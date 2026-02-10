España

La Aemet avisa de la llegada de la ‘borrasca Nils’ que dejará fuertes vientos y lluvias: estas son las regiones más afectadas

El organismo meteorológico avisa de que traerá “rachas de viento muy fuertes en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias, con nieve solo en cotas altas”

Un hombre camina con un
Un hombre camina con un paraguas en un día lluvioso frente a un cartel informativo de Huelva, con las calles mojadas por la precipitación (Imagen Ilustrativa Infobae) ( EFE/ David Arjona.)

La Agencia Estatal de Metrología (Aemet) ha informado este martes de la llegada de una nueva borrasca de “gran impacto” que afectará a España durante el miércoles y el jueves. El organismo meteorológico avisa de que traerá “rachas de viento muy fuertes en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias, con nieve solo en cotas altas”.

Se trata de la decimocuarta borrasca nombrada desde que empezó la temporada en septiembre de 2025. Los servicios meteorológicos de España, Francia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Andorra nombran las borrascas y danas con “gran impacto” que afectan al suroeste de Europa y, en este caso, ha sido el Service Météorologique et Climatique National de Francia el que ha realizado el nombramiento. La inicial de los nombres responde a una cuestión alfabética que sigue un orden lineal.

La ‘borrasca Marta’, la última que ha afectado a este área del mapa, fue la más temprana con la letra “M”, con su inicio el 5 de febrero. La más temprana hasta ahora era Myriam, nombrada el 3 de marzo de 2020, conforme destaca la Aemet a través de su cuenta de X. Así, 2026 también es el año en el que antes se ha llegado a la “N” con Nils.

¿Qué danas y borrascas reciben nombre?

La Aemet explica en su página web que nombrar a las borrascas y danas con gran impacto “favorece que la comunicación sea más efectiva” ante un episodio meteorológico adverso. El nombramiento llega cuando se prevén condiciones que den lugar a la emisión de avisos de viento de nivel naranja o rojo asociados a dicha baja en alguno de los seis países del Grupo Suroeste de Europa compuesto por España, Francia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Andorra.

Imágenes aéreas de las localidades de Huétor Tájar, Villanueva de Mesía y Dúdar, mostrando los efectos de la borrasca Leonardo en la provincia de Granada. (Fuente: Europa Press/Guardia Civil)

En el caso de España, tal como se indica en el documento de Umbrales y niveles de aviso del Plan Meteoalerta, se trata de rachas máximas superiores a 90, 100 y 110 kilómetros por hora, dependiendo de las zonas. No obstante, también será suficiente para el nombramiento la emisión de avisos amarillos de viento, rachas máximas superiores a 70 kilómetros por hora cuando los impactos asociados a las precipitaciones puedan ser importantes (avisos de nivel naranja o rojo). En el caso de las danas, tiene en cuenta que los fenómenos más adversos están siempre asociados a las lluvias y nevadas intensas o persistentes, por lo que, aunque no haya de avisos por viento.

El primer servicio meteorológico que prevea emitir avisos de nivel naranja o rojo dará nombre a la borrasca o dana siguiendo la lista preestablecida en el Grupo Suroeste para cada temporada. Luego informa al resto de países del grupo.

¿Cuál es la previsión de la Aemet?

El miércoles, las lluvias serán más intensas en Galicia, el cantábrico oriental, Pirineos y el entorno del Sistema Central. “Este día serán unas lluvias más abundantes que en la jornada anterior en sierras andaluzas y seguiremos con una cota de nieve muy alta, así que seguirán produciéndose deshielos”, advierte del Campo. El ascenso térmico continuará. Así, ciudades como Bilbao o Palma superarán los 20 grados y en Murcia podrían, según la actual previsión, rondarse los 27 grados.

La incertidumbre en el pronóstico aumenta a partir del jueves. Es probable que este día siga lloviendo, pero de forma “más intermitente y dispersa” que en días previos, según detalla el organismo meteorológico. Además, “en las horas centrales del día incluso pararía de llover y saldría el sol en muchas zonas”, apunta el portavoz. Por el contrario, en Galicia, por la tarde, un nuevo frente dará lugar a más lluvias fuertes. El termómetro marcará cifras menos elevadas, pero seguirán por encima de 20 grados a orillas del Mediterráneo.

