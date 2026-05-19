Del miedo a la realidad: las avispas asiáticas no aumentan las muertes por picaduras en España, según un estudio

Avispas asiáticas (AdobeStock)

En agosto de 2010, entró a España una nueva especie invasora que captó la atención de las autoridades: el avispón asiático (Vespa velutina). Este insecto procedente del sureste de Asia presentaba un reto ecológico y socioeconómico, pero también sanitario. La avispa asiática no es más agresiva, pero su picadura puede desencadenar graves reacciones alérgicas que han llegado a ser mortales en España.

Las noticias sobre fallecimientos a causa de picaduras de Vespa velutina han hecho crecer el miedo en la población, pero un reciente estudio de la Universidad de las Islas Baleares ha hecho un llamamiento a la calma: las avispas asiáticas no matan más que otros insectos.

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El equipo de investigadores, liderado por Mar Leza, ha analizado todas las muertes por picaduras de himenópteros (grupo de insectos que incluye abejas, avispas y hormigas, entre otros) registradas en España desde 1999 y ha concluido que los ataques de avispón asiático no han supuesto un aumento de estos incidentes.

En total, los investigadores han registrado 188 muertes en España por picaduras de estos insectos entre 1999 y 2023. “Tenemos 10 años con datos sin la presencia de esta especie en el país y otros 10 años con la entrada de esta especie, que a medida que ha pasado el tiempo se ha ido expandiendo”, ha precisado en una entrevista con EFE el coautor del estudio, Cayetano Herrera. Durante estos más de 20 años, la tendencia se ha mantenido estable, sin cambios desde la llegada del avispón asiático en 2010.

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“Estos hallazgos sugieren que la invasión por sí sola puede no traducirse directamente en una letalidad mensurable a nivel poblacional, lo que subraya la necesidad de distinguir entre el aumento de la probabilidad de encuentro y la progresión a una anafilaxia fatal”, concluyen en el estudio, publicado en Journal of Medical Entomology.

Precauciones ante el avispón asiático

La picadura de la avispa asiática puede ser mortal en algunos casos

La cepa de Vespa velutina que reside en Europa no es particularmente agresiva, lo que explica la falta de aumento de ataques. Pero esto no significa que su presencia no sea peligrosa y los especialistas recuerdan que hay que mantener precauciones para evitarlas.

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La investigadora Mar Leza ha advertido a EFE que se trata de “una especie que se está estableciendo” y se desconoce “cómo va a evolucionar en el futuro”. ”No es que sea una especie inocua ni mucho menos; hay que tener las precauciones típicas de una especie que pica y que tiene un veneno", ha insistido.

Los expertos recomiendan alejarse de los nidos de estas avispas si se localizan y avisar a las autoridades para que puedan proceder a su control. Usar ropa protectora o de manga larga, evitar movimientos bruscos cerca de ellas y proveerse de un buen insecticida también son estrategias útiles. En caso de picadura, se recomienda aplicar frío en la zona afectada para reducir la inflamación y las molestias. En caso de dolores más fuertes, las cremas con corticoides o los antihistamínicos orales son una buena solución. Si se presentan síntomas de reacción alérgica (urticaria, picor, malestar, dificultad para respirar), es vital acudir a urgencias.

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