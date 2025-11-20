España

Dulceida y Alba Paul tienen fecha para ser madres de nuevo: un año de su maternidad, sus negocios y su papel en los Premios Ídolo

Las influencers Aída Doménech y Alba Paul han dejado saber volverán a convertirse en madres a través del método ROPA

Guardar
Dulceida y Alba Paul tienen
Dulceida y Alba Paul tienen una hija (extraído de @dulceida y @albapaulfe)

El 15 de octubre de 2024 la vida de Aída Doménech y Alba Paul dio un giro de 180 grados tras el nacimiento de su primera hija en común, Aria. Un momento que tanto Dulceida como su pareja habían soñado y que, por fin, se convertía en realidad. “Estamos alucinando y explotando de amor”, dejaron saber entonces a través de sus redes sociales.

Entonces, las influencers recurrieron al método ROPA (siglas de Recepción de Óvulos de la Pareja), que consiste en que se extrae el óvulo de una de las integrantes de la pareja y se fecunda con un espermatozoide, mientras que la otra mujer se implanta el cigoto en el útero y es la encargada de gestarlo. De esta manera, las dos madres participan en el embarazo y comparten esta ilusionante experiencia. Ahora, se conoce que la pareja se encuentra preparada para ampliar su familia con la llegada de otro bebé.

Dulceida y Alba Paul revelan
Dulceida y Alba Paul revelan si se plantean ampliar la familia y dar un hermanito a su pequeña Aria. (LORENA SOPÊNA / EUROPA PRESS)

En la fiesta anual GHD, las creadoras de contenido sorprendieron al revelar que ya han iniciado el camino para tener a su segundo hijo. “Ya tenemos fecha y todo. No os lo voy a decir, pero la negociación está bien”, ha revelado la catalana, entre risas, dando a entender que, si bien no hay un test de embarazo positivo aún, lo cierto es que el proceso está oficialmente en marcha.

El método al que se va a someter nuevamente Aída para gestar a su segundo bebé con Alba conlleva un papeleo, lo que le obliga a esperar un poco más su dulce espera. “Yo me espero y ya está, pero más de eso no me voy a esperar. Eso ya lo sabe. Hay fecha tope”, ha zanjado. La historia de amor de Dulceida y Alba Paul se remonta a casi una década, cuando ambas anunciaron públicamente su vínculo sentimental. Desde entonces, han pasado por diferentes etapas marcadas por momentos de distanciamiento y reconciliaciones. Sin embargo, siempre han apostado por su amor.

Sus negocios y su papel en los Premios Ídolos

Al margen de su vida personal, lo cierto es que Dulceida y Alba Paul cuentan con una gran presencia en redes sociales, pues cuentan con 3,4 millones y 1,1 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, respectivamente. Sin embargo, cada una cuenta con sus propias empresas. En 2020, Alba Paul se unió con su amiga Lucía para crear The Feat Hervan S.L., una sociedad centrada en la fabricación, venta y alquiler de vehículos de acampada. Para nadie es un secreto que la influencer siempre ha defendido un estilo de vida libre y en contacto con la naturaleza, por lo que ha implementado en su empresa el asesoramiento sobre rutas y opciones de turismo rural.

Dulceida y Alba Paul culminaron
Dulceida y Alba Paul culminaron una relación de siete años por decisión propia, aunque el respeto mutuo seguirá vigente en ambas (Foto: Instagram Dulceida)

Además, junto a Dulceida creó el MadLove, un concurso que, desde 2017, busca a la pareja del año a través de diferentes criterios. Por su parte, Aída Doménech Pascual fundó la empresa In Management, su agencia de representación en Madrid y Barcelona. En 2016, organizó su primer festival de moda y música DulceWeekend, en el que habían marcas y conciertos de diferentes DJ’s. En ese mismo año publicó su primer libro, Dulceida. Guía de estilo, que fue un éxito en ventas.

En 2017, Dulceida lanzó al mercado su línea de perfume Mucho amor by Dulceida distribuidas en las perfumerías Druni y en su página web DulceidaShop. Cuatro años después, creo los Premios Ídolos junto a Music Republic, que buscan reconocer a los creadores de contenido digitales en España y que ya se ha expandido internacionalmente a Argentina, donde se celebró una edición en 2024. Por último, también cuenta con un documental en Prime Video, Dulceida al desnudo, en el que comparte aspectos íntimos de su vida personal y profesional.

Temas Relacionados

DulceidaDulceida y AlbaInfluencersFamosos EspañaGente EspañaCelebridadesFamososCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada jueves, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna

La pobreza infantil continúa siendo una asignatura pendiente en España: “Se han realizado esfuerzos para remediarlo, pero no son suficientes”

Un reciente informe de Unicef afirma que la implementación de algunas políticas concretas podría sacar de la pobreza a miles de niños en nuestro país

La pobreza infantil continúa siendo

Detenido en Pamplona por activar sin permiso un grifo de cerveza y dejarlo abierto: se perdieron 450 litros en una noche valorados en 900 euros

La rápida intervención de la policía y la colaboración del club deportivo facilitaron la investigación

Detenido en Pamplona por activar

El recepcionista de un hotel recuerda cuáles son tus obligaciones como cliente: “Tus vecinos harían lo mismo”

El comportamiento de los huéspedes debe ser adecuado para respetar las normas de convivencia

El recepcionista de un hotel

Este elemento en tu cocina es un “asesino silencioso”: está relacionado con la aparición de asma y cáncer

Es un problema fácil de erradicar pero puede ser muy perjudicial si no lo cambias a tiempo

Este elemento en tu cocina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido en Pamplona por activar

Detenido en Pamplona por activar sin permiso un grifo de cerveza y dejarlo abierto: se perdieron 450 litros en una noche valorados en 900 euros

Detenido un agente de la Guardia Civil con cerca de 120 kilos de cocaína en el coche patrulla en Bilbao

Un albañil que sufrió la amputación de su dedo índice y anular de la mano derecha en un accidente laboral consigue la incapacidad permanente total

El aeropuerto de Eindhoven castiga a la aerolínea Ryanair por aterrizar tarde: retirará dos vuelos a la semana

Ford dice adiós a uno de sus coches más queridos tras casi 30 años en el mercado: la transición hacia los SUV y eléctricos deja atrás una etapa clave en la marca

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Los trabajos mejor y peor pagados en España: de los 17.000 euros de un auxiliar de enfermería a los 150.000 de un director de hospital

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Sala i Martín, economista: “Mientras el crecimiento en España venga de los inmigrantes, los sueldos no subirán”

El salario que te hace “rico” en España: una cifra muy inferior a la del resto de Europa

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Mensik da el primer punto a los checos

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”

A qué hora y dónde ver los partidos de España contra República Checa en la Copa Davis