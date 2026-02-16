Pablo Alborán aboga por “votar a aquellos que ayudan” a los sanitarios a mejorar “sus condiciones terroríficas”

El cantante malagueño acude como invitado a 'La Revuelta', con David Broncano. / Captura de pantalla Instagram

El primer invitado de la semana a La Revuelta ha sido, ni más ni menos, que Pablo Alborán. Sin ser primerizo en el programa, el cantante malagueño ha dejado unos cuantos titulares humanos a su paso por la televisión pública. Con la ‘Global Tour Km0’ a poco más de una semana de arrancar, Alborán se ha acordado de los andaluces desplazados por las lluvias, de los sanitarios en huelga y de los más mayores, a quienes no siempre se les tiene presente.

“Da igual el partido que votes, da igual lo que pienses a nivel político”, incidía Alborán durante los primeros minutos de entrevista, la salud “debería estar por encima de todo eso”. El artista invitado ha comenzado su aparición en RTVE repasando la actualidad española con David Broncano. Entre vítores y con un “¡viva Málaga!" nada más personarse en el escenario, Pablo Alborán se ha mostrado cercano y natural en el Teatro Príncipe Gran Vía, donde se graba La Revuelta.

Con la naturalidad por bandera, el malagueño ha animado a la ciudadanía a implicarse en las reivindicaciones de los sanitarios, quienes se encuentran en “condiciones terroríficas”. Tales han sido las palabras textuales que ha empleado Alborán para abordar el motivo de las reivindicaciones que han conducido a la cuarta huelga contra el Estatuto Marco, iniciada hoy lunes 17 de febrero.

Por ello, Pablo Alborán aboga por “votar a aquellos que ayudan” a los sanitarios a mejorar su situación actual. “Tenemos una sanidad pública que es la leche y no es tan la leche porque…”. Con estos puntos suspensivos se guardaba el cantante de mencionar explícitamente a aquellos representantes políticos que esquivan la sanidad pública y optan por promocionar y expandir las instituciones sanitarias de carácter privado.

“Están dando su vida, su amabilidad”, recordaba durante el directo del programa, en relación con el personal médico. Por este motivo, incitaba a todos aquellos que estaban viendo el programa a “ayudar” a los trabajadores y trabajadoras a través del voto: “Habrá que votar a aquellos que los ayudan”. Ante todo, Pablo Alborán insistió a Broncano durante La Revuelta que es “la salud lo que nos hace humanos a todos”.

La población andaluza, siempre presente en las palabras de Pablo Alborán

El presentador, David Brocano, ha preguntado al cantante por las lluvias en Málaga, ciudad natal de Alborán, nada más comenzar La Revuelta. Este ha recordado Grazalema, ciudad especialmente afectada, así como a todos aquellos desplazados que hoy han podido regresar a sus hogares, pese a las condiciones en las que estos se encuentran tras el paso de varias borrascas.

Pablo Alborán, en los Premios Platino 2025

Con una “masa de aire frío y húmedo” por llegar a España, lo peor del temporal ya ha pasado. No obstante, el cantante, ya en un tono jovial, también le ha dedicado un hueco a su hermano y su afronta ante el temporal. “Es verdad que entro en pánico un poco más rápido”, ha reconocido Alborán ante Broncano y el público asistente. La antítesis de su hermano Salvador, quien se ha tomado las alertas con bastante parsimonia y tranquilidad, dentro de la responsabilidad de la situación.