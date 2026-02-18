Sánchez defiende la respuesta de Marlaska ante la presunta agresión sexual del DAO y pide a Feijóo “que haga lo mismo en Madrid”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el primer ministro de India, Narendra Modi. (FERNANDO CALVO/Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ante la presunta agresión sexual del ahora ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González.

Preguntado por esta cuestión en una rueda de prensa durante un viaje oficial a Nueva Delhi, el líder del Ejecutivo ha mostrado su apoyo a la víctima ante unas acusaciones que ha descrito como “muy graves”. El líder socialista ha insistido que su Gobierno ha actuado “con contundencia y desde la empatía a la víctima"; y ha apuntado que, desde el primer momento en el que se conoció la noticia, ”se retiró la responsabilidad al anterior DAO".

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Sánchez de “saber, tapar y proteger” la agresión sexual del comisario principal José Ángel González contra una subordinada. “Hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron”, añadió.

Y en este contexto, Sánchez ha contestado al líder de la oposición pidiéndole que actúe con la misma contundencia ante los casos que salpican a miembros de su partido, concretamente al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. “He escuchado a algunos partidos exigir dimisiones y agradezco que den veracidad al testimonio de las víctimas que afectan a su propia organización política. A día de hoy, semanas después, no sabemos que van a hacer Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, que no han hecho nada salvo encubrir”, ha apuntado.

Marlaska pone su puesto en manos de la víctima: “Si no se ha sentido protegida, dimitiré”

En una intervención a los medios a primera hora de la mañana, el ministro del Interior ha asegurado que dimitiría en el caso de que la víctima diga que “no se ha sentido protegida”. El ministro socialista ha sostenido que “no había conocimiento” sobre la querella contra el que fuese el ‘número dos’ de la Policía Nacional ni las coacciones contra la denunciante “hasta ayer”. “Si hubiéramos tenido conocimiento de hechos de esa gravedad, se habría pedido su renuncia y cese inmediato”, ha añadido.

La querella que ha originado la investigación fue presentada por una funcionaria de la Policía Nacional, quien afirmó que mantuvo una relación sentimental con González Jiménez marcada por la asimetría jerárquica. Según la demandante, su superior empleó la posición de autoridad que ostentaba para mantener el contacto en contra de su voluntad, incluso tras la ruptura de la relación.

Presiones y acoso para evitar que la denuncia interpusiera una denuncia formal

La agente aseguró que fue instada por su jefe a abandonar el puesto de trabajo en la comisaría de Coslada para mantener un encuentro. Después de haber compartido una comida junto con otro comisario, ambos se habrían desplazado a una vivienda donde, de acuerdo con el relato de la denunciante, González Jiménez trató de forzarla pese a las negativas explícitas expresadas por la mujer. Tras ese episodio, la funcionaria describió la existencia de presiones y acoso para evitar que interpusiera una denuncia formal.

Las investigaciones apuntan a la existencia de múltiples llamadas telefónicas insistentes, la exigencia de presencia inmediata por parte de la agente, y el uso de recursos policiales para facilitar encuentros personales. Además, la denunciante manifestó haber recibido ofertas de beneficios profesionales a cambio de su silencio.

La querella en contra del alto cargo policial incluye delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de fondos públicos. El juez David Maman Benchimol ha fijado para el 17 de marzo, a las 10.30 horas, su comparecencia, donde también está citada la denunciante.