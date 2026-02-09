Las endibias, la verdura “olvidada” que es rica en vitamina A y ayuda en los problemas de visión

Las endibias presentan un alto contenido de folatos y vitamina A (Adobe Stock)

En el universo de las verduras, la endibia suele ocupar un lugar secundario frente a opciones más populares como la lechuga, las espinacas o los espárragos. Sin embargo, este vegetal de sabor ligeramente amargo esconde un perfil nutricional que la convierte en una aliada destacada para una alimentación saludable.

Según los informes de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), la endibia aporta múltiples beneficios para el organismo junto con un bajo contenido energético. Por ello, este alimento es especialmente interesante en dietas equilibradas y personas preocupadas por controlar su peso.

En cuanto a los macronutrientes, destacan sus hidratos de carbono, especialmente por la presencia de inulina. Este compuesto es un tipo de oligosacárido al que se le atribuye una acción prebiótica, es decir, favorece el crecimiento y la actividad de las bacterias beneficiosas del intestino. El consumo de alimentos ricos en inulina se asocia con una mejor salud digestiva y con el mantenimiento de una microbiota intestinal equilibrada, un aspecto cada vez más valorado por su relación con el bienestar general y el sistema inmunitario.

La endibia también sobresale por su aporte vitamínico, ya que constituye una fuente relevante de folatos, una vitamina del grupo B imprescindible para numerosos procesos fisiológicos. Los folatos desempeñan un papel esencial en la formación normal de las células sanguíneas y en la correcta división celular, además de contribuir al funcionamiento adecuado del sistema inmunitario.

Por este motivo, su ingesta resulta especialmente importante en etapas de la vida con mayores requerimientos nutricionales, como el embarazo, la infancia o la adolescencia. De acuerdo con la FEN, una ración de endibia cubre aproximadamente el 33 % de las ingestas recomendadas de folatos para la población de estudio, lo que la sitúa como una verdura de gran interés desde el punto de vista nutricional. Su inclusión habitual en la dieta puede ayudar a prevenir posibles déficits de esta vitamina y a reforzar las defensas del organismo.

Junto a los folatos, otro nutriente clave presente en la endibia es la vitamina A, un micronutriente fundamental para el mantenimiento de diversas funciones corporales. Esta vitamina contribuye de manera directa a la salud de la piel y de las mucosas, actuando como un elemento protector frente a agentes externos, y desempeña un papel esencial en la vista, especialmente en condiciones de baja luminosidad. En este sentido, resulta especialmente significativo que una ración de endibia cubra alrededor del 20 % de las ingestas recomendadas de vitamina A. Su consumo regular, por tanto, puede contribuir de forma natural y sencilla al mantenimiento de estas funciones esenciales del organismo, reforzando el valor de esta verdura dentro de una dieta variada y equilibrada.

Las endibias, fuente de potasio para los músculos

En el apartado de los minerales, el potasio es el más abundante en la endibia. Este mineral desempeña un papel fundamental en el funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos, además de contribuir al equilibrio de líquidos en el organismo. Una dieta rica en potasio es especialmente importante para personas activas y para quienes buscan mantener una adecuada función muscular.

Otro aspecto a favor de la endibia es su forma habitual de consumo. Al ingerirse generalmente cruda, en ensaladas, se evitan las pérdidas de nutrientes que pueden producirse durante el cocinado. Esto permite aprovechar al máximo sus vitaminas y minerales, manteniendo intacto su valor nutricional.