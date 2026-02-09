Los cuatro “guiños” que Bad Bunny hizo a México en su show de medio tiempo del Super Bowl 2026

El show de mediotiempo de Bad Bunny estuvo lleno de referencias a la cultura mexicana. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Bad Bunny fue el encargado de encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, una presentación que convirtió el escenario del Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en una celebración de la identidad latina ante millones de espectadores en todo el mundo.

El show se realizó este domingo 8 de febrero durante el partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks y marcó un nuevo hito para la presencia de la música latina en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Un show histórico

El espectáculo de medio tiempo encabezado por Bad Bunny se construyó como un viaje visual y musical con el sello de la cultura latinoamericana. Desde su aparición en el escenario, el artista puertorriqueño dejó claro el tono de la presentación al declarar: “¡Qué rico es ser latino!”, una frase que funcionó como manifiesto de lo que vendría después.

Asi fue el show completo de Bad Bunny en el Super Bowl

El escenario se transformó en un sembradío montado sobre el campo de juego, donde el cantante, vestido completamente de blanco y acompañado por decenas de bailarines, interpretó “Tití me preguntó” y otros de sus temas más reconocidos. La puesta en escena combinó coreografías masivas con una narrativa visual que buscó retratar costumbres y escenas de la vida cotidiana en América Latina.

La producción alternó imágenes en vivo con secuencias pregrabadas, generando la sensación de un videoclip en tiempo real. A lo largo del show aparecieron carritos de comida, banderas, referencias a la familia, la migración y la identidad.

Las colaboraciones internacionales también ocuparon un lugar central. Lady Gaga, Ricky Martin, Cardi B y Karol G se sumaron a distintos momentos de la presentación, mientras que figuras como Jessica Alba, Pedro Pascal, Alix Earle y Young Miko tuvieron apariciones especiales, ampliando el alcance mediático del show.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Bad Bunny se dirigió a su “yo” infantil en el escenario, en una escena simbólica que incluyó la entrega de un Grammy a un niño que lo representaba frente a un televisor.

En el cierre, el artista lanzó un mensaje de unidad continental. “Dios bendiga a América”, expresó antes de mencionar uno a uno a los países que conforman el continente.

Los cuatro guiños de Bad Bunny a México

Dentro de ese recorrido por la identidad latina, México ocupó un lugar especial en la narrativa del espectáculo. Sin mencionarlo de forma explícita desde el arranque, Bad Bunny fue incorporando referencias culturales que resultaron fácilmente reconocibles para el público mexicano, integrándolas de manera orgánica al concepto visual y simbólico del show.

Mariachi Las Divas

Bad Bunny integra mariachi femenino Las Divas al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, resaltando el folclore mexicano en un evento global (IG)

El show arrancó con la presencia de Mariachi Las Divas, agrupación femenina que ha sido reconocida con premios Grammy y que se ha consolidado como símbolo de la música tradicional mexicana.

Ataviadas con trajes típicos, las integrantes del mariachi acompañaron a Bad Bunny en la interpretación de “Mónaco”, fusionando la sonoridad del trap con los violines y trompetas del folclore mexicano.

La agrupación, dirigida por Cindy Shea, es reconocida como el mariachi oficial de Disney y cuenta con el respaldo de una trayectoria internacional. Su fundadora fue alumna de Joan Sebastian.

Villa’s Tacos y la bandera mexicana

Tacos y una bandera, otro de los guiños de Bad Bunny a México. (Capturas de pantalla)

En una de las escenas más comentadas del show, Víctor Villa, propietario de Villa’s Tacos en Los Ángeles e hijo de migrantes michoacanos, apareció preparando tacos en un puesto decorado con referencias a la cultura popular mexicana.

Durante la interpretación de “Tití me preguntó”, el taquero despachó alimentos frente a un carrito de aguas frescas donde se observaron varias botellas adornadas con la bandera de México y la de otros países latinoamericanos.

Emiliano Vargas y el boxeo

Emiliano Vargas, boxeador mexicoamericano e hijo del excampeón Fernando Vargas, apareció en pantalla con Bad Bunny. (Captura de pantalla)

El deporte también tuvo representación mexicana sobre el escenario. Emiliano Vargas, boxeador mexicoamericano e hijo del excampeón Fernando Vargas, acompañó a Bad Bunny junto al puertorriqueño Xander Zayas durante uno de los segmentos del show.

Emiliano Vargas, con un récord invicto y considerado una de las nuevas promesas del boxeo profesional, representó la herencia y el orgullo mexicano en el evento. El boxeador cuenta con una marca de 16 victorias, 13 de ellas por nocaut, y fue elegido prospecto del año por la revista The Ring en 2025.

La mención de México en el mensaje de unidad continental

Asi fue el cierre del show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El cierre del espectáculo de Bad Bunny incluyó un mensaje dirigido a todo el continente americano. El artista mencionó uno a uno varios países de América Latina, entre ellos México, en un discurso enfocado en la unidad.

“Dios bendiga a América”, expresó el cantante, antes de nombrar a Chile, Bolivia, Guyana, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México, Estados Unidos y Canadá.

El show de medio tiempo de Bad Bunny quedó registrado como uno de los momentos más comentados de la edición 60 del Super Bowl, convirtiéndose rápidamente en tendencia en redes sociales y dejando un sabor de celebración en diversos países.