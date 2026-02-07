El avión destrona al tren en pleno parón del AVE tras el accidente de Adamuz: las aerolíneas duplican plazas y suman 27.000 viajeros más

Una grúa participa en las labores de retirada tras el mortal descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad cerca de Adamuz. (Susana Vera/Reuters)

El accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz, Córdoba, ha marcado un antes y un después en el sistema de transporte en España. Al menos a corto plazo. El siniestro, uno de los más graves de las últimas décadas, dejó 46 personas fallecidas y cientos de heridos tras una colisión entre dos trenes de larga distancia en un tramo de vía de alta velocidad. En apenas unos segundos, el descarrilamiento de varios vagones de un Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid, y el posterior choque con un Alvia que circulaba en sentido contrario, derivó en una tragedia que ha obligado a paralizar por completo la principal conexión ferroviaria entre la capital y Andalucía.

Desde entonces, las líneas de alta velocidad que conectan Madrid con ciudades como Sevilla o Málaga permanecen cerradas. En la práctica, los trenes solo pueden circular hasta Córdoba, lo que ha paralizado uno de los corredores ferroviarios más utilizados del país. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha dejado en el aire la reapertura, que estaba prevista para este fin de semana. “Facilitar una fecha para la restitución del servicio original en plenas condiciones de seguridad no es posible”, señaló Puente.

Hasta ahora, el tren había sido, con diferencia, el medio favorito de los españoles para recorrer largas distancias. Al menos, eso señalaban los datos de Renfe previos al accidente, al indicar que, en siete de los principales corredores del país —entre los que estaban los trayectos de la capital con Barcelona, con Sevilla y con Málaga— alrededor del 82% de los viajeros elegía el tren frente al avión.

El plan alternativo de Renfe solo cubre el 17% de la demanda habitual

La compañía ferroviaria ha puesto en marcha un plan alternativo de transportes, operativo desde el 19 de enero y basado en combinaciones de tren y autobús, para garantizar, al menos parcialmente, la movilidad entre Madrid y las principales ciudades andaluzas. Pero los datos oficiales muestran que estas soluciones provisionales están lejos de absorber la demanda habitual de la alta velocidad. Según explicó el propio ministro en el Congreso de los Diputados, hasta el 1 de febrero habían utilizado el plan alternativo unos 40.000 pasajeros, una cifra que representa tan solo al 17% de los viajeros que se mueven en una semana normal por este corredor.

Las palabras de Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, una de las víctimas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz.

Quienes sí han reaccionado rápido han sido las aerolíneas y las empresas de transporte por carretera. Desde el día siguiente del accidente, el número de pasajeros que han optado por volar entre Madrid y Andalucía ha aumentado considerablemente. En conjunto, avión y autobús han ganado más de 32.000 viajeros en apenas dos semanas, según datos facilitados por compañías del sector, como Iberia y Socibus, al Diario de Sevilla. Solo el transporte aéreo ha sumado más de 27.000 pasajeros adicionales, mientras que las rutas de autobús han incrementado su demanda en torno a un 70%.

El avión gana peso en una ruta donde el tren tenía el 80% del mercado

En el caso de la conexión Málaga-Madrid, el transporte que claramente predominaba hasta ahora era el tren, con una cuota superior al 80%, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Sin embargo, la interrupción de la alta velocidad ha devuelto protagonismo al transporte aéreo. En apenas dos semanas, los vuelos entre ambas ciudades han sumado cerca de 14.500 pasajeros más. Iberia y Air Europa han aumentado sus frecuencias, además de añadir miles de asientos adicionales para absorber una demanda que, en muchos días, ha superado la oferta disponible.

Iberia, por ejemplo, ha sumado un vuelo diario extra en la ruta, lo que ha supuesto un aumento de plazas cercano al 50%. Igualmente, la aerolínea ha fijado un precio máximo de 99 euros en sus billetes de clase turista para evitar encarecimientos excesivos. En algunos momentos, la ocupación ha sido tan alta que apenas quedaban billetes disponibles para toda la semana. Air Europa, por su parte, ha decidido prolongar el refuerzo de su operativa más allá de las fechas inicialmente previstas, con decenas de vuelos adicionales hasta mediados de febrero.

Aviones de Iberia. (Europa Press)

El AVE más lento Madrid-Barcelona abre la puerta al avión

Pero el impacto del accidente en la red ferroviaria no se ha limitado a las conexiones con Andalucía. Otras líneas de alta velocidad, como el corredor Madrid-Barcelona, también se han visto afectadas de forma indirecta. Las restricciones de velocidad, impuestas tras los avisos de los maquinistas por el mal estado de las vías, han alargado el trayecto unos 25 minutos, una situación que se mantendrá, previsiblemente, hasta finales de año. Además, para reorganizar el servicio y facilitar las tareas de mantenimiento, las operadoras ferroviarias han cancelado algunos trenes y modificado horarios de salida.

Y ahí es donde se ha abierto otra oportunidad para el transporte aéreo. Iberia también ha aplicado un límite de precio de 99 euros por trayecto en clase turista, mientras que Vueling ha anunciado que reactiva temporalmente sus vuelos entre Madrid y Barcelona del 9 al 22 de febrero. El objetivo, según las compañías, es ofrecer alternativas ante los retrasos y ajustes que afectan al AVE en una de las rutas con mayor volumen de viajeros del país.