dulceida y Alba Paul se remonta a casi una década, cuando ambas anunciaron públicamente su vínculo sentimental. Desde entonces, han pasado por diferentes etapas marcadas por momentos de distanciamiento y reconciliaciones. Sin embargo, siempre han apostado por su amor.

Sus negocios y su papel en los Premios Ídolos

Al margen de su vida personal, lo cierto es que Dulceida y Alba Paul cuentan con una gran presencia en redes sociales, pues cuentan con 3,4 millones y 1,1 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, respectivamente. Sin embargo, cada una cuenta con sus propias empresas. En 2020, Alba Paul se unió con su amiga Lucía para crear The Feat Hervan S.L., una sociedad centrada en la fabricación, venta y alquiler de vehículos de acampada. Para nadie es un secreto que la influencer siempre ha defendido un estilo de vida libre y en contacto con la naturaleza, por lo que ha implementado en su empresa el asesoramiento sobre rutas y opciones de turismo rural.

Dulceida y Alba Paul culminaron una relación de siete años por decisión propia, aunque el respeto mutuo seguirá vigente en ambas (Foto: Instagram Dulceida)

Además, junto a Dulceida creó el MadLove, un concurso que, desde 2017, busca a la pareja del año a través de diferentes criterios. Por su parte, Aída Doménech Pascual fundó la empresa In Management, su agencia de representación en Madrid y Barcelona. En 2016, organizó su primer festival de moda y música DulceWeekend, en el que habían marcas y conciertos de diferentes DJ’s. En ese mismo año publicó su primer libro, Dulceida. Guía de estilo, que fue un éxito en ventas.

En 2017, Dulceida lanzó al mercado su línea de perfume Mucho amor by Dulceida distribuidas en las perfumerías Druni y en su página web DulceidaShop. Cuatro años después, creo los Premios Ídolos junto a Music Republic, que buscan reconocer a los creadores de contenido digitales en España y que ya se ha expandido internacionalmente a Argentina, donde se celebró una edición en 2024. Por último, también cuenta con un documental en Prime Video, Dulceida al desnudo, en el que comparte aspectos íntimos de su vida personal y profesional.