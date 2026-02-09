Bad Bunny en el Super Bowl LX: Karol G estuvo entre las celebridades que vieron su presentación desde “La casita”

El espectacular show de mediotiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El Super Bowl LX ofreció un show de altísimo vuelo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, durante el descanso del choque entre New England Patriots y los Seattle Seahawks como protagonistas. Bad Bunny fue la figura central del espectáculo de mediotiempo, marcando un hito para la música latina en la historia de la National Football League (NFL), al ser el primer artista latino masculino en liderar el evento.

“¡Qué rico es ser latino!“, fue lo primero que dijo el artista, de 31 años, al aparecer en escena. Toda una declaración de lo que iba a mostrarle a los presentes y a los millones de espectadores por TV. Ese fue el espíritu del show, que incluyó la participación de otras estrellas como Lady Gaga y Ricky Martin, así como tributos específicos a la música de su país que fueron desde Daddy Yankee a El Gran Combo de Puerto Rico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La escenografía incluyó la aparición de la Casita de Bad Bunny, un escenario que ya se hizo conocido por su aparición en el Debí Tirar Más Fotos World Tour debido a que allí se reúnen figuras influyentes de las paradas de la gira.

En el Super Bowl LX, la Casita volvió a aparecer, ahora para congregar varias celebridades entre las que se incluyó la colombiana Karol G, enfocada por la transmisión del partido mientras disfrutaba en primera fila de la presentación del puertorriqueño durante la interpretación de Yo perreo sola.

Karol G, Pedro Pascal y Cardi B estuvieron en la Casita de Bad Bunny, que formó parte de la escenografía del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en Santa Clara - crédito Chris Graythen/AFP

Junto a la Bichota estuvieron presentes celebridades como Pedro Pascal, Young Miko, Jessica Alba, Thalía, o Cardi B.

Por su parte, desde las tribunas se reportó la presencia de J Balvin, Ryan Castro y Sofía Vergara, que también gozaron de protagonismo más o menos directo en el Super Bowl.

J Balvin anticipó lo que podía esperar Estados Unidos de Bad Bunny en el Super Bowl

El colombiano dio su concepto sobre la aparición del puertorriqueño en el espectáculo de medio tiempo en Santa Clara, mientras caminaba por la calle - crédito TMZ Sports

El intérprete de Ginza y Mi Gente fue abordado en la calle por TMZ Sports, que le realizó algunas preguntas relacionadas con la participación del puertorriqueño en el evento, centradas especialmente en la incertidumbre alrededor de cómo recibirían los estadounidenses el espectáculo. Esto debido a que el elegido por la NFL cantaría en español y la barrera idiomática podría resultar un obstáculo.

Inicialmente le preguntaron a Balvin cuál canción de Bad Bunny le gustaría escuchar en el Super Bowl, a lo que respondió en inglés: “Todas. Es mi amigo”.

Acto seguido le preguntaron qué le diría a un estadounidense que no sabe español sobre cómo abordar la músivca del puertorriqueño, a lo que contestó con sencillez que esa situación era la opuesta a lo que sucedía en los países latinoamericanos con los artistas angloparlantes.

“Solo tienen que subirse al flow. Eso es todo lo que tienen que hacer, ¿sabes? Solo sígannos, no importa. Yo aprendí, crecí escuchando hip hop y no sabía lo que decían, solo me dejaba llevar por la vibra", expresó.

Ya en el partido, el paisa asistió acompañado de su pareja Valentina Ferrer y presenció el partido desde el palco, acompañado de Ryan Castro y Eladio Carrión con los que estuvo participando en un evento especial de la NFL con celebridades.

Las reacciones de los colombianos luego del medio tiempo

J Balvin y su reacción al espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl LX - crédito @jbalvin/Instagram

En sus historias instantáneas, Balvin compartió un fragmento de la presentación de Bad Bunny acompañado de las palabras “Latino fuckin Gang!!!” mientras mostraba la escenografía elegida por el puertorriqueño para su espectáculo, alternada con el momento de disfrute que vivían sus acompañantes en medio del show, bailando y cantando.

Sofía Vergara y su reacción al espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl LX - crédito @jbalvin/Instagram

Algo similar ocurrió con Sofía Vergara, que asistió al Levi’s Stadium acompañada de Douglas Chabott y fue grabada mientras bailaba y cantaba al ritmo de Bad Bunny. “Lo máximo Bad Bunny!” fueron las palabras de la “Toti” con las que expresó su alegría y orgullo luego del anticipado espectáculo del cantante.