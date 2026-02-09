México

Los cuatro “guiños” que Bad Bunny hizo a México en su show de medio tiempo del Super Bowl 2026

Bad Bunny encabezó el show de medio tiempo del Super Bowl LX con una puesta en escena cargada de identidad latina, que incluyó referencias mexicanas

Guardar
El show de mediotiempo de
El show de mediotiempo de Bad Bunny estuvo lleno de referencias a la cultura mexicana. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Bad Bunny fue el encargado de encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, una presentación que convirtió el escenario del Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en una celebración de la identidad latina ante millones de espectadores en todo el mundo.

El show se realizó este domingo 8 de febrero durante el partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks y marcó un nuevo hito para la presencia de la música latina en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Un show histórico

El espectáculo de medio tiempo encabezado por Bad Bunny se construyó como un viaje visual y musical con el sello de la cultura latinoamericana. Desde su aparición en el escenario, el artista puertorriqueño dejó claro el tono de la presentación al declarar: “¡Qué rico es ser latino!”, una frase que funcionó como manifiesto de lo que vendría después.

Asi fue el show completo de Bad Bunny en el Super Bowl

El escenario se transformó en un sembradío montado sobre el campo de juego, donde el cantante, vestido completamente de blanco y acompañado por decenas de bailarines, interpretó “Tití me preguntó” y otros de sus temas más reconocidos. La puesta en escena combinó coreografías masivas con una narrativa visual que buscó retratar costumbres y escenas de la vida cotidiana en América Latina.

La producción alternó imágenes en vivo con secuencias pregrabadas, generando la sensación de un videoclip en tiempo real. A lo largo del show aparecieron carritos de comida, banderas, referencias a la familia, la migración y la identidad.

Las colaboraciones internacionales también ocuparon un lugar central. Lady Gaga, Ricky Martin, Cardi B y Karol G se sumaron a distintos momentos de la presentación, mientras que figuras como Jessica Alba, Pedro Pascal, Alix Earle y Young Miko tuvieron apariciones especiales, ampliando el alcance mediático del show.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Bad Bunny se dirigió a su “yo” infantil en el escenario, en una escena simbólica que incluyó la entrega de un Grammy a un niño que lo representaba frente a un televisor.

En el cierre, el artista lanzó un mensaje de unidad continental. “Dios bendiga a América”, expresó antes de mencionar uno a uno a los países que conforman el continente.

Los cuatro guiños de Bad Bunny a México

Dentro de ese recorrido por la identidad latina, México ocupó un lugar especial en la narrativa del espectáculo. Sin mencionarlo de forma explícita desde el arranque, Bad Bunny fue incorporando referencias culturales que resultaron fácilmente reconocibles para el público mexicano, integrándolas de manera orgánica al concepto visual y simbólico del show.

  • Mariachi Las Divas
Bad Bunny integra mariachi femenino
Bad Bunny integra mariachi femenino Las Divas al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, resaltando el folclore mexicano en un evento global (IG)

El show arrancó con la presencia de Mariachi Las Divas, agrupación femenina que ha sido reconocida con premios Grammy y que se ha consolidado como símbolo de la música tradicional mexicana.

Ataviadas con trajes típicos, las integrantes del mariachi acompañaron a Bad Bunny en la interpretación de “Mónaco”, fusionando la sonoridad del trap con los violines y trompetas del folclore mexicano.

La agrupación, dirigida por Cindy Shea, es reconocida como el mariachi oficial de Disney y cuenta con el respaldo de una trayectoria internacional. Su fundadora fue alumna de Joan Sebastian.

  • Villa’s Tacos y la bandera mexicana
Tacos y una bandera, otro
Tacos y una bandera, otro de los guiños de Bad Bunny a México. (Capturas de pantalla)

En una de las escenas más comentadas del show, Víctor Villa, propietario de Villa’s Tacos en Los Ángeles e hijo de migrantes michoacanos, apareció preparando tacos en un puesto decorado con referencias a la cultura popular mexicana.

Durante la interpretación de “Tití me preguntó”, el taquero despachó alimentos frente a un carrito de aguas frescas donde se observaron varias botellas adornadas con la bandera de México y la de otros países latinoamericanos.

  • Emiliano Vargas y el boxeo
Emiliano Vargas, boxeador mexicoamericano e
Emiliano Vargas, boxeador mexicoamericano e hijo del excampeón Fernando Vargas, apareció en pantalla con Bad Bunny. (Captura de pantalla)

El deporte también tuvo representación mexicana sobre el escenario. Emiliano Vargas, boxeador mexicoamericano e hijo del excampeón Fernando Vargas, acompañó a Bad Bunny junto al puertorriqueño Xander Zayas durante uno de los segmentos del show.

Emiliano Vargas, con un récord invicto y considerado una de las nuevas promesas del boxeo profesional, representó la herencia y el orgullo mexicano en el evento. El boxeador cuenta con una marca de 16 victorias, 13 de ellas por nocaut, y fue elegido prospecto del año por la revista The Ring en 2025.

  • La mención de México en el mensaje de unidad continental
Asi fue el cierre del show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El cierre del espectáculo de Bad Bunny incluyó un mensaje dirigido a todo el continente americano. El artista mencionó uno a uno varios países de América Latina, entre ellos México, en un discurso enfocado en la unidad.

“Dios bendiga a América”, expresó el cantante, antes de nombrar a Chile, Bolivia, Guyana, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México, Estados Unidos y Canadá.

El show de medio tiempo de Bad Bunny quedó registrado como uno de los momentos más comentados de la edición 60 del Super Bowl, convirtiéndose rápidamente en tendencia en redes sociales y dejando un sabor de celebración en diversos países.

Temas Relacionados

Bad BunnyShow de medio tiempoSuper Bowl LXMariachi Las DivasVíctor VillaEmiliano Vargasmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Qué dice la Ley de Rentas Justas que impulsa Clara Brugada en la CDMX

La propuesta se integra a una política más amplia de vivienda digna y rehabilitación habitacional en la Ciudad de México

Qué dice la Ley de

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 9 de febrero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias

Fans identifican al novio de Majo Aguilar tras fotos y pistas en Instagram

Recientemente la cantante admitió que tiene una relación sentimental, aunque mantenía la identidad de su pareja

Fans identifican al novio de

¿Quién es Lorena Rodríguez, la nueva alcaldesa interina de Tequila, Jalisco?

Lorena Marisol Rodríguez Rivera no ha estado exenta de polémica, luego de que hace unos meses circuló un video en el que se interpreta un narcocorrido que habla de El Mencho

¿Quién es Lorena Rodríguez, la

Billie Joe, vocalista de Green Day, sorprende al utilizar medalla de la Virgen de Guadalupe en el Super Bowl

El grupo estadounidense se presentó en la ceremonia previa al Super Bowl LX, realizada en el Levi’s Stadium de Santa Clara

Billie Joe, vocalista de Green
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR destruyó 23 monstruos blindados

FGR destruyó 23 monstruos blindados decomisados al narco en Tamaulipas

Procesan a dos policías municipales implicados en disputas por venta de droga y homicidios en Edomex

Ellos son los tres mineros que ya fueron identificados tras el secuestro de 10 trabajadores en Concordia, Sinaloa

Qué es la “Tussi”, droga señalada por Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX y cuáles son sus riesgos

Identifican a Ignacio Aurelio Salazar como el tercer minero muerto tras secuestro en Concordia, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Fans identifican al novio de

Fans identifican al novio de Majo Aguilar tras fotos y pistas en Instagram

Billie Joe, vocalista de Green Day, sorprende al utilizar medalla de la Virgen de Guadalupe en el Super Bowl

Con alusiones al 14 de febrero, Fernando Delgadillo comienza cuenta regresiva para su concierto en Parque Naucalli: “Puedes ir con un compañero o amiguis”

Ayuno de dopamina: mitos y verdades del método para tener salud mental sin renunciar a las redes sociales

Ellas son las ‘Divas’, el mariachi mexicano que acompañó a Bad Bunny en el Super Bowl LX

DEPORTES

Seattle Seahawks gana el Super

Seattle Seahawks gana el Super Bowl LX tras derrotar 29 - 13 a Patriotas: así fue la final de la NFL

Fórmula 1: así es el monoplaza de Cadillac que Checo Pérez y Valtteri Bottas usarán en su debut

Seattle Seahawks conquista el Super Bowl LX y gana su segundo anillo

Captan a Mikel Arriola, comisionado de la Liga MX, en el Super Bowl LX

Muere a los 50 Juan Antonio Domínguez, comentarista deportivo de Televisa