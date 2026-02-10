España

Adif quiere abrir la alta velocidad entre Madrid y Andalucía este sábado: Renfe, Iryo y Ouigo ya ofrecen billetes para el 14 de febrero

La reapertura está sujeta a la evolución de las condiciones meteorológicas

El corredor ferroviario de alta velocidad que une Madrid y Andalucía podría reanudar su actividad este sábado, 14 de febrero, después de casi un mes cerrado. (ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS)

El corredor ferroviario de alta velocidad que une Madrid y Andalucía podría reanudar su actividad este sábado, 14 de febrero, después de casi un mes cerrado. Según han confirmado fuentes próximas de la reparación de la vía a EFE, la reapertura está sujeta a la evolución de las condiciones meteorológicas, que han ralentizado los trabajos de reparación en el tramo afectado.

El servicio permanece interrumpido desde el 18 de enero, tras el mortal accidente de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas y obligó a cerrar el tráfico en la principal arteria ferroviaria del sur peninsular. Aunque las tareas de reconstrucción comenzaron el 28 de enero, el temporal de lluvias que azota el sur de España ha complicado los plazos previstos.

Las tres compañías que operan el trayecto —Renfe, Iryo y Ouigo— han comenzado a ofrecer billetes para el fin de semana del 14 de febrero, lo que apunta a la confianza en una reapertura inminente.

La meteorología, principal obstáculo para finalizar las obras

Sin embargo, el factor clave es la meteorología. Las lluvias intensas han complicado los trabajos de soldadura y otras labores técnicas esenciales para garantizar la seguridad y la operatividad de la línea.

La tragedia ocurrida en Adamuz, donde la colisión de dos trenes ha causado decenas de muertos y heridos.

Por su parte, los equipos de Adif han completado los trabajos en la plataforma y la superestructura de la vía, pero aún quedan por realizar actuaciones que dependen de que haga buen tiempo en la zona. Además, el gestor ferroviario mantiene una comunicación constante con las operadoras, a quienes actualizará con precisión sobre la fecha definitiva de reapertura en cuanto sea posible.

Alternativas provisionales y aumento en los tiempos de viaje

El impacto del cierre se ha reflejado en los tiempos de viaje y en la operativa de las compañías. Renfe implementó, dos días después del accidente, un plan alternativo que permite a los pasajeros realizar el trayecto entre Madrid y Andalucía combinando tren y autobús. El tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se cubre actualmente por carretera, lo que ha multiplicado la duración del viaje.

Por ejemplo, el 13 de febrero, el trayecto entre la capital y Córdoba será de tres horas y 45 minutos, mientras que un día después, si la reapertura se confirma, la duración volverá a ser de una hora y 50 minutos, como antes del siniestro.

Hace una semana, el pasado 3 de febrero, el ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó en el Congreso que aún no podía ofrecer una fecha exacta para la restitución del servicio, debido al alcance de los daños y a la inestabilidad climatológica.

Con información de agencias.

