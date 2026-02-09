Pasta di nero con sepia: una receta italiana para sorprender a tus invitados

Pasta di nero. (Freepik)

La pasta di nero con sepia es uno de esos platos que sorprenden desde la primera vista. Su color negro intenso, aportado por la tinta de la sepia, despierta la curiosidad y anticipa un bocado lleno de sabor a mar.

Es un plato de pasta cocida al dente, salteada con sepia troceada y ligada con una salsa elaborada a base de sofrito, tinta de sepia y caldo de pescado. La técnica principal consiste en integrar la tinta en la salsa para que la pasta absorba tanto el color como el sabor.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 25 minutos

Tiempo total: 40 minutos

Ingredientes

400 g de pasta (espaguetis) 2 sepias medianas (con su tinta) 1 cebolla pequeña 2 dientes de ajo 2 tomates maduros 150 ml de vino blanco seco 400 ml de caldo de pescado 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Sal al gusto Pimienta negra recién molida 1 ramita de perejil fresco (opcional para decorar)

Cómo hacer pasta di nero con sepia, paso a paso

Limpia la sepia y reserva la tinta. Corta la carne en dados pequeños. Pela y pica la cebolla y los ajos muy finos. Ralla los tomates y elimina la piel. En una sartén amplia, calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén blandos. Añade la sepia troceada y saltea a fuego medio-alto hasta que tome color. Incorpora el tomate rallado, una pizca de sal y pimienta. Cocina hasta que el tomate pierda el agua. Vierte el vino blanco y deja que reduzca casi por completo. Disuelve la tinta de sepia en el caldo de pescado. Añádelo a la sartén y remueve bien. Cocina a fuego lento durante 15 minutos, hasta que la sepia esté tierna y la salsa espese. Mientras tanto, cuece la pasta en abundante agua con sal siguiendo las instrucciones del paquete. Escurre la pasta, incorpórala a la sartén y mezcla bien para que se impregne de la salsa. Saltea 1-2 minutos y sirve inmediatamente, decorando con perejil fresco picado si lo deseas.

Consejos técnicos clave:

Añade la tinta disuelta para evitar grumos.

Vigila la cocción breve de la sepia para que no se endurezca.

Saltea la pasta en la salsa solo el tiempo justo para que absorba el sabor.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 420 kcal

Proteínas: 25 g

Grasas: 8 g

Hidratos de carbono: 60 g

Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puede guardarse en la nevera dentro de un recipiente hermético durante un máximo de dos días, procurando que esté bien cerrado para conservar mejor la textura y el sabor. Antes de consumirla, se recomienda recalentarla en una sartén a fuego bajo o en el microondas, añadiendo unas gotas de agua o caldo para evitar que la pasta se reseque y recupere su jugosidad original.