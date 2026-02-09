Políticos mexicanos reaccionan al histórico show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Figuras de Morena y Movimiento Ciudadano coincidieron en resaltar el mensaje social y cultural del artista puertorriqueño.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, encabezado por Bad Bunny, marcó un hito en la historia del evento deportivo más visto del mundo y provocó una ola de reacciones entre figuras de la política mexicana, quienes destacaron el mensaje cultural, identitario y social del artista puertorriqueño.

Desde Santa Clara, California, el intérprete de Tití me Preguntó convirtió el escenario del Levi’s Stadium en una celebración de la cultura latinoamericana, en un contexto marcado por debates migratorios y discursos de exclusión en Estados Unidos.

Desde Morena, el senador y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, subrayó que la música “sonó más fuerte que cualquier discurso”, al considerar que el show recordó que la cultura latina es identidad, memoria y mensaje político.

Ricardo Monreal destacó que la música de Bad Bunny ‘sonó más fuerte que cualquier discurso’ y recordó la fuerza de la cultura latina como identidad y mensaje político.

En la misma línea, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña afirmó que Bad Bunny proyectó un mensaje poderoso desde California hacia el mundo latino, al colocar la dignidad y la identidad cultural en el centro de uno de los escenarios más influyentes a nivel global.

Morena destaca el mensaje contra el odio

La secretaria de la Secretaría de las Mujeres de Morena, Citlalli Hernández Mora, calificó la presentación como un homenaje a la cultura latinoamericana en uno de los deportes de mayor audiencia en Estados Unidos.

En su mensaje, advirtió que no es momento de tibieza frente a discursos de odio y resaltó la frase final del espectáculo: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.

Citlalli Hernández resaltó que el espectáculo de Bad Bunny fue un homenaje a la cultura latinoamericana y un mensaje contra el odio.

Las expresiones desde Morena coincidieron en señalar el alcance simbólico del mensaje y su impacto más allá del entretenimiento.

Movimiento Ciudadano se suma a las reacciones

Desde Movimiento Ciudadano, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, celebró el protagonismo latino durante el medio tiempo del Super Bowl, con un mensaje breve que destacó la presencia y visibilidad de la comunidad latina en el evento.

Samuel García celebró el protagonismo latino durante el medio tiempo del Super Bowl 2026, destacando la visibilidad de la comunidad latina.

Por su parte, el presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, reaccionó de manera más anecdótica al espectáculo, al comentar uno de los momentos que más llamó su atención durante la transmisión, sumándose así a la conversación pública generada por la presentación.

Bad Bunny hace historia en el Super Bowl 2026

Benito Antonio Martínez Ocasio ofreció un show de aproximadamente 20 minutos con una producción inspirada en el paisaje y la cultura de Puerto Rico. El espectáculo inició con Tití me Preguntó y recorrió distintos momentos de su carrera musical, manteniendo al público del estadio de pie.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 hizo historia al celebrar la cultura latinoamericana en el escenario más visto del mundo. TPX IMAGES OF THE DAY

Uno de los momentos más destacados fue la aparición de Lady Gaga para interpretar Die With a Smile, así como la participación de Ricky Martin, quien compartió escenario con el artista puertorriqueño.

Un homenaje a Latinoamérica desde el escenario más visto

El cierre del espectáculo estuvo marcado por la presencia de banderas de toda América recorriendo el campo, mientras Bad Bunny mencionaba a los países de la región y los presentó como una sola comunidad.

El mensaje final proyectado en el estadio reforzó el tono del show: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.

El espectáculo rindió un emotivo homenaje a la cultura latinoamericana, celebrando la identidad y diversidad de la región. REUTERS/Mike Blake

Canciones interpretadas en el Halftime Show

Tití Me Preguntó

Yo Perreo Sola

Safaera

Party

VOY A LLeVARTE PA PR

EoO

Mónaco

Die With a Smile (Lady Gaga)

BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

LO QUE LE PASÓ A HAWAii (Ricky Martin)

EL APAGÓN

CAFé CON RON

DtMF

La presentación de Bad Bunny quedó registrada como uno de los espectáculos de medio tiempo más comentados, tanto por su propuesta artística como por el mensaje cultural y social que generó reacciones en distintos sectores de la política mexicana.