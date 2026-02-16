Cómo afecta la huelga de médicos a los pacientes: estos son servicios mínimos en las comunidades autónomas

Decenas de médicos y personal sanitario durante una concentración, frente al Hospital Gregorio Marañón, en la primera jornada de huelga general del sector médico a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). (Gabriel Luengas / Europa Press)

Los médicos de toda España inician este lunes su cuarta huelga contra el Estatuto Marco. En esta convocatoria, de carácter indefinido, los sindicatos han convocado una semana de paros al mes hasta conseguir un acuerdo con el Ministerio de Sanidad.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), el sindicato madrileño Amyts y Metges de Catalunya protestarán esta semana para conseguir un estatuto propio de los facultativos, que regule las especificidades de la profesión. Entre todas las reclamaciones, las guardias médicas son las más polémicas: el actual acuerdo de Estatuto Marco las ha reducido de 24 a 17 horas, si bien permite ampliarlas por necesidades de servicio, un avance que a los sindicatos les parece insuficiente.

Durante toda la semana, hospitales y centros de salud verán mermados sus efectivos debido a la convocatoria de huelga, acompañada de manifestaciones y concentraciones en las grandes capitales y ante diferentes centros sanitarios. Para muchos pacientes, estos paros supondrán la cancelación de citas y pruebas diagnósticas, que deberán retrasarse hasta la vuelta de los facultativos a sus puestos de trabajo. Las comunidades autónomas han establecido sus servicios mínimos para estas y futuras convocatorias, que en algunos casos se han considerado abusivos por parte de las organizaciones sociales.

Servicios mínimos por comunidades autónomas

Tres sanitarios observan la concentración, frente al Hospital Gregorio Marañón, en la primera jornada de huelga general del sector médico a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). (Gabriel Luengas / Europa Press)

Andalucía: La atención primaria y la hospitalaria tendrán el mismo personal que los fines de semana y los festivos, pero se garantizará el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades urgentes.

Aragón: garantiza la presencia de al menos un médico en todos sus servicios sanitarios.

Asturias: La atención primaria contará con unos servicios mínimos cercanos al 50% de media por las mañanas y al 100% durante la tarde y la noche. La atención hospitalaria ha fijado unos servicios mínimos cercanos al 40% durante las mañanas y 100% durante las tardes y las noches.

Baleares: La atención hospitalaria mantendrá el mismo personal que durante días festivos, garantizando la presencia del 30% del personal en servicios centrales y del 50% en radiofísica, hematología y hemoterapia. En los servicios considerados de actividad urgente o crítica, se prestará el 100% de la asistencia. En atención primaria, se garantizará la presencia de al menos un médico y un pediatra en cada centro de salud. No se establecen servicios mínimos para los MIR.

Canarias: Se mantendrán los mismos servicios que durante los fines de semana y los festivos.

Cantabria: en atención primaria, se propone un 12,09% de servicios mínimos, con un médico de familia por centro de salud. En atención hospitalaria, se garantizará el funcionamiento de los servicios de urgencias, ingresos, cuidados críticos, paliativos, cirugía oncológica, consultas externas de pacientes desplazados, tratamientos oncológicos, tratamientos del dolor, diálisis, trasplantes y todas las pruebas e intervenciones prioritarias. A su vez, cada área de atención especializada ha fijado servicios mínimos para las diferentes unidades hospitalarias, similares a fines de semana.

Castilla y León: La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha decretado servicios mínimos en áreas críticas como Urgencias, UCI, Oncología o atención a pacientes hospitalizados, manteniendo al menos el 30% de los efectivos en hospitales y un médico por centro de salud.

Castilla-La Mancha: De forma general, se han fijado servicios mínimos del 20% en atención primaria y del 33,3% en atención hospitalaria.

Declaraciones Carmen, médico especialista en un hospital público en Madrid, que ha reclamado un estatuto marco propio que legisle sobre los médicos: "No podemos trabajar 24 horas en régimen de esclavitud", ha denunciado.

Cataluña: Se garantiza un funcionamiento normal de los servicios de urgencias, las unidades especiales, los tratamientos de radioterapia y quimioterapia urgentes y vitales y la actividad quirúrgica inaplazable. En atención primaria, los servicios mínimos son del 25%.

Comunidad de Madrid: Los servicios mínimos de hospitales serán similares a los de fin de semana y festivos, con personal adicional en unidades especiales como urgencias, diálisis, reanimación, paliativos u oncología, entre otros. Entre los MIR, los servicios mínimos serán del 35%, a excepción de aquellos que tengan guardia programada, para los que serán del 100%. En atención primaria, se podrán fijar servicios mínimos adicionales para hacer frente a la epidemia de la gripe.

Comunidad Valenciana: Se imponen servicios mínimos del 100% en diálisis, radioterapia, trasplantes, UCI y Unidades de Reanimación, hospital de día, quirófanos de prioridad y oncología. En otros servicios urgentes, se establecen servicios mínimos del 75% para toda la semana. En atención primaria, se garantiza la presencia del 50% de la plantilla.

Extremadura: en atención primaria, la cobertura será similar a la de un día festivo, salvo en zonas en las que existan cuatro o más unidades básicas asistenciales (UBA), donde se garantizará la presencia de al menos 2 médicos. En hospitales, los servicios mínimos serán los habituales de fin de semana y festivo, con un 100% en urgencias y el “personal médico necesario para garantizar” servicios esenciales como diálisis, reanimación y cuidados críticos u oncología.

Galicia: Se establecen servicios del 100% en unidades críticas como urgencias, reanimación, diálisis u oncología. En hospitales, las unidades mantendrán entre 1 y 4 profesionales trabajando, dependiendo del tamaño del área, y se atenderán las consultas urgentes o preferentes. En atención primaria, se establecen mínimos de 1 a 4 médicos según el tamaño del centro de salud, así como el 100% en actividad urgente.

Murcia: Los centros de salud tendrán al menos 3 médicos y 2 pediatras durante la mañana y un médico y un pediatra durante la tarde, con excepciones en centros más pequeños. En hospitales, se considerará como un día festivo en cuanto a la organización del personal, con servicios mínimos del 60% en planta y un 100% para unidades de diálisis, urgencias, oncología y radioterapia, entre otras.

Navarra: En hospitales, los servicios mínimos serán los mismos que un día festivo, salvo en urgencias, diálisis y oncología, donde se debe garantizar la atención. En atención primaria, habrá al menos un médico por cada centro, dos en aquellos que atiendan a más de 15.000 personas.

País Vasco: En los centros hospitalarios, los servicios mínimos se prestarán con el personal habitual de un día festivo. Se garantiza la atención en urgencias, la asistencia a personas hospitalizadas, así como la continuidad de procesos de diálisis y tratamientos oncológicos predeterminados e indemorables. Para la atención primaria, se asegura la presencia de un facultativo en el horario habitual del centro de salud. En aquellos centros que superen los 15.000 TIS (Tarjetas Individuales Sanitarias), se incrementa la dotación con un facultativo más. Respecto a los servicios de emergencia y Puntos de Atención Continuada (PACs), se establece la prestación del 100 % de los mismos, sin reducción posible.