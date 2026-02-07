El aragonés, la materia olvidada de la campaña electoral del 8-F: “Azcón dedica cero euros a su promoción. Se está literalmente muriendo”

17/08/2023 El diputado de Sumar al Congreso Jorge Pueyo. ESPAÑA EUROPA ARAGÓN POLÍTICA SUMAR.

El aragonés agoniza. Las cifras de cuánta gente lo habla, especialmente en los pueblos del norte de Aragón, es cada vez más reducida. El análisis de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas (ECEPOV) de 2021 del Instituto Nacional de Estadística, elaborado por el Ministerio de Política Territorial, señala que el INE no ofrece datos oficiales sobre el conocimiento del aragonés al considerarlo una lengua “estadísticamente infrecuente”.

Sin embargo, el estudio de microdatos sitúa el número de hablantes en exactamente 8.435 personas, un número con el que coinciden las asociaciones y expertos consultados. En 2011 eran 25.000, más de una década después apenas un tercio. “Pero no es que lo hablen siempre, sino que pueden llegar a ser hablantes ocasionales. La mayoría es población muy envejecida”, explica Chusé Inazio Navarro, presidente del Consello d’a Fabla Aragonesa. “Estamos asistiendo a cómo cada vez tenemos menos número de hablantes. La cadena de transmisión intergeneracional está prácticamente rota”, asegura. Rota, porque como explica Navarro, el actual presidente en funciones de Aragón, el popular Jorge Azcón -y que con bastante seguridad saldrá reelegido este domingo- “dedica cero euros a la promoción del aragonés y del catalán”.

“Las dos lenguas patrimoniales de Aragón ya desde la Edad Media son el aragonés y el catalán, que se habla en la Franja Oriental. La más nueva y la que más éxito ha tenido, por supuesto, es el castellano“, añade. El futuro tampoco es muy alentador. El aragonés ha tenido una presencia prácticamente residual en la actual campaña electoral. La comparativa de programas entre partidos muestra diferencias notables entre formaciones y, en algunos casos, la desaparición total de propuestas respecto a años anteriores.

Qué dicen los partidos

En el caso del Partido Popular, el programa de 2026 no incluye ninguna medida, tras años en los que sí aparecían referencias a su regulación o gestión, como muestra la comparativa elaborada por José Ignacio López Susín, miembro de la junta directiva de la asociación Rolde de Estudios Aragoneses y director general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón durante las dos legislaturas de Javier Lambán. El exdirectivo interpreta que el PP, que necesitará a Vox para gobernar, omite cualquier proposición para no exponerse. “Cuando gobierne con Vox, va a ser Vox el que se retrate”, cuenta a este medio. Su cargo fue eliminado tres días después de entrar el gobierno popular.

Al igual que el PP, el PSOE de Pilar Alegría también ha eliminado cualquier propuesta que incluye al aragonés en el programa electoral, después de que en 2023 apostaran por un “velaremos por el uso del castellano y del patrimonio lingüístico de Aragón”, haciendo referencia al aragonés.

Podemos, en cambio, sí mantiene una línea más activa en la defensa del derecho lingüístico, entre ellas “campañas informativas y divulgativas para fomentar su conocimiento y su uso entre la ciudadanía”. Además, el Partido Aragonés (PAR) insiste en la defensa de las modalidades lingüísticas propias dentro del marco de la identidad aragonesa. “El modelo propio aragonés debe defenderse no solo en la zona septentrional, sino también en el Aragón oriental, reconociendo como aragonesas las modalidades lingüísticas propias que allí se hablan”.

La Chunta Aragonesista (CHA) es el único partido que dedica más de una decena de puntos al patrimonio y lenguaje aragonés, con propuestas que abarcan desde el refuerzo institucional de la política lingüística hasta la ampliación de su presencia en la educación, la administración pública y los medios de comunicación. Su líder, Jorge Pueyo, exdiputado de Sumar, sí utiliza la lengua frecuentemente.

La invisibilización, una estrategia

Como explica Susín, que un asunto no aparezca es una estrategia: “Se ha focalizado la campaña en cuatro temas: vivienda, despoblación, financiación y no sé qué más. Ya no te digo este tema en concreto, es que la cultura no ha salido para nada”. “Aragón es la segunda comunidad que menos invierte en cultura”, asegura.

Esto pone en riesgo la supervivencia del lenguaje y sus diferentes dialectos. “Tiene que haber voluntad política en el Gobierno de Aragón, pero también en las comarcas y en los ayuntamientos. Todos tienen que trabajar a una y darle su sitio en la cultura, en la economía, en todo”, explica.

“Ahora mismo no hay funcionarios que puedan atender a nadie en su lengua. Ni se pueden presentar escritos en aragonés o en catalán. Cuando la gente entiende que su lengua no sirve para el uso público, solo la utiliza en casa. Y el uso en casa no mantiene una lengua”, señal.

De la misma manera, Navarro explica que en Aragón “existe una especie de psicopatología colectiva que se traduce en un cierto desprecio, o al menos en una falta de aprecio en las propias señas de identidad”.

El aragonés y el catalán de Aragón cuentan con reconocimiento oficial como lenguas propias de la comunidad autónoma desde 2016. Este estatus se sustenta en la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés de 1999 y se desarrolla a través de la Ley de Lenguas de 2013, que regula su uso, protección y promoción como parte del patrimonio histórico y cultural de Aragón. Sin embargo, el experto considera que la carta magna permite la oficialidad de las lenguas propias en las comunidades autónomas, pero cree que en la región “durante las últimas décadas, se ha interpretado más como una opción que como una obligación institucional”.

Durante los 50 años que lleva Navarro al frente del Consello, ve ahora, que “el aragonés está literalmente muriendo”. “Vamos camino de la desaparición, si no hay unas medidas urgentes y valientes”, finaliza. Y coincide Susín: “Si no se ponen medios en una generación o como mucho dos, desaparecerá”.