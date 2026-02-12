España

Receta de mini quiches con base de hojaldre, un bocado fácil para una cena rápida y deliciosa

Cada mini quiche se prepara con una masa de hojaldre, coronada con una mezcla de huevo y nata y añadidos como el bacon, la cebolla o el queso

Mini quiches variadas (Freepik)
Mini quiches variadas (Freepik)

Si no sabes qué preparar para una cena con amigos, o buscas una receta rica y fácil para una noche en casa, prueba estas mini quiches caseras de hojaldre, una elaboración simple pero al mismo tiempo extremadamente resultona que no te llevará más de media hora de esfuerzo.

Estos bocados en forma de tartaleta, la versión reducida de la clásica quiche francesa, funcionan a la perfección también como guarnición en cualquier comida o incluso como aperitivo para una fiesta, una delicia que se disfruta de un bocado y que, además, podemos preparar con los ingredientes que más nos gusten.

Como base, cada mini quiche lleva una masa de hojaldre coronada con una mezcla de huevo y nata; a partir de ahí, las opciones son infinitas. En esta receta seguiremos la clásica mezcla de bacon, cebolla y queso, pero podemos sustituirlos por verduras salteadas, trozos de tomate, jamón cocido o serrano, y una interminable lista de opciones.

Receta de mini quiches con hojaldre

Los mini quiches con hojaldre son pequeñas tartaletas elaboradas con una base de masa de hojaldre crujiente y un relleno cremoso a base de huevos, nata y los ingredientes que tú elijas (queso, jamón, verduras, bacon…). Se hornean en moldes individuales, logrando una textura ligera y aireada en el interior.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 1 lámina de masa de hojaldre refrigerada
  • 3 huevos
  • 150 ml de nata para cocinar (crema líquida)
  • 100 g de queso rallado (emmental, manchego o el que prefieras)
  • 80 g de bacon o jamón cocido, en dados
  • 1/2 cebolla pequeña (opcional)
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra molida al gusto
  • Aceite de oliva suave para engrasar los moldes

Cómo hacer mini quiches con hojaldre, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 190ºC con calor arriba y abajo.
  2. Engrasa ligeramente los moldes para mini tartaletas con aceite de oliva.
  3. Extiende la lámina de hojaldre sobre la encimera y, con un cortador o vaso, recorta círculos algo más grandes que los moldes.
  4. Forra los moldes con los círculos de hojaldre, presionando bien en el fondo y los laterales. Pincha la base con un tenedor para evitar que suba demasiado.
  5. En un bol, bate los huevos con la nata. Añade sal y pimienta.
  6. Incorpora el queso rallado, el bacon o jamón y la cebolla picada muy fina (si la usas). Mezcla bien.
  7. Rellena las tartaletas con la mezcla, sin llegar hasta el borde para evitar que se desborde al hornear.
  8. Hornea durante 20-25 minutos, hasta que el relleno esté cuajado y la superficie dorada.
  9. Deja templar antes de desmoldar. 

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8-10 mini quiches (dependiendo del tamaño de los moldes).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Proteínas: 5-6g
  • Grasas: 9-10g
  • Hidratos de carbono: 7-8g
  • Calorías aproximadas: 120-130 kcal

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los mini quiches en un recipiente hermético en la nevera hasta 3 días. Se pueden consumir fríos o recalentar brevemente en horno o microondas. No se recomienda congelar, ya que el hojaldre pierde textura.

