España

Así es María Lamela, la sustituta de Laura Madrueño en ‘Supervivientes’: de su traumática experiencia como reportera en Rusia a su vida en Galicia

La presentadora gallega asume la copresentación del reality de Telecinco tras una sólida trayectoria en reporterismo y programas de aventura

Guardar
María Lamela, sustituta de Laura
María Lamela, sustituta de Laura Madrueño en 'Supervivientes' (Mediaset)

María Lamela se ha convertido en un rostro habitual para miles de espectadores en España en los últimos tiempos. Su presencia en televisión se ha consolidado tanto a nivel autonómico como nacional gracias a su trabajo en espacios como Más vale tarde en La Sexta, así como en formatos de la Televisión de Galicia como Hora Galega y Salvaxe. Precisamente, este último programa de aventuras, grabado en entornos naturales y con un alto componente físico, ha sido clave para impulsar su nuevo reto profesional de la mano de Mediaset.

La periodista y presentadora gallega da ahora un paso decisivo en su carrera al incorporarse a Telecinco, donde asumirá un papel destacado al sustituir a Laura Madrueño como copresentadora de Supervivientes desde Honduras. Un fichaje que marca un cambio de cadena y de registro, y que ha despertado el interés por conocer con mayor profundidad el perfil personal y profesional de Lamela, más allá de su imagen televisiva.

Laura Madrueño durante la gala
Laura Madrueño durante la gala de 'Supervivientes' (MEDIASET.COM)

Quién es María Lamela, la nueva presentadora de ‘Supervivientes’

María Lamela Morado nació en Vilalba (Lugo) el 21 de octubre de 1991. Se licenció en Comunicación Audiovisual por la Universidad de A Coruña y amplió su formación con un máster en reporterismo televisivo en la Universidad Rey Juan Carlos. Además, completó su preparación académica con estudios de Arte Dramático, una combinación que ha contribuido a dotar a su perfil profesional de versatilidad y solvencia ante la cámara. Su trayectoria la ha llevado a trabajar en distintos medios locales y a colaborar con cadenas nacionales como Cuatro, TVE y Antena 3, antes de consolidarse en La Sexta.

María Lamela en 'Más Vale
María Lamela en 'Más Vale Tarde' (Atresmedia)

A lo largo de su carrera como reportera, la joven ha vivido situaciones límite y experiencias que rozan lo surrealista, algunas de ellas con un evidente componente de riesgo. Parte de esas vivencias fueron recogidas en Microdramas. Peripecias arriesgadas de las reporteras más kamikazes de la TV, un proyecto que coescribió junto a su compañera de Más vale tarde, Marina Valdés. En ese trabajo, la periodista relató episodios ocurridos durante coberturas internacionales, como una anécdota especialmente inquietante vivida durante el Mundial de Fútbol de Rusia de 2018.

En una entrevista concedida a La Voz de Galicia, Lamela recordó aquel episodio ocurrido cuando España ya había sido eliminada del campeonato. Según explicó, acudió a casa de su traductor y guía para despedirse. Durante la visita, el comportamiento del anfitrión levantó sus sospechas. Vladímir, el traductor, se dirigió a una habitación al fondo del pasillo y entreabrió la puerta para ocultar lo que había en su interior. La periodista decidió seguirle sin que se percatara de su presencia y descubrió una escena inquietante: un armario con puertas correderas del que sobresalía el brazo de una persona. “Nada más entrar él agarró el brazo, lo metió dentro del armario, y cerró la puerta. Inmediatamente, retrocedí para que no supiera que lo había visto. Salimos por patas de allí, pero me tuve que hacer cargo de la situación, porque los cámaras estaban bloqueados, fui yo la que trazó la estrategia para salir de esa casa”, relató.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Más allá de su faceta profesional, María Lamela se ha mostrado siempre muy discreta con su vida privada, especialmente en lo que respecta a su ámbito sentimental. No se conocen públicamente parejas ni relaciones, una decisión consciente que contrasta con la naturalidad con la que habla de sus orígenes y de su fuerte vínculo con Galicia. En varias entrevistas ha subrayado la importancia de su familia y de su tierra natal como pilares fundamentales de su equilibrio personal.

“Para mí Galicia es un remanso de paz, un retiro espiritual”, afirmó al ya citado medio al recordar sus veranos y su crecimiento entre la aldea de O Santo, por parte de su padre, y Corvite, por parte de su madre. “Era la única niña, jugaba al fútbol, iba a una escuela unitaria, íbamos todos en la misma clase. Era una aldea superpequeña. He tenido una infancia muy divertida, porque nos marchábamos después de comer y hasta la noche no volvíamos a casa, teníamos una libertad absoluta por el campo. Yo siento una conexión brutal con la naturaleza, con el bosque, los animales... y eso me llena muchísimo, y es algo que no tengo en Madrid y cuando vuelvo es que me da la vida”. Ahora, con su incorporación a Supervivientes, María Lamela afronta uno de los mayores retos de su trayectoria profesional, un desafío que conecta directamente con su experiencia en formatos de aventura y su capacidad para desenvolverse en situaciones extremas.

Temas Relacionados

Laura MadrueñoSupervivientes EspañaMediaset EspañaSupervivientesTelevisión EspañaTelecincoEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Leonardo, en directo | Miles de personas permanecen desalojadas en Extremadura y Andalucía

El río Guadalquivir ha superado los cinco metros de altura a su paso por Córdoba, duplicando el nivel rojo de riesgo de desbordamiento, por lo que han sido desalojadas cerca de 400 familias

Última hora de la borrasca

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

La previsión ha sido adelantada por José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, quien ha concretado que el proceso de recuperación se evaluará “semana a semana”

Rodalies prevé la recuperación de

Científicos españoles confirman que los betabloqueantes no sirven después de un infarto: “Millones de pacientes en todo el mundo siguen tomándolos sin pruebas de que les beneficien”

Millones de personas en todo el mundo que han sufrido un infarto toman un fármaco que no tiene beneficios, confirma un nuevo estudio del CNIC

Científicos españoles confirman que los

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super

Cómo hacer bechamel de coliflor, una salsa ligera, fácil de hacer y saludable

Esta receta es ideal para sustituir a la clásica bechamel de harina en recetas como lasañas, canelones o gratinados

Cómo hacer bechamel de coliflor,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rodalies prevé la recuperación de

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

Cómo debes actuar si te han dado un golpe en el coche y no sabes quién ha sido, según los expertos

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager