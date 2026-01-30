Los técnicos de Hacienda calculan que eximir de IRPF el nuevo SMI costará 200 millones

Madrid, 30 ene (EFECOM).- Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que eximir de tributación el salario mínimo interprofesional (SMI) de 17.094 euros anuales pactado entre el Gobierno y los sindicatos supondrá una merma de recaudación de unos 200 millones de euros.

Gobierno y sindicatos acordaron que el nuevo SMI no tributará en el IRPF, algo que se materializará, igual que en 2025, a través de una deducción en la declaración de la renta, que Gestha estima que ascenderá 592,68 euros, según apunta en un comunicado remitido este viernes.

Esta cuantía, explica, garantizaría que un trabajador soltero sin cargas personales ni familiares que cobre el salario mínimo no tenga que tributar por el IRPF.

En ese sentido, Gestha ha pedido extender esta deducción a pensionistas y desempleados que cobren cuantías equivalentes al nuevo salario mínimo, algo que tendría "un coste total muy reducido". EFECOM