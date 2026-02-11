Antelm Pujol, doctor, sobre el estrés: “Este es el error que más dispara tu cortisol”

Antelm Pujol, doctor, habla sobre el estrés (TikTok / @thefitmedstudent)

El uso del teléfono móvil ha transformado la manera en que las personas inician su jornada. Para millones, mirar la pantalla del dispositivo se ha vuelto una rutina automática apenas suena la alarma. Este hábito, que parece inofensivo y hasta necesario en la vida cotidiana, encierra efectos menos evidentes en la salud física y mental.

La relación entre tecnología y bienestar ha pasado a ser objeto de estudio en los últimos años, con especialistas advirtiendo sobre las posibles consecuencias de la exposición temprana a dispositivos electrónicos. En este contexto, el doctor Antelm Pujol, conocido por divulgar información médica en redes sociales, ha puesto el foco en un aspecto específico: el impacto de revisar el móvil nada más despertar.

Despertar y mirar el teléfono móvil de inmediato puede tener consecuencias poco esperadas para la ansiedad y el equilibrio hormonal, según explica el doctor Antelm Pujol en su cuenta de TikTok (@thefitmedstudent). “Este es el error que más dispara tu cortisol”, advierte, señalando que la acción cotidiana de revisar el dispositivo justo al abrir los ojos eleva de forma significativa esa hormona asociada al estrés.

El móvil activa el cortisol

El cortisol, conocido como “la hormona del estrés”, cumple un papel central en la respuesta fisiológica del organismo frente a situaciones de alerta. Mientras muchos suponen que el consumo de café matutino genera el principal pico de cortisol, el especialista sostiene que no es así.

“Sabemos que tomar café justo después de despertarte no aumenta los niveles de cortisol”, afirma Pujol, quien precisa que el verdadero impacto viene por otra vía: la combinación de estímulos y luces que ofrece la pantalla.

Mirar el móvil nada más despertar aumenta el cortisol. (Freepik)

La inercia de consultar el móvil nada más despertar se vincula con la necesidad de estar informados o de responder mensajes pendientes, pero pocos se detienen a analizar cómo esta conducta se incorpora a la biología diaria. Al recibir una avalancha de notificaciones, mensajes y alertas, el cerebro activa mecanismos de respuesta rápida ante estímulos, lo que contribuye a una mayor sensación de alerta y, en algunos casos, de ansiedad.

El médico puntualiza que este gesto habitual tiene un doble efecto negativo al inicio del día. Por un lado, “recibimos mucha información de golpe, hay un estímulo dopaminérgico muy grande”. A esto se suma que “nos exponemos a luces azules que impactan directamente en la producción de hormonas por parte de nuestra retina, como la melatonina y el cortisol”.

Luz natural para regular las hormonas

La exposición a luces artificiales, especialmente las de las pantallas, interfiere en los ritmos circadianos y puede alterar la calidad del sueño, según diferentes investigaciones. Aunque las redes sociales y las aplicaciones de mensajería se han integrado en la rutina matinal, los especialistas insisten en observar los posibles efectos negativos de esta práctica.

La sobrestimulación al iniciar el día puede dificultar la capacidad de concentración y provocar una sensación de fatiga anticipada, según observan profesionales de la salud mental. Por eso, modificar este primer hábito matutino puede influir tanto en el estado de ánimo como en la energía disponible durante las horas siguientes.

Descubre cómo algunos hábitos sencillos al inicio de la mañana impactan en el aprendizaje y el manejo del estrés

Ante este panorama, Pujol sugiere una alternativa sencilla para quienes desean mitigar la reacción hormonal y controlar sus episodios de estrés y ansiedad diurnos. Recomienda que “la exposición a la luz solar después de despertarte es una herramienta muy efectiva para regular tus hormonas, especialmente el cortisol”.

Adoptar pequeños cambios, como esperar unos minutos antes de revisar el teléfono y buscar luz natural, puede contribuir a empezar el día con mayor equilibrio hormonal y emocional. La recomendación de buscar la luz solar, en lugar de la artificial del móvil, apunta a restablecer el ritmo biológico natural. Esta práctica ayuda también a equilibrar la vigilia y el sueño, promoviendo una mejor adaptación a las demandas diarias y favoreciendo el bienestar general.