Europa entregó 110 millones a España para renovar la línea Madrid-Sevilla tras advertir en 2023 que estaba “obsoleta”

Adif suprime los últimos trenes del día en la línea Madrid-Barcelona para poder realizar el mantenimiento (Europa Press)

La Comisión Europea advirtió en diciembre de 2023 que la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, inaugurada en 1992, se había quedado “obsoleta en comparación con el resto de la red española”. Tras un informe en el que señalaba la necesidad de acometer obras como la sustitución de raíles y travesías, en junio de 2024, entregó 110 millones de euros del Fondo de Cohesión con el objetivo de modernizar la red.

Junto a estas sustituciones, el informe de la CE detallaba la necesidad de la mejora estructural de puentes y túneles, la estabilización de terraplenes y la adaptación del sistema de drenaje. “Se renovarán los edificios e instalaciones necesarios para el funcionamiento de la línea y se mejorarán las vías de servicio y acceso. Se instalarán vallas perimetrales donde no las haya y se reforzarán las existentes”, detallaba el órgano europeo.

Según Bruselas, la línea Madrid-Sevilla, de doble vía y ancho estándar, es “un eje vertebrador” de las redes de transporte de las regiones que atraviesa. Además, destacaba que, desde el principio, se ha equiparado con tecnologías pioneras y está diseñada para velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. “Los proyectos realizados desde 1992 han mejorado la calidad del servicio y mantenido altos niveles de seguridad. No obstante, dados los últimos avances tecnológicos, la línea se ha quedado obsoleta”, señalaban en 2023.

Ya en 2023 la Comisión señalaba que el dinero invertido en el “Corredor Mediterráneo” y Madrid-Sevilla era de 801,6 millones de euros, con una contribución del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la UE de 110 000 000 EUR a través del Programa Operativo “Plurirregional” para el período de programación 2014-2020.

La subvención detallaba el tipo de obras necesarias en la vía

Tras el informe de 2023, en junio de 2024 la Comisión Europea aprobó una ayuda de 110 millones de euros para modernizar un total de 435,2 kilómetros de los 471 km de infraestructura de la línea Madrid-Sevilla, garantizando que “cumpla con los estándares europeos de interoperatividad ferroviaria” y los requisitos establecidos en la Red Transeuropea de Transporte.

“Este apoyo de la Política de Cohesión ayudará a la línea ferroviaria a adaptarse a las últimas especificaciones de interoperabilidad, contribuyendo a un sistema ferroviario eficiente e integrado, y allanando el camino para redes y enlaces ferroviarios más modernizados en toda Europa. Esto también impulsará la actividad económica en España y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero”, declaraba entonces la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira.

Así, como advirtieron en el informe de 2023, la Comisión señaló que este dinero debía destinarse en “mejorar la calidad, fiabilidad y frecuencia” del servicio con obras de renovación que debían incluir la sustitución de rieles y vagones obsoletos, la modernización de puentes y túneles y la adaptación de los sistemas de drenaje.

Imagen de archivo de dos trenes de la empresa ferroviaria Iryo (Europa Press)

Adelante Andalucía exige una auditoría de los fondos

Tras trascender la concesión de la Comisión Europea, Adelante Andalucía ha exigido realizar una auditoría con el objetivo de conocer qué ha pasado con esos fondos entregados por el órgano europeo para la renovación de la línea de alta velocidad entre la región y Madrid.

El portavoz parlamentario de Adelante, José Ignacio García, se ha preguntado cómo se puede explicar esto a las víctimas del trágico accidente de Adamuz y ha destacado que nada se sabe sobre si se gastaron esos 110 millones de euros para lo que estaba previsto o no, por lo que ha solicitado una auditoría para conocer a dónde se ha destinado “hasta el último céntimo”.

“No vaya a ser que se lo hayan estado llevando las subcontratas, estas multinacionales de turno que, entre que explotan a los trabajadores y no hacen su trabajo cobrando de lo público... No vaya a ser que estén detrás del accidente”, ha ironizado.