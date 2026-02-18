España

La guerra de ‘Los Pocholos’ y el “gurú machirulo” de Ayuso que ya no aguantaban en Génova y ponía celoso a MÁR: “Cuando protestaba uno, protestaban todos igual”

Antonio Castillo Algarra es la persona que colocó a Emilio Viciana y también al resto de personas cesadas. Se hizo amigo de Ayuso en 2015, y según aseguran fuentes del PP, MÁR le tenía ganas

Miguel Ángel Rodríguez (MÁR), Emilio Viciana e Isabel Díaz Ayuso (Montaje Infobae)

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está pasando por una de sus mayores crisis -sin contar la sanitaria que en 2022 sacó a las calles a miles de madrileños- y entre tanto nombre es difícil perderse en esta polémica. Todo comenzó el lunes por la noche, cuando el Ejecutivo madrileño anunció la destitución del consejero de Educación, Emilio Viciana, quien llevaba en el cargo desde junio de 2023. No se trata de una consejería menor. El Gobierno de Ayuso está en guerra con las universidades públicas madrileñas, que luchan por sobrevivir entre recortes y la necesidad de conseguir créditos para pagar a sus trabajadores. Y la presidenta no estaba contenta con el papel de Viciana en la negociación de una nueva legislación -la ley de educación superior (Lesuc)- para la comunidad educativa. Pero, según ha podido saber Infobae, el fracaso con esta ley se puede interpretar solo como una excusa para quitarse del medio a Viciana. ¿Por qué?

Es importante en esta historia el nombre de Antonio Castillo Algarra, la persona que colocó a Viciana y también a los tres diputados y los dos consejeros generales que ya no forman parte del Gobierno tras las sucesivas dimisiones y ceses que se han dado en los dos últimos días. Algarra es un hombre que conoció a Ayuso por “por casualidad”, una historia que cuenta él mismo y que ha podido saber Infobae por fuentes del PP. Coincidieron por primera vez en 2015, cuando la actual presidenta formaba parte del equipo de Cristina Cifuentes, en una charla sobre cómo gestionaba el PP las políticas culturales. Y desde ese momento se hicieron amigos. Tanto es así que terminó convirtiéndose en uno de sus gurús. Pero esto no gustó a Miguel Ángel Rodríguez (MÁR), principal mano derecha de Ayuso.

Según ha podido saber Infobae por personas que han coincidido con Algarra, el propio gurú cuenta que tuvo una crisis personal al romper con su pareja después de 15 años juntos. Narra que un día pasó frente a una academia para niños en Madrid y se ofreció a dar clases. Le aceptaron y luego montó su propia academia: For the fun of it. Y de ahí, cuando Ayuso llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid le presentó un proyecto para crear un ballet en el que él se convirtiría en uno de los tres directores artísticos. Aunque hay un detalle importante: Algarra estaba ahí sin cobrar. Hoy ha dimitido de ese puesto.

El choque entre MÁR y Algarra

Fuentes del PP aseguran que MÁR le tenía ganas a Algarra. Incluso algunas personas dentro del Partido Popular de Madrid observaban esta lucha desde la barrera comiendo palomitas y los llamaban los “gurús machirulos”. Miguel Ángel Rodríguez no era el único que estaba cansado de Algarra. También lo estaba la consejera de Hacienda, Rocío Albert, muy cercana a Ayuso y que quería también deshacerse de los que llamaban Los Pocholos. Veamos quiénes eran.

Viciana montó un equipo formado por jóvenes de en torno a los 30 años, con mucha formación pero poca experiencia, a los que llamaban en los pasillos de la Asamblea Los Pocholos, un mote que les viene de su aspecto de niños pijos. Viciana estaba dentro de eSte grupo y todos ellos pertenecían a la consejería de Educación.

Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón. (Montaje Infobae)

Fue Algarra quien consiguió colocar a Viciana como consejero de esta cartera y, tras su cese, se desató este martes una cascada de dimisiones en el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid. La de Pablo Posse portavoz del PP en Educación, quien presentó su dimisión como diputado alegando coherencia con la nueva situación; Mónica Lavín, diputada del PP y portavoz de Política Social, que también renunció a su acta y Carlota Pasarón, portavoz de Juventud, que también dimitió. Fuentes del PP consideran que igual esperaban un gesto por parte de Ayuso, que estuviera temerosa a que se desatara una crisis y les pidiera que no dimitieran. No ha sido así.

De hecho, el Gobierno de Ayuso ha informado este miércoles también del cese de los directores generales de Universidades, Nicolás Javier Casas, y de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera Tejeda, tras la salida del hasta ahora consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.

Tras la crisis, Mercedes Zarzalejo ha sido nombrada nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, encargada de recomponer el equipo y continuar con la agenda educativa de la Comunidad. Un perfil que, según quienes la conocen, es más ayusista que Ayuso.

