España

Joan Roca, chef Michelin: “El romesco es nuestra salsa universal, es fácil de cocinar y funciona muy bien en el robot de cocina”

El chef al frente de El Celler de Can Roca es una de las más importantes figuras de la alta cocina catalana y un gran defensor de los sabores tradicionales

Guardar
El chef catalán defiende la
El chef catalán defiende la importancia del romesco (Montaje Infobae)

El romesco es el plato más representativo de la tarraconense, un plato que es a la vez salsa y también símbolo identitario de esta región catalana. Solemos asociar esta salsa fría con el acompañamiento de entrantes como las patatas, de pescados, mariscos y carnes y, cómo no, de los clásicos calçots. Pero su utilidad y significado van mucho más allá de eso.

“El romesco es nuestra salsa universal”, dice sobre esta receta el chef Joan Roca, cocinero en El Celler de Can Roca con 3 Soles Repsol y 3 estrellas Michelin. El catalán, fiel defensor de la cocina local, reivindica en conversación con Infobae esta receta, aprovechando su paso por Tarragona, ciudad sede para la gala de entrega de los Soles Repsol 2026. “Es una salsa muy particular, muy característica de la cocina catalana, que no está en otras cocinas y es, además, muy fácil de cocinar, porque se trata simplemente de mezclar”.

Y es que el romesco es mucho más que un plato o una salsa; es el eje alrededor del cual se articula toda la cocina regional tarraconense. Dicen que su origen se encontraría en el Serrallo, un barrio marítimo que recibía a pescadores y comerciantes de todo el mundo cuando este antiguo puerto romano tomaba el nombre de Ager Tarraconensis.

En este romesco originario, un sencillo puchero que se cocinaba en alta mar, los elementos imprescindibles eran el ajo, el pimiento seco y los frutos secos (avellanas y almendras), todos ellos productos distintivos de la región. Con estos elementos machacados en un mortero y con la adición de un caldo de pescado o simplemente agua de mar, se creaba una salsa donde se cocinaba el pescado, con el complemento de la patata. Este particular suquet se considera el punto cero del romesco, aunque ahora se disfruta en forma de salsa fría como su manifestación más popular.

La tradición y elaboración del romesco han sido asemejados a otras recetas universales como son los moles mexicanos, a los pestos italianos o a los curris indios. Son recetas que parten del majado de una serie de ingredientes secos para expandirse en guisos húmedos, una técnica que se repite una y otra vez y que, en Cataluña, conforma toda una tradición.

“Se parece a las picadas tradicionales o a los moles mexicanos, ese machacar los ingredientes para conseguir una salsa que es muy versátil, que no solo acompaña a un plato, sino que además puede servir como base para cocinar pescados, para hacer un guiso...”, explica el cocinero Joan Roca durante la entrevista. “Yo reivindico el romesco como algo muy catalán y que nos representa”, concluye el cocinero gerundense.

Una salsa antiquísima que podemos hacer en la Thermomix

Para encontrar el origen de esta milenaria receta hay que echar la vista muy atrás, pero eso no significa que no podamos modernizarla. La salsa romesco se ha adaptado a los tiempos, como han hecho tantas otras recetas, utilizando incluso algunos de esos pequeños electrodomésticos que nacieron en aras de facilitarnos la vida. Tanto es así que el propio chef, ante la pregunta de cuál es su consejo para preparar esta salsa en casa, responde: “El romesco es una de las cosas que funcionan muy bien en la Thermomix”.

Con este u otro robot de cocina podremos conseguir una salsa exquisita, con la textura densa pero jugosa, propia de una emulsión espesa, que tanto nos gusta. La prepararemos a partir de los ingredientes que el propio Joan recomienda en su libro ‘Cocina con Joan’: tomates asados, ajo, ñora o pimiento seco, frutos secos tostados y aceite de oliva, todo triturado hasta obtener una textura fina. Usando Thermomix, se logra una mezcla homogénea en minutos, facilitando el proceso tradicional.

Desde un simple pan con tomate y jamón hasta un caldo de vegetales. Descubre qué comen los chefs más reconocidos de España cuando cuelgan el delantal y no tienen ganas de cocinar.

Para preparar esta salsa pelamos los tomates y los colocamos en la bandeja del horno junto con los ajos sin pelar, para asarlos a unos 200 °C durante 20 minutos. Mientras, hidrataremos la ñora en agua caliente, de la cual retiraremos el rabito y semillas para aprovechar únicamente la pulpa.

Hecho esto, pelaremos los ajos y los tomates y los pondremos ambos en el vaso del robot, añadiendo la pulpa de la ñora, las avellanas y las almendras tostadas. Lo trituraremos unos 10 segundos a velocidad 7, bajando después los restos de las paredes con la espátula. Incorporaremos el aceite de oliva, el vinagre, la sal y la pimienta y programaremos otros 30 segundos a velocidad 7-8, hasta que la mezcla quede muy fina. Probamos y rectificamos de sal, vinagre o pimienta y, si necesitamos una textura más ligera, añadimos un poco de agua y mezclamos 10 segundos más.

Temas Relacionados

Chefs EspañaChefsTrucos de CocinaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El PP pide a Sánchez que cese a Borja Cabezón (PSOE) por una supuesta evasión de impuestos

Infobae

La anguila europea sigue sin blindaje legal pese al consenso científico: “Cada temporada perdida es un punto de no retorno”

Las autonomías tumban la propuesta de MITECO pese a estar en peligro crítico de extinción

La anguila europea sigue sin

El Gobierno aprueba medidas de protección laboral para trabajadores del campo y empleadas del hogar tras las borrascas en Andalucía

Se reducen de 35 a 5 el número de peonadas exigibles en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social para acceder a las prestaciones

El Gobierno aprueba medidas de

Super ONCE: combinación ganadora del Sorteo 3 del 17 de febrero de 2026

Aquí los números sorteados en la jugada más reciente; descubra si ha sido uno de los afortunados

Super ONCE: combinación ganadora del

El Gobierno retrasa seis meses la elección de la sede para la nueva Agencia Estatal de Salud Pública

Las ocho ciudades candidatas deben realizar “obras de calado o adecuaciones técnicas”

El Gobierno retrasa seis meses
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La caída de Emilio Viciana

La caída de Emilio Viciana arrastra al núcleo de “Los Pocholos” en el PP de Ayuso: tres diputados vinculados a Educación dimiten “por coherencia”

La UCO detiene al socialista Rafael Pineda, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, por una presunta operación urbanística

Una empresa de transporte se libra de una indemnización de 800.000 euros después de que le roben cajas de tabaco a sus camiones en Francia

El rey Felipe VI recuerda los “valores democráticos” y el “no a la violencia” de la Constitución de 1978: “No queremos vivir siendo otra cosa que libres”

Casi 1.000 kilos de droga incautados en la ‘Operación Farfalla’ contra el narcotráfico en España e Italia: cientos de agentes desplegados

ECONOMÍA

El Gobierno aprueba medidas de

El Gobierno aprueba medidas de protección laboral para trabajadores del campo y empleadas del hogar tras las borrascas en Andalucía

Un padre pide anular la pensión a su hijo que tiene una discapacidad del 33% porque ha terminado la universidad: la jueza la amplía un año más para darle tiempo a encontrar trabajo

Una nieta denuncia a su abuela para reclamar un suplemento de la legítima al considerar insuficiente el legado recibido tras la muerte de su padre: la Justicia le da la razón

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Bruselas abre una investigación contra Shein por su diseño “adictivo” y por permitir la venta de muñecas sexuales y armas

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027