Elena Gortari protagoniza una guerra de flamencas: las influencers Natalia Palacios, Marina Barrial y Fabiana Sevillano contraprograman su sorteo

Las creadoras de contenido han preparado sin previo aviso un sorteo muy similar al de Gortari en el Día de Andalucía

Un enfrentamiento entre algunas de las principales creadoras de contenido ha sacudido este viernes el ámbito influencer con los vestidos de flamenca como protagonistas. El foco del conflicto recae en Elena Gortari, quien se ha visto envuelta en un escándalo tras el anuncio de un sorteo realizado en conjunto por Natalia Palacios, Marina Barrial y Fabiana Sevillano.

La polémica ha surgido cuando estas tres influencers han comunicado, con apenas un día de antelación respecto al sorteo que Gortari llevaba semanas preparando, su propio concurso de trajes de flamenca, sin incluirla ni avisarla previamente, cuando en años anteriores lo habrían hecho en común. Además, Elena Gortari y Natalia Palacios mostraban antaño una gran amistad que al parecer se ha ido deteriorando.

La disputa ha tenido como punto de partida la cercanía en la fecha de ambos sorteos. Elena Gortari había informado a su audiencia que tenía previsto organizar un sorteo de vestidos de flamenca para el domingo 1 de marzo. Sin embargo, la situación ha cambiado de forma inesperada cuando se ha dado cuenta a través de las historias de Instagram de Palacios y Barrial que ambas anunciaban un sorteo idéntico para el sábado 28 de febrero, el Día de Andalucía y justo 24 horas antes del suyo.

Rivalidad entre ‘influencers’

La ausencia de aviso o coordinación entre las cuatro ha sido interpretada como un gesto de competencia directa. Además de cuestiones personales, el trasfondo del malestar tiene una dimensión claramente profesional. Al dirigirse a un público común y compartir la atención de las mismas marcas patrocinadoras, celebrar dos sorteos similares en fechas contiguas genera una inevitable rivalidad. En el ámbito de las campañas promocionales y colaboraciones de las influencers, tal coincidencia supone competir por la misma porción de audiencia, lo que puede afectar tanto al alcance de la campaña como a los resultados comerciales.

La respuesta de Elena Gortari a la controversia no se ha hecho esperar. La influencer ha publicado una historia en su perfil de Instagram en la que, sin nombrar directamente a las personas implicadas, ha afirmado: “Mi sorteo se sigue haciendo el domingo como llevo ya semanas diciendo. Nada más que decir, chicas. Gracias siempre por vuestro apoyo”. Este mensaje, sobre una fotografía suya mirando a cámara con los ojos llorosos, ha desaparecido minutos más tarde, acelerando el debate en redes.

La reacción de Elena Gortari

La interacción de los seguidores ha sido inmediata, ya que la brevedad de la publicación no ha impedido que circularan capturas de pantalla. El hecho de que Gortari haya retirado la historia no ha conseguido restar visibilidad al conflicto ni evitar que siga difundiéndose entre quienes siguen de cerca sus movimientos. Por el momento, Natalia Palacios, Marina Barrial y Fabiana Sevillano no se han pronunciado públicamente sobre los hechos y ya han comenzado su sorteo como si nada. Es más, han subido la apuesta de Gortari, que iba a regalar vestidos cada 10 minutos, para hacerlo ellas cada 5.

¿Cuánto gana un Influencer?

Después de borrar su historia, Elena Gortari ha publicado otra con una apariencia menos dramática, pero con un mensaje similar: “Chicas, mi sorteo sigue siendo el domingo”. Por su parte, la hermana de la creadora de contenido ha respondido a la polémica con sutileza al comentar en su publicación: “La mejor, la original”. Además, Aitana Soriano se ha posicionado del lado de Gortari y ha compartido su sorteo para ayudar a su amiga.

