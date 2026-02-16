España

Pedro Sánchez carga contra la patronal por oponerse a subir el salario mínimo: “Cuando toca apretarse el cinturón nos lo apretamos todos y cuando toca repartir, lo hacemos todos”

El Gobierno ha oficializado este lunes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026: 1.221 euros brutos en 14 pagas

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (d), junto a los secretarios generales de CCOO y UGt Unai Sordo (i) y Pepe Álvarez (d). (EFE/ J.J. Guillén)

El Gobierno ha oficializado este lunes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, que alcanzará los 1.221 euros brutos en 14 pagas tras un incremento del 3,1% respecto a 2025. El acto de firma, celebrado en la sede del Ministerio de Trabajo y protagonizado por Yolanda Díaz, Pepe Álvarez y Unai Sordo, ha contado con la presencia destacada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La ausencia de la patronal en esta cita ha marcado el tono político del evento: Sánchez ha dirigido duras críticas hacia los representantes empresariales por desmarcarse del acuerdo y ha urgido a las compañías a implementar subidas salariales.

En su intervención, Pedro Sánchez ha reprochado a la patronal su negativa a respaldar este aumento del SMI y ha subrayado que “la patronal ha decidido no estar aquí”. El presidente ha defendido la medida argumentando que “no es admisible que en un contexto de bonanza económica se mire con lupa el salario de quienes cobran el mínimo mientras hay beneficios millonarios”.

El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (EFE/ J.J. Guillén)

“Cuando toca apretarse el cinturón nos lo apretamos todos y cuando toca repartir, lo hacemos todos. Que nadie nos diga que no podemos subir los salarios cuando los beneficios crecen. El Gobierno está haciéndolo con lo que está en su mano, el SMI y Función Pública. Le pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más. Que vayamos a la subida de sueldos allí donde aún no la hay”, ha insistido.

“Que nadie nos diga que no podemos subir los salarios cuando los beneficios crecen”

En la apertura del evento se ha recordado que lo habitual es que el jefe del Ejecutivo acuda únicamente a la firma de acuerdos avalados por todas las partes del diálogo social, como ocurrió durante la aprobación de la última reforma de las pensiones en 2024. Sin embargo, en esta ocasión, la ruptura del consenso con los empresarios ha provocado un cambio de escenario.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha valorado ante los asistentes que Pedro Sánchez “siempre ha estado donde tenía que estar, en el lado correcto de la historia”. Díaz ha resaltado que Gobierno y sindicatos han mantenido negociaciones intensas en distintas materias y ha reiterado la voluntad del Ejecutivo de avanzar en la agenda de reformas laborales.

Entre las próximas iniciativas, la ministra ha enumerado la aprobación del nuevo registro horario, la reducción de jornada, medidas contra las horas extraordinarias no remuneradas, mayor protección frente a despidos injustificados y la regulación de las plataformas digitales.

El SMI ha incrementado el 66% desde 2018

La revisión anual del salario mínimo representa una de las acciones económicas más significativas que el Gobierno puede implementar sin necesidad de convalidación parlamentaria, lo que impide a la mayoría de derechas en el Congreso bloquear la medida. En contraste, ese bloqueo sí ha afectado a otras propuestas del Ministerio de Trabajo, como la reducción de jornada.

El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/ J.J. Guillén

El acto protocolario de este lunes ha tenido una mayor repercusión pública que en anteriores ocasiones al congregar a numerosos representantes sindicales y de asociaciones profesionales, así como a integrantes clave del Ejecutivo, entre quienes figuran la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Educación, Milagros Tolón; el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; la ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Desde 2018, año en que Pedro Sánchez asumió la presidencia tras una moción de censura a Mariano Rajoy, el salario mínimo ha experimentado un incremento del 66%, pasando de 736 euros a los actuales 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Durante ese mismo periodo, los precios han subido un 23%, lo que se traduce en una ganancia real de poder adquisitivo para quienes perciben el SMI de en torno a 40 puntos.

La reacción de CEOE y Cepyme

El nuevo acuerdo SMI refuerza el compromiso del Ejecutivo con los sindicatos para aprobar por decreto una cuestión pendiente: impedir que las empresas absorban la subida mediante la supresión de pluses salariales. Aunque esta condición ya se pactó en el anterior incremento, el Gobierno ha manifestado, esta vez, su disposición a concretarla mediante la vía del decreto, prescindiendo de la vía parlamentaria.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido este miércoles una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 50 euros al mes para 2025, lo que supondrá llevar esta renta mínima a los 1.184 euros al mes en 14 pagas.

CEOE y Cepyme se han mostrado contrarias tanto al propio aumento del salario mínimo como a cualquier alteración de la normativa sobre pluses. Consideran que esta reforma invade la competencia parlamentaria. Además, han rechazado la propuesta fiscal presentada por Hacienda, que planteaba una deducción creciente para empresas con salarios por encima del mínimo, y la han calificado de “trilera” e “intervencionista”, tanto por su forma como por su contenido. Finalmente, la iniciativa ni siquiera se debatió en la mesa de negociación tras el rechazo conjunto de los empresarios y el Ministerio de Trabajo.

Por otra parte, el salario mínimo se mantendrá exento de retenciones por IRPF. A diferencia de años anteriores, en esta ocasión no ha habido fricción entre los ministerios de Trabajo y Hacienda respecto a este asunto. Pese a que Yolanda Díaz barajó la posibilidad de que el SMI comenzara a tributar, María Jesús Montero ha respaldado la continuidad de la exención, alineando así la política fiscal con las demandas del Ministerio de Trabajo. Con estos cambios, el acuerdo recién firmado y anunciado será oficial tras su ratificación prevista por el Consejo de Ministros.

Temas Relacionados

Gobierno de EspañaPedro SánchezYolanda DíazSalario MínimoSMIMinisterio de TrabajoSindicatosSindicatos EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprobar Súper ONCE sorteo 5: resultados ganadores del último sorteo del lunes 16 de febrero de 2026

Como cada lunes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Súper ONCE sorteo 5:

Ganadores de Bonoloto de este 16 de febrero

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Ganadores de Bonoloto de este

Alba Ramírez, nutricionista: “Comprar producto fresco para congelarlo en casa no tiene sentido”

Recomienda planificar compras y aprovechar el congelador solo como recurso complementario

Alba Ramírez, nutricionista: “Comprar producto

La novela que escandalizó a la Inglaterra victoriana y hoy es pionera del feminismo: la escribió Anne Brontë, la hermana menos conocida de la autora de ‘Cumbres borrascosas’

‘La inquilina de Wildfell Hall’, su segunda y última novela, hoy es considerada otro gran clásico

La novela que escandalizó a

King Bru y Andrea Sánchez no se imaginan a Roro en ‘DecoMasters’: “Sería demasiadas horas de trabajo y hubiéramos construido una casa paralela”

El creador de contenido que ha sido eliminado del ‘talent’ de interiorismo de TVE junto a su compañera, coincidió con Roro en ‘Next Level Chef’ y ha hablado sobre ello con ‘Infobae’

King Bru y Andrea Sánchez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El “método de la siembra”,

El “método de la siembra”, la modalidad de hurto con la que bandas organizadas distraen a la víctima y le sustraen el bolso en aparcamientos y gasolineras

Ayuso cesa a su consejero de Educación para intentar desbloquear la ley de Universidades, paralizada por el desacuerdo sobre la financiación

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

El CIS dibuja una amplia mayoría de españoles que percibe a Donald Trump como un “peligro” para la paz mundial

ECONOMÍA

Adif confirma que la vía

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

¿Por qué los jóvenes españoles no se afilian a los sindicatos?

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

DEPORTES

El exigente calendario de Carlos

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027

Jugó en el Real Madrid y ahora se dedica a la construcción de barcos: “No es una vergüenza como la gente piensa”