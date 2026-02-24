Carlos Sobera abandona ‘Supervivientes’: no estará en la edición 2026, pero Mediaset ya tiene relevo para ‘Tierra de nadie’

Carlos Sobera, en una imagen de archivo (Lorena Sopeña / Europa Press)

Queda muy poco para el arranque de Supervivientes 2026, uno de los buques insignia de Telecinco. La maquinaria del reality ya está en marcha y, como suele ocurrir en cada edición, los cambios en el equipo de presentadores vuelven a ocupar titulares. Esta vez, la novedad afecta a uno de los rostros más reconocibles del grupo: Carlos Sobera causa baja en el formato tras varias temporadas al frente de las galas de los martes.

Durante los últimos años, el concurso ha contado con un tridente perfectamente definido: Jorge Javier Vázquez liderando las galas principales de los jueves, Sandra Barneda conduciendo Conexión Honduras los domingos y Sobera presentando ‘Tierra de nadie’ cada martes. Desde Honduras, además, las conexiones en directo han recaído en Laura Madrueño, encargada de narrar la última hora desde la isla.

Sin embargo, esta nueva edición llega con reajustes. Madrueño también se despide del reality y su puesto será ocupado por María Lamela, que asumirá el rol de presentadora desplazada al país centroamericano. Y en plató, la gran incógnita ya tiene respuesta.

Ion Aramendi toma el testigo en ‘Tierra de nadie’

El periodista Ion Aramendi posa durante la presentación de la nueva edición de Gran Hermano en FesTVal. (IÑAKI BERASALUCE / EUROPA PRESS)

Tras siete ediciones vinculadas a las galas de los martes, etapa iniciada en 2019, Sobera se aparta de Supervivientes. Su relevo será Ion Aramendi, una elección que refuerza la apuesta continuista de Mediaset por perfiles de la casa.

Aramendi no aterriza como un desconocido en el universo del reality. El presentador ya formó parte del formato al frente de Conexión Honduras en 2022 y 2023, etapa en la que logró consolidar un tono cercano y ágil en las galas dominicales. Ahora, da un paso más dentro del engranaje de Supervivientes asumiendo uno de los espacios clave de la semana.

La confirmación llegó a través de un comunicado difundido por Mediaset España en X, donde el grupo oficializó la incorporación del vasco al equipo de presentadores. En el mensaje se detallaba que Aramendi se suma a Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y María Lamela para conducir cada martes Supervivientes. Tierra de nadie, uno de los pilares narrativos del reality.

El movimiento no solo supone un cambio de cara visible, sino también un reajuste estratégico en la dinámica del programa. Tierra de nadie se ha convertido en los últimos años en una pieza fundamental para desarrollar tramas, giros de convivencia y pruebas decisivas.

¿Qué pasa ahora con Carlos Sobera?

La salida de Sobera de Supervivientes no implica, ni mucho menos, su desvinculación de Telecinco. El presentador continúa siendo uno de los rostros más activos del grupo y mantiene dos formatos emblemáticos en parrilla.

Por un lado, First Dates, el dating show que se emite en el access prime time de lunes a miércoles y que sigue funcionando como valor seguro de la cadena. Por otro, El precio justo, concurso diario en la franja de mediodía. Ambos espacios consolidan su presencia en la programación habitual.

Carlos Sobera, en 'El precio justo'. (Mediaset España)

Además, Mediaset ya ha comenzado a promocionar el próximo estreno de Los 200: uno contra la masa, nuevo concurso de prime time presentado por Sobera. El formato, licenciado por BBC Studios y producido por Brutal Media, se inspira en la teoría de la “sabiduría de la masa” formulada por Francis Galton.

La mecánica plantea un enfrentamiento directo entre un concursante y un grupo de 200 personas. Si el participante logra imponerse, podrá aspirar a un premio de hasta 140.000 euros. En caso contrario, el bote se repartirá entre los integrantes del público.