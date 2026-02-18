España

Gema Barroso se convierte en la nueva DAO de la Policía Nacional tras el escándalo sexual vinculado a José Ángel González

Hasta ahora ocupaba el cargo de subdirectora de Recursos Humanos y Formación en la Policía

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, posa con la junta de gobierno de la Policía Nacional.

Gema Barroso (1967), quien hasta ahora ocupaba el cargo de subdirectora de Recursos Humanos y Formación en la Policía ha pasado a ejercer de forma provisional como nueva directora adjunta operativa (DAO). El relevo se encuentra en marcha y, mientras se convoca el proceso para cubrir la plaza de manera definitiva tras José Ángel González, acusado de agredir sexualmente a una mujer del Cuerpo, Barroso asumirá estas funciones.

La normativa establece que el puesto debe ser asumido provisionalmente por el mando inmediatamente inferior en el escalafón, motivo por el cual Barroso ocupa el cargo hasta que se designe al titular definitivo, proceso al que podrán optar los comisarios interesados.

Este martes la comisaria Barroso fue informada por la víctima de que el comisario José Ángel González había sido su agresor. Además, Barroso fue quien gestionó la baja por depresión de la afectada en julio del año pasado.

No obstante, la Policía Nacional abrirá el proceso para cubrir la vacante en la Dirección Adjunta Operativa (DAO). La Orden 859/2023, de 21 de julio, regula el relevo en caso de vacante, ausencia o enfermedad en la DAO y establece que la sustitución corresponde, por este orden, a los titulares de Recursos Humanos y Formación, Logística e Innovación, y Gabinete Técnico.

El DAO dice que renunció para no perjudicar el "buen nombre" de la Policía.

La plaza de DAO, máxima jefatura operativa y segundo puesto en el escalafón detrás del director general Francisco Pardo Piqueras, se convocará mediante la Orden General de la Policía Nacional. Podrán postularse los 111 comisarios principales, entre los que hay 22 mujeres, que cumplan los requisitos establecidos.

Ante la renuncia y las acusaciones contra González, el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, reunió a los mandos del cuerpo este miércoles por la tarde. La junta de gobierno se celebró en la sede central, menos de 24 horas después de conocerse la querella y la citación judicial del ex DAO, según fuentes conocedoras del encuentro.

José Ángel González: “Cuando me enteré de la querrella renuncié”

“En el momento en que me enteré de la querella, pues automáticamente, puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional y además para poder defenderme en condiciones”, ha asegurado en Y ahora Sonsoles.

José Ángel González ocupaba la DAO desde 2018, tras la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior. El director general de la Policía también permanece en el cargo desde la primera legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez.

José Ángel González, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional

Grande-Marlaska expresó su decepción con González y negó haber encubierto la denuncia, que data de abril de 2025. Además, aseguró que renunciará si la víctima considera que ha estado desprotegida o que él personalmente “le ha fallado”.

Sobre las palabras Fernando Grande-Marlaska, González ha insistido en que él renunció antes de que Interior le anunciara el cese. “Yo renuncié antes de que... Ahora me tienen que cesar ellos. Yo renuncié nada más conocer la querella. Y además lo hice por escrito. Yo renuncié y además [...] por no ensuciar el buen nombre de la Policía”, ha sentenciado.

