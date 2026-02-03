España

Europa entregó 110 millones a España para renovar la línea Madrid-Sevilla tras advertir en 2023 que estaba “obsoleta”

Mediante un informe, la Comisión Europea señaló la necesidad de acometer obras como la sustitución de raíles y travesías y mejoras estructurales de puentes y túneles

Guardar
Adif suprime los últimos trenes
Adif suprime los últimos trenes del día en la línea Madrid-Barcelona para poder realizar el mantenimiento (Europa Press)

La Comisión Europea advirtió en diciembre de 2023 que la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, inaugurada en 1992, se había quedado “obsoleta en comparación con el resto de la red española”. Tras un informe en el que señalaba la necesidad de acometer obras como la sustitución de raíles y travesías, en junio de 2024, entregó 110 millones de euros del Fondo de Cohesión con el objetivo de modernizar la red.

Junto a estas sustituciones, el informe de la CE detallaba la necesidad de la mejora estructural de puentes y túneles, la estabilización de terraplenes y la adaptación del sistema de drenaje. “Se renovarán los edificios e instalaciones necesarios para el funcionamiento de la línea y se mejorarán las vías de servicio y acceso. Se instalarán vallas perimetrales donde no las haya y se reforzarán las existentes”, detallaba el órgano europeo.

Según Bruselas, la línea Madrid-Sevilla, de doble vía y ancho estándar, es “un eje vertebrador” de las redes de transporte de las regiones que atraviesa. Además, destacaba que, desde el principio, se ha equiparado con tecnologías pioneras y está diseñada para velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. “Los proyectos realizados desde 1992 han mejorado la calidad del servicio y mantenido altos niveles de seguridad. No obstante, dados los últimos avances tecnológicos, la línea se ha quedado obsoleta”, señalaban en 2023.

Ya en 2023 la Comisión señalaba que el dinero invertido en el “Corredor Mediterráneo” y Madrid-Sevilla era de 801,6 millones de euros, con una contribución del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la UE de 110 000 000 EUR a través del Programa Operativo “Plurirregional” para el período de programación 2014-2020.

La subvención detallaba el tipo de obras necesarias en la vía

Tras el informe de 2023, en junio de 2024 la Comisión Europea aprobó una ayuda de 110 millones de euros para modernizar un total de 435,2 kilómetros de los 471 km de infraestructura de la línea Madrid-Sevilla, garantizando que “cumpla con los estándares europeos de interoperatividad ferroviaria” y los requisitos establecidos en la Red Transeuropea de Transporte.

“Este apoyo de la Política de Cohesión ayudará a la línea ferroviaria a adaptarse a las últimas especificaciones de interoperabilidad, contribuyendo a un sistema ferroviario eficiente e integrado, y allanando el camino para redes y enlaces ferroviarios más modernizados en toda Europa. Esto también impulsará la actividad económica en España y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero”, declaraba entonces la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira.

Así, como advirtieron en el informe de 2023, la Comisión señaló que este dinero debía destinarse en “mejorar la calidad, fiabilidad y frecuencia” del servicio con obras de renovación que debían incluir la sustitución de rieles y vagones obsoletos, la modernización de puentes y túneles y la adaptación de los sistemas de drenaje.

Imagen de archivo de dos
Imagen de archivo de dos trenes de la empresa ferroviaria Iryo (Europa Press)

Adelante Andalucía exige una auditoría de los fondos

Tras trascender la concesión de la Comisión Europea, Adelante Andalucía ha exigido realizar una auditoría con el objetivo de conocer qué ha pasado con esos fondos entregados por el órgano europeo para la renovación de la línea de alta velocidad entre la región y Madrid.

El portavoz parlamentario de Adelante, José Ignacio García, se ha preguntado cómo se puede explicar esto a las víctimas del trágico accidente de Adamuz y ha destacado que nada se sabe sobre si se gastaron esos 110 millones de euros para lo que estaba previsto o no, por lo que ha solicitado una auditoría para conocer a dónde se ha destinado “hasta el último céntimo”.

“No vaya a ser que se lo hayan estado llevando las subcontratas, estas multinacionales de turno que, entre que explotan a los trabajadores y no hacen su trabajo cobrando de lo público... No vaya a ser que estén detrás del accidente”, ha ironizado.

Temas Relacionados

Descarrilamiento trenes AdamuzMinisterio de TransportesTrenesAdifEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Bonoloto: estos son los ganadores del sorteo del 3 de febrero

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: estos son los ganadores

Comprobar Eurojackpot: Resultados ganadores y números premiados del martes 3 de febrero de 2026

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Eurojackpot: Resultados ganadores y

Miriam Pascual, abogada: “He tenido varios casos en los que, por culpa de los mensajes de WhatsApp, ha sido mucho más difícil la defensa”

Los mensajes han sido los grandes reveladores de secretos, datos y fechas en los últimos escándalos políticos

Miriam Pascual, abogada: “He tenido

Última hora de la borrasca Leonardo y las inundaciones por el temporal, en directo: Andalucía envía un Es-Alert a 47 municipios y desalojan a casi 1.000 personas en Cádiz

Las mayores consecuencias del temporal se centrarán en Andalucía, el oeste peninsular y zonas montañosas de relevancia

Última hora de la borrasca

Euromillones: este es el número ganador del sorteo del martes 3 de febrero de 2026

Con Euromillones no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Euromillones: este es el número
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los conservadores europeos piden a

Los conservadores europeos piden a Bruselas evaluar la regularización masiva de migrantes en España: “Desencadenará un ‘goteo’ imparable de movimiento por todo el continente”

El Gobierno de Ayuso externaliza el tercer servicio sanitario del hospital público de Vallecas: ahora las resonancias porque no “hay recursos propios”

Junts respaldará el incremento de las pensiones, pero tumbará el escudo social del Gobierno

Un hombre recurre el reparto de una herencia por entender que recibió menos que sus hermanos y la Justicia lo rechaza: el tribunal concluye que el reparto es válido

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

ECONOMÍA

Hasta 5.000 euros de descuento

Hasta 5.000 euros de descuento en la compra del coche eléctrico: estas son las condiciones para acceder al Plan Auto+

Andalucía se enfrenta a Bruselas: Europa le pide eliminar su registro de pisos turísticos por duplicarse con el nacional

El Ayuntamiento de Madrid destina 1.078 viviendas a alquiler asequible dirigidas a jóvenes y familias con menores

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la subida del SMI: “Aunque estés cobrando más del salario mínimo, tu sueldo también se podría incrementar”

Andorra dejará de ser refugio fiscal de influencers: los nuevos residentes deberán pagar al Estado 50.000 euros e invertir un millón en activos del país

DEPORTES

Albacete - FC Barcelona, en

Albacete - FC Barcelona, en directo: el partido de cuartos de final de la Copa del Rey en vivo

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados