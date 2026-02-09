Tamara Gorro y Ezequiel Garay: más de una década de amor, su tormentosa separación y los rumores de pareja con Cayetano Rivera

Tamara Gorro y Ezequiel Garay (IG: @ezequielgaray24)

Durante más de una década, Tamara Gorro y Ezequiel Garay representaron una de las historias de amor más sólidas y queridas del panorama social español. Su relación, construida lejos del escándalo y muy centrada en la familia, llegó a su fin a finales del 2022, cuando ambos comunicaron su separación. Sin embargo, el cierre de su etapa como pareja no ha borrado el respeto, el afecto ni el proyecto común que siguen manteniendo por sus dos hijos, Shaila y Antonio.

La suya fue una relación que nació de una forma tan inesperada como televisiva. En el año 2010, Tamara vivía uno de sus mejores momentos profesionales en la pequeña pantalla gracias a su participación en Mujeres y Hombres y Viceversa y a sus colaboraciones en otros formatos. Al otro lado del televisor, un joven futbolista argentino que militaba entonces en el Real Madrid quedó cautivado por su personalidad. A partir de ahí, Ezequiel Garay se propuso conocerla y no desistió hasta conseguirlo.

Con la ayuda de un amigo en común, logró hacerse con el contacto de la segoviana. Ella, consciente del perfil mediático del deportista y de todo lo que rodeaba a una estrella del fútbol, se mostró prudente en un primer momento. Pero la insistencia educada, la conversación constante y una química evidente acabaron dando paso a una primera cita. Poco después, comenzaba una historia de amor que marcaría la vida de ambos.

(IG: @tamara_gorro)

Dos años más tarde, en 2012, la pareja decidió dar un paso más y sellar su relación con una boda celebrada en Alcalá de Henares. Rodeados de familiares y amigos, y apostando ambos por un sobrio blanco, Tamara y Ezequiel protagonizaron una ceremonia emotiva y muy cuidada, reflejo de la importancia que daban al compromiso y a la familia.

Uno de los mayores retos de su matrimonio llegó cuando decidieron ampliar la familia. El embarazo se resistía y el camino estuvo lleno de obstáculos: un aborto involuntario y varios intentos fallidos de inseminación artificial pusieron a prueba su fortaleza emocional. Lejos de rendirse, optaron por la gestación subrogada, y en octubre de 2015 nació Shaila, cumpliendo su sueño de convertirse en padres. Dos años después, la felicidad volvió a multiplicarse con la llegada de Antonio, su hijo biológico.

A lo largo de los años, Tamara y Ezequiel no solo compartieron mudanzas y crianza, sino también momentos especialmente delicados. Lesiones que apartaron al futbolista de los terrenos de juego, problemas de salud de su hijo y situaciones personales complejas reforzaron la idea de equipo que siempre proyectaron. Incluso renovaron sus votos en una ceremonia íntima en Maldivas, como símbolo de todo lo vivido juntos.

El posteo de Tamara Gorro totalmente desnuda junto a Ezequiel Garay (@tamara_gorro)

Sin embargo, ni el amor ni el esfuerzo compartido garantizan que una historia sea eterna. A finales del 2022, y con varias idas y venidas, la pareja decidió tomar caminos separados. Lejos de polémicas, ambos han insistido en que la prioridad absoluta sigue siendo el bienestar de sus hijos. De hecho, continúan mostrándose unidos como familia y manteniendo una relación cordial y cercana, algo que ellos mismos reflejan en sus redes sociales.

¿Pareja sorpresa con Cayetano?

Pero parece que la colaboradora de Y Ahora Sonsoles podría haber encontrado una nueva ilusión. Este domingo varios programas de televisión apuntaban a que Tamara Gorro estaría conociendo a uno de los rostros favoritos de la prensa del corazón: Cayetano Rivera. La chispa de los rumores se encendió tras un viaje compartido a Dubái, una escapada que, aunque realizada en grupo y sin afán de ocultarse, dejó entrever una cercanía difícil de ignorar. Testigos del trayecto hablan de gestos cómplices, conversaciones íntimas y muestras de afecto que llamaron la atención incluso antes de aterrizar en Emiratos Árabes Unidos.

La información, adelantada por la periodista Isabel González, apunta a que la relación entre el torero y la influencer no sería reciente, sino que se estaría fraguando desde hace meses. No obstante, por ahora, ninguno de los dos ha querido pronunciarse, un silencio que ha avivado aún más las especulaciones, especialmente en el caso de Tamara, acostumbrada a cortar de raíz este tipo de comentarios.