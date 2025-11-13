El homenaje de Pablo Alborán a su hermano más desconocido, Salvador, en ‘El Hormiguero’: “Es el mejor ser humano sobre la tierra”

El cantante malagueño ha acudido al programa de Pablo Motos para presentar su nuevo trabajo musical, al que ha llamado 'Mis 36'.

Son pocos los rostros conocidos que pueden presumir de ser invitados infinity del programa El Hormiguero, pero desde este miércoles se ha sumado a la lista un nuevo nombre, el de Pablo Alborán. Además del honor de formar parte del selecto club, el artista recibió un reloj y el aplauso del público, que no dejó de vitorearle durante toda la noche.

El malagueño acudió al espacio de Pablo Motos no para esto, sino para presentar su nuevo trabajo, KM 0, un disco que llega acompañado de una gira mundial que promete ser un éxito.

Más allá de la promoción musical, el encuentro en el programa de Pablo Motos permitió conocer una nueva faceta de su carrera, y es que Alborán está trabajando con su hermano Salvador.

Pablo Alborán y Pablo Motos en el programa 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Publicista y pintor, Salvador era hasta esta noche prácticamente anónimo, pero gracias al homenaje del cantante ha quedado claro que su papel es fundamental. Según ha contado el de Dónde está el amor, desempeña una función decisiva no solo como director artístico, sino también participando en el diseño de portadas, la visión creativa de videoclips y la elaboración de los conceptos visuales de sus giras.

“Este disco lo he hecho con mi hermano, que es el mejor ser humano que hay sobre la tierra”. Pablo Alborán también insistió en que trabajar junto a él ha supuesto “un sueño”, y destacó el valor artesanal de KM0, grabado casi en su totalidad en estudio junto a músicos reales, una apuesta clara por alejarse de la inteligencia artificial en la música.

La importancia de Salvador en el proceso creativo de Pablo ha ido creciendo a lo largo de los años, consolidándose en este último disco como una de las personas clave en su trayectoria. Salva, como lo apodan en familia, fue fundamental para dotar al álbum de una libertad creativa singular, que según Alborán, recupera parte del ADN de sus inicios: la influencia de la música clásica y los boleros, presentes en la raíz de sus composiciones, y letras que, en palabras del cantante, están hechas “desde el corazón y con muchísima verdad”.

Durante la charla, Pablo también ha contado cómo el tema Mis 36 terminó formando parte del álbum después de que una estrofa publicada en redes sociales generara entusiasmo entre sus seguidores. “El disco estaba ya cerrado. Un día subí una estrofa a las redes, con la sorpresa de que la gente empezó a escribirme. Me dijeron que les encantaba, que querían tener ya el álbum: ‘Qué ganas de comprar el disco’. Tuve que ponerme a acabarla y pedir que la incluyeran en el disco”, explicó el artista a Motos.

Pablo Alborán en el amor, con las ideas clara

Por último, Alborán reflexionó sobre el amor y las relaciones personales, dejando claro que para él el amor debe ser recíproco: “Uno no tiene por qué estar mendigando amor”.

También contó que sus noviazgos nunca han sido muy largos. Sin dar muchos detalles, sí que ha opinado que el miedo al compromiso se ha convertido en un gran obstáculo para muchas parejas. “Todos los días es un kilómetro cero. Todos los días tienes la oportunidad de volver a enamorar a quien amas y que se enamoren de ti otra vez”.