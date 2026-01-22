España

Antelm Pujol, doctor: “Estas tres cosas bajan tu testosterona”

El médico detalla cómo ciertos hábitos cotidianos pueden alterar los niveles hormonales y afectar el bienestar físico

Guardar
Antelm Pujol, doctor, habla sobre
Antelm Pujol, doctor, habla sobre la testosterona (TikTok / @thefitmedstudent)

La testosterona cumple funciones clave en el organismo, tanto en hombres como en mujeres, aunque en el caso masculino su presencia resulta especialmente relevante para el desarrollo muscular, la densidad ósea y el mantenimiento de la energía. Su influencia se extiende también a la salud general y al bienestar físico, por lo que los niveles bajos suelen asociarse a fatiga, disminución de la masa muscular y alteraciones en el estado de ánimo.

Diferentes factores pueden afectar su producción y disponibilidad, y en los últimos años ha crecido el interés por identificar los hábitos cotidianos que pueden incidir negativamente en esta hormona. Sobre este tema, el doctor Antelm Pujol ha abordado en un video de TikTok (@thefitmedstudent) las prácticas que considera más determinantes a la hora de proteger la testosterona.

Pujol, médico y divulgador, remarca la importancia de revisar ciertas costumbres habituales y advierte sobre el impacto que puede tener el estilo de vida en los valores hormonales. En su mensaje, pone el foco en la necesidad de prestar atención a tres aspectos principales para quienes buscan mantener una producción hormonal óptima.

Exceso de alcohol y grasa corporal

Uno de los elementos que destaca el especialista es el consumo de alcohol. Según explica, la creencia de que una copa de vino puede resultar cardiosaludable carece de fundamento y señala que incluso quienes no beben a diario, pero sí consumen grandes cantidades en ocasiones puntuales, pueden sufrir consecuencias negativas.

Pujol subraya que emborracharse los fines de semana es suficiente para provocar un descenso en los niveles de testosterona. Esta afirmación se apoya en estudios recientes que han observado una relación directa entre el consumo puntual excesivo de alcohol y la alteración de los parámetros hormonales, lo que puede traducirse en una merma en la vitalidad y el rendimiento físico.

Persona rechazando una cerveza (Librería
Persona rechazando una cerveza (Librería libre de derechos)

El exceso de grasa corporal constituye otro de los factores señalados en el video. El médico explica que un porcentaje elevado de grasa favorece un proceso en el que la testosterona se transforma en estrógeno, la principal hormona femenina, lo que conlleva una reducción significativa de los niveles de testosterona disponibles.

Esta conversión hormonal tiene implicancias que van más allá de la estética, ya que puede influir en el metabolismo, la respuesta inmune y la preservación de la masa magra. Mantener un peso saludable, a través de la alimentación equilibrada y la actividad física, contribuye a preservar el equilibrio hormonal y limitar la tendencia a esta conversión.

La importancia de descansar

El descanso adecuado completa el listado de hábitos destacados por Pujol. El especialista advierte que dormir menos de ocho horas se asocia con una disminución que puede llegar hasta el 40% en los niveles de testosterona.

Diversas investigaciones han señalado la importancia del sueño reparador para los procesos de regeneración y síntesis hormonal, y han detectado que la falta de descanso afecta tanto la producción como la liberación de testosterona.

Dormir con el wifi encendido (TikTok)

La rutina diaria, las exigencias laborales y el uso de dispositivos electrónicos pueden interferir en la calidad del sueño, por lo que establecer horarios regulares y crear un ambiente propicio para el descanso puede ser una estrategia fundamental para quienes buscan cuidar su salud endocrina.

Pujol concluye su planteo recordando que la prioridad para mantener niveles adecuados de testosterona consiste en evitar el alcohol, controlar el porcentaje de grasa corporal y asegurar un descanso suficiente. Estos hábitos, integrados en la vida diaria, pueden colaborar en la preservación de la función hormonal y el bienestar general.

Temas Relacionados

Mujeres y SaludSalud FemeninaTestosteronaSalud de las MujeresMédicosTrabajadores SanitariosTikTokTikTok EspañaRedes SocialesEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el servicio ferroviario continúa suspendido en Cataluña “por causas operativas”

Óscar Puente descarta “la falta de controles” como la causante del accidente del domingo pasado en Adamuz, Córdoba

Última hora de los accidentes

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de enero

Además del precio promedio de las gasolinas en España, checa los precios más baratos

El precio de la gasolina

Precio del aceite de oliva en España este 22 de enero

La cotización de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Precio del aceite de oliva

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy jueves 22 de enero

La reserva de agua en el país subió en un 0,34 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

Estado de las reservas del

Palitos de cangrejo: propiedades, beneficios y contraindicaciones del surimi

Este pescado procesado es rico en proteínas de calidad, pero también en azúcares y sal

Palitos de cangrejo: propiedades, beneficios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el servicio ferroviario continúa suspendido en Cataluña “por causas operativas”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cada vez se paga más por los coches, pero meten más plástico y menos piezas de calidad”

Bernat Escolano, mecánico: “Estas 4 averías las puedes detectar sin tener ni idea de mecánica”

PP y Junts rompen la tregua política y ponen en el punto de mira a Óscar Puente por el “caos” en la gestión de los accidentes ferroviarios

Vigilar 3.974 kilómetros de AVE y 138 estaciones y oficinas: ADIF contrata 1.815 vigilantes, pero aún no ha adjudicado las nuevas plazas de seguridad de Andalucía y Extremadura

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 22 de enero

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 22 de enero

Los autónomos inmigrantes baten récord en España: 28.867 nuevas altas el año pasado, el 77% del total

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 21 enero 2026

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate