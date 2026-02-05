España

Laura Madrueño dejará de presentar ‘Supervivientes’ desde Honduras y Telecinco anuncia a su sustituta: la periodista María Lamela

La cadena de Fuencarral ha confirmado el reemplazo de cara a la próxima edición del ‘reality’ de supervivencia

Laura Madrueño y Sofía Lamela,
Laura Madrueño y Sofía Lamela, en montaje de 'Infobae' (Mediaset España)

Telecinco ha anunciado la llegada de María Lamela como nueva presentadora de Supervivientes desde Honduras, lo que significa a su vez que relevará a Laura Madrueño de este puesto para la edición de 2026. Lamela, con una trayectoria reconocida en la televisión nacional y autonómica, asumirá la responsabilidad de narrar desde los Cayos Cochinos la evolución diaria del concurso, acompañando a los protagonistas en la siguiente entrega del programa estrella de la cadena.

En esta próxima edición, que continuará contando con Jorge Javier Vázquez como principal presentador desde España, será María Lamela quien ejerza de enlace fundamental entre la aventura que viven los concursantes en Honduras y el equipo de presentadores en Madrid. Según la información compartida por el grupo, Lamela tendrá además la encomienda de dirigir los clásicos juegos que protagonizan cada temporada, marcando así el ritmo de la experiencia de supervivencia y el avance de los participantes durante su estancia en los Cayos Cochinos.

La nueva presentadora, natural del municipio de Vilalba, en Lugo, y nacida en 1991, ha construido un perfil profesional sólido en el sector audiovisual. Graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de A Coruña y con un máster en reporterismo televisivo de la Universidad Rey Juan Carlos, Lamela ha sumado también a su cartera estudios en Arte Dramático.

María Lamela en 'Salvaxe' (TVG)
María Lamela en 'Salvaxe' (TVG)

La trayectoria de María Lamela

A lo largo de su carrera, ha trabajado tanto en cadenas autonómicas, como TVG y Telemadrid, como en la televisión nacional, integrándose en equipos de espacios informativos de Telecinco, Cuatro, TVE y, durante casi ocho años, La Sexta. En esta última, además de ejercer tareas de reportera e investigación, ha sido copresentadora de las ediciones estivales del programa Más vale tarde desde 2022.

Destaca en su currículum la experiencia previa como presentadora de otro reality de aventuras, puesto que durante 2024 se puso al frente de Salvaxe, emitido en TVG. También destaca su labor en el programa Hora Galega, en el que trabajaba durante los fines de semana.

María Lamela en 'Salvaxe' (TVG)
María Lamela en 'Salvaxe' (TVG)

Junto a estos proyectos televisivos, Lamela ha desarrollado en 2024 su faceta como autora publicando, junto a Marina Valdés, el libro Microdramas. Peripecias arriesgadas de las reporteras más kamikazes de la TV, recopilando anécdotas periodísticas vividas en primera línea. Todos estos datos han sido proporcionados por la organización de Supervivientes.

Laura Madrueño termina su aventura

Por su parte, Laura Madrueño se apartará del formato, al menos desde Honduras, después de tres años al frente, en los que no solo ha cubierto la edición habitual, sino también la All Stars. En su momento, se encargó de ceder el testigo de Lara Álvarez, aunque su papel ha sido más duro por grabar dos ediciones por año, alejada de España y su entorno.

Torres gana la segunda edición de ‘Supervivientes All Stars’ tras 55 días en Honduras (Telecinco)

Antes que ellas ya habían ejercido esta labor desde el escenario protagonista del reality rostros como Paula Vázquez, Raquel Sánchez Silva o Mario Picazo. Por el momento se desconoce los motivos de la salida de Madrueño y si la decisión ha sido propia o de la cadena. Aunque sigue vinculada a Mediaset y actualmente está documentando en sus redes sociales el programa que está grabando, también relacionado con las aventuras, con Montoya y Lorena Castell.

