Tenerife registra señales sísmicas inusuales con una duración prolongada: “No implica un aumento de la probabilidad de una erupción volcánica”

Parque Nacional del Teide. (Juanjo Velázquez/Europa Press)

El pasado 10 de febrero, en la isla de Tenerife (Canarias), se registró una señal sísmica continua de baja frecuencia (2-10 Hz) que tuvo una duración prolongada, alcanzando su máxima amplitud entre las 09.00 horas y las 10.15 horas.

Esta señal, según ha explicado el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcán), se ha repetido esta madrugada, entre las 04.30 y las 05.00 horas, con características similares, aunque de menor amplitud y duración que la del día previo.

Estos episodios no son nuevos, desde hace meses e incluso años, Tenerife experimenta este tipo de eventos sísmicos de baja frecuencia. De hecho, el Involcán ha explicado que su Red Sísmica Canaria está registrando en la isla un “enjambre sísmico” desde el pasado 7 de febrero de 2026. “Hasta el momento, se han localizado más de 260 terremotos de pequeña magnitud en el sector suroeste de la caldera de Las Cañadas, a profundidades, en general, comprendidas entre 8 y 12 kilómetros. Todos los eventos son de baja magnitud. La mayor registrada hasta ahora es de 1,7 Ml (magnitud local)”, ha explicado el organismo científico dependiente del Cabildo de Tenerife.

La peculiaridad de estas señales sísmicas se encuentra en su continuidad: “Nunca antes se había observado en la isla una señal de estas características con una duración tan prolongada”. Por este motivo, ayer se convocó una reunión extraordinaria del Comité Científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA).

Acantilados de Los Gigantes, en Tenerife.(Wikimedia Commons)

Según ha apuntado el Involcán, la localización preliminar de la fuente de las dos señales registradas en estos dos días “coincide aproximadamente con la zona donde se sitúan los hipocentros del enjambre sísmico” que experimenta la isla desde el pasado sábado.

¿A qué se deben estas señales sísmicas?

Por el momento, los científicos desconocen con exactitud a qué se deben estas señales continuas, aunque plantean que la hipótesis más probable es que se estén llevando a cabo “procesos de presurización y de movimiento de fluidos hidrotermales en profundidad”. Es decir, que se esté acumulando presión y moviendo líquidos muy calientes en el interior de la isla.

"Este mismo mecanismo ha sido responsable de la mayor parte de la sismicidad registrada en Tenerife en los últimos años", ha señalado el Involcán, que también apunta a este proceso como el culpable del incremento del flujo difuso de dióxido de carbono en el cráter del Teide, observado desde el año 2016.

¿Existe riesgo de erupción en Tenerife?

Ante estas señales sísmicas de los últimos días, podría considerarse que estos eventos son la antesala de una erupción volcánica en la isla. Sin embargo, los científicos del Involcán descartan que esto sea así: “En la actualidad, esta actividad sísmica no implica un aumento de la probabilidad de una erupción volcánica a corto ni a medio plazo en Tenerife”, han señalado.

Así es el valle de Papenoo: rutas por el cráter de un volcán derrumbado en una de las islas más paradisíacas del mundo.

Sin embargo, han matizado, en primer lugar, que estos episodios son la prueba evidente de que la actividad volcánica en profundidad bajo la isla del archipiélago canario “permanece activa y, por el momento, no muestra señales claras de remisión”.

En segundo lugar, el Involcán ha señalado que “debemos tener presente que Tenerife es un sistema volcánico activo, como lo demuestran las seis erupciones históricas registradas durante los últimos 600 años”, así como “las numerosas erupciones (probablemente algo menos de un centenar) ocurridas en la isla durante los últimos 11.700 años”.