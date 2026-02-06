Así es María Lamela, la sustituta de Laura Madrueño en ‘Supervivientes’: de su traumática experiencia como reportera en Rusia a su vida en Galicia

María Lamela, sustituta de Laura Madrueño en 'Supervivientes' (Mediaset)

María Lamela se ha convertido en un rostro habitual para miles de espectadores en España en los últimos tiempos. Su presencia en televisión se ha consolidado tanto a nivel autonómico como nacional gracias a su trabajo en espacios como Más vale tarde en La Sexta, así como en formatos de la Televisión de Galicia como Hora Galega y Salvaxe. Precisamente, este último programa de aventuras, grabado en entornos naturales y con un alto componente físico, ha sido clave para impulsar su nuevo reto profesional de la mano de Mediaset.

La periodista y presentadora gallega da ahora un paso decisivo en su carrera al incorporarse a Telecinco, donde asumirá un papel destacado al sustituir a Laura Madrueño como copresentadora de Supervivientes desde Honduras. Un fichaje que marca un cambio de cadena y de registro, y que ha despertado el interés por conocer con mayor profundidad el perfil personal y profesional de Lamela, más allá de su imagen televisiva.

Laura Madrueño durante la gala de 'Supervivientes' (MEDIASET.COM)

Quién es María Lamela, la nueva presentadora de ‘Supervivientes’

María Lamela Morado nació en Vilalba (Lugo) el 21 de octubre de 1991. Se licenció en Comunicación Audiovisual por la Universidad de A Coruña y amplió su formación con un máster en reporterismo televisivo en la Universidad Rey Juan Carlos. Además, completó su preparación académica con estudios de Arte Dramático, una combinación que ha contribuido a dotar a su perfil profesional de versatilidad y solvencia ante la cámara. Su trayectoria la ha llevado a trabajar en distintos medios locales y a colaborar con cadenas nacionales como Cuatro, TVE y Antena 3, antes de consolidarse en La Sexta.

María Lamela en 'Más Vale Tarde' (Atresmedia)

A lo largo de su carrera como reportera, la joven ha vivido situaciones límite y experiencias que rozan lo surrealista, algunas de ellas con un evidente componente de riesgo. Parte de esas vivencias fueron recogidas en Microdramas. Peripecias arriesgadas de las reporteras más kamikazes de la TV, un proyecto que coescribió junto a su compañera de Más vale tarde, Marina Valdés. En ese trabajo, la periodista relató episodios ocurridos durante coberturas internacionales, como una anécdota especialmente inquietante vivida durante el Mundial de Fútbol de Rusia de 2018.

En una entrevista concedida a La Voz de Galicia, Lamela recordó aquel episodio ocurrido cuando España ya había sido eliminada del campeonato. Según explicó, acudió a casa de su traductor y guía para despedirse. Durante la visita, el comportamiento del anfitrión levantó sus sospechas. Vladímir, el traductor, se dirigió a una habitación al fondo del pasillo y entreabrió la puerta para ocultar lo que había en su interior. La periodista decidió seguirle sin que se percatara de su presencia y descubrió una escena inquietante: un armario con puertas correderas del que sobresalía el brazo de una persona. “Nada más entrar él agarró el brazo, lo metió dentro del armario, y cerró la puerta. Inmediatamente, retrocedí para que no supiera que lo había visto. Salimos por patas de allí, pero me tuve que hacer cargo de la situación, porque los cámaras estaban bloqueados, fui yo la que trazó la estrategia para salir de esa casa”, relató.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Más allá de su faceta profesional, María Lamela se ha mostrado siempre muy discreta con su vida privada, especialmente en lo que respecta a su ámbito sentimental. No se conocen públicamente parejas ni relaciones, una decisión consciente que contrasta con la naturalidad con la que habla de sus orígenes y de su fuerte vínculo con Galicia. En varias entrevistas ha subrayado la importancia de su familia y de su tierra natal como pilares fundamentales de su equilibrio personal.

“Para mí Galicia es un remanso de paz, un retiro espiritual”, afirmó al ya citado medio al recordar sus veranos y su crecimiento entre la aldea de O Santo, por parte de su padre, y Corvite, por parte de su madre. “Era la única niña, jugaba al fútbol, iba a una escuela unitaria, íbamos todos en la misma clase. Era una aldea superpequeña. He tenido una infancia muy divertida, porque nos marchábamos después de comer y hasta la noche no volvíamos a casa, teníamos una libertad absoluta por el campo. Yo siento una conexión brutal con la naturaleza, con el bosque, los animales... y eso me llena muchísimo, y es algo que no tengo en Madrid y cuando vuelvo es que me da la vida”. Ahora, con su incorporación a Supervivientes, María Lamela afronta uno de los mayores retos de su trayectoria profesional, un desafío que conecta directamente con su experiencia en formatos de aventura y su capacidad para desenvolverse en situaciones extremas.