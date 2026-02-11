España

Tenerife registra señales sísmicas inusuales con una duración prolongada: “No implica un aumento de la probabilidad de una erupción volcánica”

Los científicos del Involcán han señalado que estos eventos confirman que la actividad volcánica de la isla permanece activa y no muestra indicios de remitir

Guardar
Parque Nacional del Teide. (Juanjo
Parque Nacional del Teide. (Juanjo Velázquez/Europa Press)

El pasado 10 de febrero, en la isla de Tenerife (Canarias), se registró una señal sísmica continua de baja frecuencia (2-10 Hz) que tuvo una duración prolongada, alcanzando su máxima amplitud entre las 09.00 horas y las 10.15 horas.

Esta señal, según ha explicado el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcán), se ha repetido esta madrugada, entre las 04.30 y las 05.00 horas, con características similares, aunque de menor amplitud y duración que la del día previo.

Estos episodios no son nuevos, desde hace meses e incluso años, Tenerife experimenta este tipo de eventos sísmicos de baja frecuencia. De hecho, el Involcán ha explicado que su Red Sísmica Canaria está registrando en la isla un “enjambre sísmico” desde el pasado 7 de febrero de 2026. “Hasta el momento, se han localizado más de 260 terremotos de pequeña magnitud en el sector suroeste de la caldera de Las Cañadas, a profundidades, en general, comprendidas entre 8 y 12 kilómetros. Todos los eventos son de baja magnitud. La mayor registrada hasta ahora es de 1,7 Ml (magnitud local)”, ha explicado el organismo científico dependiente del Cabildo de Tenerife.

La peculiaridad de estas señales sísmicas se encuentra en su continuidad: “Nunca antes se había observado en la isla una señal de estas características con una duración tan prolongada”. Por este motivo, ayer se convocó una reunión extraordinaria del Comité Científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA).

Acantilados de Los Gigantes, en
Acantilados de Los Gigantes, en Tenerife.(Wikimedia Commons)

Según ha apuntado el Involcán, la localización preliminar de la fuente de las dos señales registradas en estos dos días “coincide aproximadamente con la zona donde se sitúan los hipocentros del enjambre sísmico” que experimenta la isla desde el pasado sábado.

¿A qué se deben estas señales sísmicas?

Por el momento, los científicos desconocen con exactitud a qué se deben estas señales continuas, aunque plantean que la hipótesis más probable es que se estén llevando a cabo “procesos de presurización y de movimiento de fluidos hidrotermales en profundidad”. Es decir, que se esté acumulando presión y moviendo líquidos muy calientes en el interior de la isla.

"Este mismo mecanismo ha sido responsable de la mayor parte de la sismicidad registrada en Tenerife en los últimos años", ha señalado el Involcán, que también apunta a este proceso como el culpable del incremento del flujo difuso de dióxido de carbono en el cráter del Teide, observado desde el año 2016.

¿Existe riesgo de erupción en Tenerife?

Ante estas señales sísmicas de los últimos días, podría considerarse que estos eventos son la antesala de una erupción volcánica en la isla. Sin embargo, los científicos del Involcán descartan que esto sea así: “En la actualidad, esta actividad sísmica no implica un aumento de la probabilidad de una erupción volcánica a corto ni a medio plazo en Tenerife”, han señalado.

Así es el valle de Papenoo: rutas por el cráter de un volcán derrumbado en una de las islas más paradisíacas del mundo.

Sin embargo, han matizado, en primer lugar, que estos episodios son la prueba evidente de que la actividad volcánica en profundidad bajo la isla del archipiélago canario “permanece activa y, por el momento, no muestra señales claras de remisión”.

En segundo lugar, el Involcán ha señalado que “debemos tener presente que Tenerife es un sistema volcánico activo, como lo demuestran las seis erupciones históricas registradas durante los últimos 600 años”, así como “las numerosas erupciones (probablemente algo menos de un centenar) ocurridas en la isla durante los últimos 11.700 años”.

Temas Relacionados

TenerifeCanariasCienciaCiencia EspañaNaturalezaNaturaleza EspañaCientíficos EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Javier Romero, cocinero: “A la sopa de verduras le echo un poquito de tomate casero para darle un poco de consistencia”

El cocinero, experto en platos caseros y reconfortantes como este, nos desvela su paso a paso para preparar una sopa de verduras sabrosa y saludable

Javier Romero, cocinero: “A la

Borrasca Nils en España: la Aemet activa el aviso rojo en Galicia, Cantabria y País Vasco por olas de más de nueve metros

Las lluvias y fuertes rachas de viento también ponen en alerta a la mayor parte de la península

Borrasca Nils en España: la

Una mujer que vive sola paga 56.000 euros en el recibo del agua: podía llenar varias piscinas olímpicas

Sólo un examen minucioso realizado conjuntamente por expertos de la empresa y consultores externos ha sido capaz de encontrar el problema

Una mujer que vive sola

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo

Muere Dean Franklin, exconcursante de ‘La Voz’ en Reino Unido, a los 36 años debido a un cáncer

Su nombre saltó a la fama tras participar en la edición celebrada en el año 2016

Muere Dean Franklin, exconcursante de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso ofrece la medalla de

Ayuso ofrece la medalla de Madrid a EEUU por ser el “faro del mundo libre” y compara a México y Venezuela con el régimen de Cuba

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española a un ciudadano colombiano como descendiente de sefardíes expulsados: presentó la genealogía de su apellido

Los sueldos de entre 20.200 y 35.200 euros pagarán más en la declaración de la renta que años anteriores

Se suspenden varios cursos de armas de la Policía Nacional en Cádiz por falta de munición: “Diez cartuchos están dejando sin formación a los agentes”

La Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para identificar a esta mujer, cuyos restos aparecieron en una maleta en Málaga en 2023

ECONOMÍA

Una mujer que vive sola

Una mujer que vive sola paga 56.000 euros en el recibo del agua: podía llenar varias piscinas olímpicas

Agricultores de toda España se concentran en Madrid contra el acuerdo con Mercosur: “Todos tenemos la costumbre de comer y queremos que sea bueno para la salud”

La brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid: los hombres ganan de media 8.000 euros más al año que las mujeres

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En los últimos años ha cambiado mucho el control de la baja médica”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Un penalti para acabar con

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito

Frank Ilett, el aficionado del Manchester United que prometió no cortarse el pelo, puede poner fin al desafío 493 días después