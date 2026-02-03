El subcampeón del mundo con Argentina que se retiró del fútbol y lanzó un negocio vinculado a otro deporte: “El club me tiene absorbido”

Garay habló de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Ezequiel Garay, ex defensor argentino de amplia trayectoria en clubes europeos y en la selección nacional, atraviesa una nueva etapa profesional lejos de la pelota número cinco. Tras su retiro en 2021, el ex jugador de 39 años se volcó de lleno al mundo empresarial, enfocándose en el desarrollo de un ambicioso proyecto deportivo: PadelG24, un club de pádel de 8.000 metros cuadrados en Madrid, inaugurado el 3 de febrero de 2025.

El complejo, que nació tras cuatro años de trabajo y dedicación absoluta por parte de Garay, cuenta con 17 canchas profesionales indoor, una terraza con restaurante, gimnasio, vestuarios con hidromasajes, sala de conferencias para 100 personas y un hotel de 11 habitaciones dobles. El club busca posicionarse como referencia para los aficionados al pádel en la capital española y su identidad se vincula al número 24, dorsal que Garay utilizó en varios tramos de su carrera futbolística.

En declaraciones recientes durante su paso por La Dazoneta de DAZN, Garay describió la intensidad con la que vive este nuevo desafío: “El club de pádel me tiene absorbido. Es difícil decir si me gusta más el fútbol que el pádel, porque es un deporte del que me estoy enamorando. En porcentaje es muy pequeña la diferencia. Ahora que aprendí a jugar al pádel, me gusta más jugarlo que verlo. Sufro verlo, me pongo nervioso”, admitió. El ex defensor destacó también su carácter competitivo: “Mañana juego con Iker Casillas, siempre le digo de jugar, vamos a jugar en contra. Soy muy competitivo, he roto varias palas ya. No me gusta perder. Mi objetivo profesional es seguir creciendo en este mundo nuevo y tan bonito como el pádel y poder terminar el club, que todavía no lo tengo terminado”.

Garay se convirtió en un empresario tras dejar el fútbol

Garay reconoció que su desvinculación del fútbol se gestó durante sus últimos años en el Valencia, marcados por lesiones y situaciones difíciles: “Me ha dejado de gustar el fútbol, podría decir que sí. Los últimos cuatro años en Valencia fueron complicados. Dije ‘yo no quiero seguir con el fútbol, quiero ir por otro lado’ y ahí fue cuando apareció el pádel“.

En el marco de sus nuevas actividades, Garay también se refirió a la eterna comparación entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos figuras con quienes tuvo la oportunidad de compartir vestuario. Su opinión, formulada en la entrevista para DAZN, fue contundente: “Cristiano no es el mejor futbolista con el que jugué. Está en el segundo puesto del TOP, el 1 es Leo (Messi) y el dos es Cristiano, sin dudas. Son dos jugadores muy diferentes y me ha sorprendido Leo. Tuve la fortuna de coincidir con los dos y Leo es otra cosa”.

A su vez, sobre el capitán argentino, afirmó que “cuando lo ves venir, el aura lo tiene, sin duda. Es una persona muy cercana, muy tranquila y familiar. Los momentos que viví con él fueron increíbles. Es muy tranquilo, no es la personalidad de De Paul, por ejemplo. A Rodri lo ves venir y sabes que te puede hacer alguna broma pero de él no. No coincidí con Rodri, pero se nota que es más extrovertido que Messi”.

Sobre el portugués, Garay elogió su disciplina y capacidad de sacrificio: “La anécdota que siempre cuenta Carlitos Tévez es verdad. Es el primero que llega a las 6 AM y el último que se va, literal. Empieza su rutina, su gimnasio, precalentamiento, físio y todo para llegar en las mejores condiciones”. A pesar de la admiración por la ética de trabajo de Ronaldo, el ex defensor insistió en que Messi ocupa el primer lugar entre los futbolistas con los que compartió equipo.

Uniendo los dos deportes, y en tono distendido, Garay imaginó una partida de pádel junto a las grandes figuras del fútbol: “Jugaría contra Messi y Cristiano al pádel. Primero jugaría con Messi y después con Cristiano, iría rotando. El cuarto jugador, vamos a poner a Riquelme. Y de ellos mi pareja sería Messi. Me han dicho que ninguno de ellos lo hace mal”.

Garay también eligió entre Messi y Ronaldo

Garay también se refirió a sus preferencias de cara al próximo Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Consultado en el programa La Dazoneta sobre los favoritos para alzarse con el trofeo, respondió: “Donde esté Messi, para mí, siempre va a ser el favorito a ganar el Mundial. Después viene España, Brasil, donde esté Cristiano también (Portugal), Francia con Mbappé y Marruecos viene muy fuerte, a mí me gusta mucho”.

En su paso por Racing de Santander, coincidió con Lionel Scaloni, actual seleccionador de Argentina y recordó: “Se veía que iba a ser entrenador. Es una persona muy pasional, que le encanta y se vuelve loco por el fútbol, pero nunca me iba a imaginar que iba a conseguir todo lo que consiguió con la Selección Argentina. Pero bueno, lo que no se consiguió en la camada en la que yo estuve, la consiguieron ellos y más que alegre por todos”.

El ex defensor, que también jugó para el Real Madrid, compartió una anécdota sobre su vida personal al mencionar el fanatismo de su hijo por el Atlético Madrid: “Solo miro fútbol porque me obliga mi hijo. Él es del Atlético Madrid, es un enfermo del Madrid y tiene 8 años, le encanta por su abuela”.

Garay disputó la final del Mundial 2014 con Argentina (AFP)

Garay, nacido en Rosario, Argentina, inició su carrera profesional en Newell’s Old Boys antes de dar el salto a Europa. A lo largo de su trayectoria, jugó en equipos como Racing de Santander, Real Madrid, Benfica, Zenit de San Petersburgo y Valencia, acumulando más de 300 partidos a nivel de clubes y sumando títulos nacionales e internacionales. Su paso por la selección argentina incluyó la obtención del Mundial Sub-20 en 2005, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008 y la titularidad como defensor en el subcampeonato del Mundial de Brasil 2014, donde Argentina cayó en la final ante Alemania.

Garay disputó 32 partidos con la selección mayor entre 2007 y 2015, participó en dos ediciones de la Copa América y fue pieza clave en el equipo dirigido por Alejandro Sabella durante el Mundial de 2014. Su palmarés incluye la Copa del Rey con el Real Madrid y Valencia, la Primeira Liga y la Copa de Portugal con el Benfica, la liga y copa rusa con el Zenit, además de los títulos logrados con Argentina en juveniles y la medalla olímpica.