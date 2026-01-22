Antelm Pujol, doctor: “Estas tres cosas bajan tu testosterona”

Antelm Pujol, doctor, habla sobre la testosterona (TikTok / @thefitmedstudent)

La testosterona cumple funciones clave en el organismo, tanto en hombres como en mujeres, aunque en el caso masculino su presencia resulta especialmente relevante para el desarrollo muscular, la densidad ósea y el mantenimiento de la energía. Su influencia se extiende también a la salud general y al bienestar físico, por lo que los niveles bajos suelen asociarse a fatiga, disminución de la masa muscular y alteraciones en el estado de ánimo.

Diferentes factores pueden afectar su producción y disponibilidad, y en los últimos años ha crecido el interés por identificar los hábitos cotidianos que pueden incidir negativamente en esta hormona. Sobre este tema, el doctor Antelm Pujol ha abordado en un video de TikTok (@thefitmedstudent) las prácticas que considera más determinantes a la hora de proteger la testosterona.

Pujol, médico y divulgador, remarca la importancia de revisar ciertas costumbres habituales y advierte sobre el impacto que puede tener el estilo de vida en los valores hormonales. En su mensaje, pone el foco en la necesidad de prestar atención a tres aspectos principales para quienes buscan mantener una producción hormonal óptima.

Exceso de alcohol y grasa corporal

Uno de los elementos que destaca el especialista es el consumo de alcohol. Según explica, la creencia de que una copa de vino puede resultar cardiosaludable carece de fundamento y señala que incluso quienes no beben a diario, pero sí consumen grandes cantidades en ocasiones puntuales, pueden sufrir consecuencias negativas.

Pujol subraya que emborracharse los fines de semana es suficiente para provocar un descenso en los niveles de testosterona. Esta afirmación se apoya en estudios recientes que han observado una relación directa entre el consumo puntual excesivo de alcohol y la alteración de los parámetros hormonales, lo que puede traducirse en una merma en la vitalidad y el rendimiento físico.

El exceso de grasa corporal constituye otro de los factores señalados en el video. El médico explica que un porcentaje elevado de grasa favorece un proceso en el que la testosterona se transforma en estrógeno, la principal hormona femenina, lo que conlleva una reducción significativa de los niveles de testosterona disponibles.

Esta conversión hormonal tiene implicancias que van más allá de la estética, ya que puede influir en el metabolismo, la respuesta inmune y la preservación de la masa magra. Mantener un peso saludable, a través de la alimentación equilibrada y la actividad física, contribuye a preservar el equilibrio hormonal y limitar la tendencia a esta conversión.

La importancia de descansar

El descanso adecuado completa el listado de hábitos destacados por Pujol. El especialista advierte que dormir menos de ocho horas se asocia con una disminución que puede llegar hasta el 40% en los niveles de testosterona.

Diversas investigaciones han señalado la importancia del sueño reparador para los procesos de regeneración y síntesis hormonal, y han detectado que la falta de descanso afecta tanto la producción como la liberación de testosterona.

La rutina diaria, las exigencias laborales y el uso de dispositivos electrónicos pueden interferir en la calidad del sueño, por lo que establecer horarios regulares y crear un ambiente propicio para el descanso puede ser una estrategia fundamental para quienes buscan cuidar su salud endocrina.

Pujol concluye su planteo recordando que la prioridad para mantener niveles adecuados de testosterona consiste en evitar el alcohol, controlar el porcentaje de grasa corporal y asegurar un descanso suficiente. Estos hábitos, integrados en la vida diaria, pueden colaborar en la preservación de la función hormonal y el bienestar general.