Cayetano Rivera y Tamara Gorro, ¿nueva pareja sorpresa?: todas las pistas de un inesperado romance

Cayetano Rivera y Tamara Gorro (INFOBAE).

2026 puede haber empezado con una de esas historias amorosas que nadie tenía en el radar. Cayetano Rivera y Tamara Gorro se perfilan como la posible primera pareja sorpresa de esta temporada, después de que saliera a la luz un viaje conjunto a Dubái que ha encendido todas las alarmas en el mundo del corazón. La información, adelantada por la periodista Isabel González, apunta a que entre el extorero y la colaboradora televisiva habría algo más que una simple amistad desde hace ya algunos meses.

La pista que lo ha cambiado todo tiene como escenario los Emiratos Árabes Unidos. El pasado viernes, ambos pusieron rumbo a Dubái junto a un grupo de amigos para acompañar a la banda sevillana de rumbas Los Alpresa, que tenía previsto actuar allí. No viajaban solos ni buscaban discreción absoluta, pero sí intentaron pasar desapercibidos. Aun así, según los testigos, la complicidad entre ellos era evidente: gestos cercanos, confidencias y algún abrazo que no pasó inadvertido en el aeropuerto.

Cayetano Rivera y María Cerqueira. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Por ahora, ni Cayetano Rivera ni Tamara Gorro han confirmado ni desmentido nada. Ese silencio, especialmente llamativo en el caso de ella —habitualmente clara cuando se trata de frenar rumores—, ha alimentado aún más las especulaciones. De hecho, algunos colaboradores han destacado que al torero no le habría hecho ninguna gracia que trascendieran detalles del viaje, fiel a su forma de vivir lo personal con perfil bajo y lejos del foco mediático.

Quienes sí parecen tenerlo claro son algunos de sus amigos. Según ha afirmado Lorena Vázquez en D Corazón, “lo que me comenta el entorno de la pareja es que sí, para ellos no es ninguna sorpresa. Parece ser que se han encontrado en un momento de soltería y ganas de pasárselo bien. Futuro los amigos sí les ven". A lo que Alberto Guzmán ha apuntillado que se encontrarían alojados en el hotel de un amigo de Cayetano.

Una pareja necesitada de cariño

El hijo de Carmina Ordoñez llega a esta posible nueva etapa sentimental después de un año especialmente complicado. 2025 fue para él un auténtico punto de inflexión, marcado por la retirada definitiva de los ruedos y por una serie de episodios que coparon titulares. A su ruptura con la presentadora portuguesa Maria Cerqueira se sumaron dos sucesos muy mediáticos: un altercado con la policía en Madrid a las puertas de un local de comida rápida y, meses después, un accidente de tráfico al estrellar su furgoneta contra una palmera cerca de su casa en Alcalá de Guadaíra. El propio Cayetano habló entonces de un despiste y defendió su versión de los hechos, insistiendo en que se había exagerado lo ocurrido.

En el plano sentimental, tras su separación de Eva González y una breve relación posterior con Cerqueira, fue relacionado el pasado otoño con la reportera Gemma Camacho. Aquella historia nunca llegó a confirmarse y, según se comentó después, no pasó de una ilusión pasajera. Ahora, el nombre de Tamara Gorro irrumpe con más fuerza y continuidad.

Por otro lado, para la influencer segoviana, este posible romance también supondría un nuevo comienzo. Desde su divorcio en 2022 del exfutbolista Ezequiel Garay, padre de sus hijos Sheila y Antonio, no ha presentado públicamente a ninguna pareja. En estos años se ha centrado en su familia, en su trabajo como creadora de contenido y colaboradora televisiva, y en un proceso personal de reconstrucción tras atravesar momentos emocionalmente muy duros, que ella misma ha relatado en sus libros y en redes sociales.