Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 17 al 21 de agosto: Petra descubrirá para qué quiere Dámaso al bebé y Rosalía le hará una confesión al duque

Avance de 'Valle Salvaje' del 10 al 14 de agosto (RTVE)

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Valle Salvaje continúa su andadura en la parrilla veraniega este mes de agosto. La próxima semana, la ficción de época diaria emitirá en La 1 de RTVE los capítulos 466 a 470, del 17 al 21 de agosto, con varios frentes abiertos: la llegada del hijo de Adriana al centro de la trama, nuevas presiones por un título nobiliario y una cadena de confesiones que amenaza con hacer estallar secretos en Valle Salvaje.

Después de que el eclipse dejase sin hueco uno de los días de la serie, Valle Salvaje regresa el lunes 17 con el capítulo 466, que pondrá el foco en el hijo de Adriana: Rosalía y Leonor lo conocerán por fin. A la vez, Dámaso volverá a amenazar a Mercedes y dará órdenes a las parteras para que preparen al bebé. El giro llegará cuando Petra descubra para qué lo quiere en realidad y quede horrorizada, con la incógnita de qué planea.

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La tensión por la cesión de un título aparecerá en Valle Salvaje el martes 18, en el capítulo 467, cuando don Hernando se presente ante el duque para hacerle reflexionar sobre ese traspaso y tratar de convencerlo. En ese mismo episodio, Bárbara y Luisa decidirán contarle a Rafael la verdad al completo, mientras en la casa pequeña Dámaso irrumpirá acompañado de Juan el de los obradores y pondrá a Victoria contra las cuerdas.

'Valle Salvaje', la ficción diaria de La 1 (RTVE)

La semana de ‘Valle Salvaje’

El capítulo 468, previsto para el martes 19, unirá celos, control y una confesión clave en Valle Salvaje. Braulio confirmará a don Hernando que Manuela y Alejo se han acercado demasiado, y el marqués tomará medidas para que no se repita aquello que ya pasó con Leonardo. En ese contexto, Petra irrumpirá ante Luisa y Bárbara con una confesión que apunta directamente al robo de los bebés y dejará en el aire si por fin se conocerá toda la verdad.

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El jueves 20, el capítulo 469 colocará en primer plano el costo de recuperar el título: Enriqueta advertirá a José Luis de que ese objetivo no lo librará de su deuda. La amenaza de Dámaso también obligará a moverse a Bárbara y Luisa, que al comprender el peligro que representa decidirán actuar y buscarán desenmascararlo con la ayuda de las únicas dos personas capaces de detenerlo, a la espera de si aceptan intervenir.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Cómo acabará la semana de ‘Valle Salvaje’

Por último, el próximo cierre de la semana de Valle Salvaje quedará marcado por una revelación personal: en el capítulo 470, Rosalía se derrumbará ante el duque para contarle una asoladora verdad que no gustará y se abrirá la posibilidad de que se atreva a confesarle que María es su hija. En paralelo, el avance anticipa que los secretos de los personajes saltarán por los aires y que Pura y Petra asumirán que su destino ya está escrito.

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En resumen, Valle Salvaje estará marcado por revelaciones y tensiones entre las que se encuentran estas claves: Rosalía y Leonor conocerán al hijo de Adriana mientras Dámaso intensifica sus amenazas, don Hernando intentará persuadir al duque sobre la cesión de un título, Braulio alertará sobre la cercanía entre Manuela y Alejo, Enriqueta advertirá a José Luis sobre el coste de recuperar el título y Rosalía se derrumbará ante el duque para revelarle una dolorosa verdad.