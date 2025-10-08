Ivonne Reyes, en su cumpleaños más agridulce: arruinada, en tratamiento psiquiátrico y en guerra con Pepe Navarro

Ivonne Reyes posa en la alfombra rosa por el pase especial de la película ‘Barbie’ . (Europa Press)

Ivonne Reyes no está pasando por su mejor época. La que fuera musa televisiva de los años 90 se encuentra en un periodo de inflexión, recomponiendo su vida y buscando un nuevo lugar en el que asentarse tras una etapa muy difícil. Así llega a los 58 aa que vuelva a brillar como antaño.

Fue ella misma quien lo contó sin rodeos en una exclusiva para la revista Lecturas: perdió tres viviendas y más de 10 millones de euros por decisiones financieras desafortunadas. Inversiones fallidas, negocios que no despegaron y errores fiscales que la dejaron al borde del abismo. Como salida a esa pesadilla económica, Ivonne recurrió a la Ley de la Segunda Oportunidad, un salvavidas legal para quienes no pueden hacer frente a sus deudas.

Las malas decisiones no fueron del todo suyas. Según confesó, se dejó llevar por malos consejos a la hora de invertir: televisión, perfumes, emprendimientos varios… todo terminó en saldo negativo. “Me dejé tanto dinero en tan malas gestiones”, explicó en el reportaje.

Ivonne Reyes, tocada en salud por dentro y por fuera

Más allá de lo económico, el golpe emocional no ha sido menor. En 2020 vivió uno de los momentos más duros de su vida: una septicemia la dejó al borde de la muerte. Estuvo diez días en la UCI, se despidió de sus seres queridos y, cuando logró salir adelante, comenzó una etapa de recuperación física y mental que aún continúa.

Ivonne Reyes en una imagen de archivo (Europa Press)

Desde entonces, sufre depresión. A la pérdida de su salud se sumó el fallecimiento de su hermano, lo que agravó aún más su estado emocional. A día de hoy Ivonne se encuentra en tratamiento psiquiátrico y psicológico. Con sinceridad, reconoce que toma medicación y asiste a terapia de forma regular. “Estoy en manos de profesionales, y eso me está ayudando mucho”, ha confesado. Su mayor apoyo en estos momentos: su hijo Alejandro, su motor para no rendirse.

La guerra con Pepe Navarro, sin final a la vista

Y como si todo esto no fuera suficiente, la batalla mediático-judicial con Pepe Navarro sigue dando titulares. El periodista, con quien Ivonne tuvo a su hijo Alejandro, nunca ha reconocido la paternidad de forma voluntaria. De hecho, se negó en múltiples ocasiones a hacerse las pruebas de ADN, motivo por el cual un juez terminó otorgándole la paternidad por vía judicial.

Ivonne Reyes y su hijo Alejandro. (Europa Press)

A día de hoy, Navarro insiste en que está dispuesto a hacerse una prueba biológica. “Desde hace diez años le he ofrecido hacer las pruebas, pero ella se niega, porque sabe que el padre no soy yo. Las pruebas de ADN que me hizo eran para ver si yo era el padre. Si hubiera salido positivo, hubiese accedido. Pero como salió negativo, pues se inventa razones peregrinas. Desde hace diez años viviría en paz, pero mientras siga con la mentira la depresión irá en aumento”, llegó a afirmar Pepe.

Según él, ya hubo un test que salió negativo y desde entonces, dice, Ivonne no quiere saber más del tema. “Mientras siga con esa mentira, su depresión no va a desaparecer”, sentenció sin tapujos.