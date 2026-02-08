Azcón gana, pero pierde margen de maniobra: el PP se impone en Aragón con dos escaños menos y con un Vox reforzado que elevará el precio de la gobernabilidad

El candidato del PP a la reelección a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ofrece una rueda de prensa tras la noche electoral (Ramón Comet / Europa Press)

El Partido Popular ha ganado las elecciones autonómicas de Aragón, pero lo ha hecho con un resultado más ajustado del que buscaba cuando decidió adelantar los comicios y con un escenario de gobernabilidad que vuelve a depender de terceros. La candidatura que encabeza Jorge Azcón obtiene 26 escaños, dos menos que en la anterior legislatura, un retroceso que no impide a los populares conservar la primera posición, pero que condiciona su margen político tras una convocatoria electoral diseñada para reforzar su liderazgo y despejar la legislatura.

La mayoría absoluta en las Cortes de Aragón se sitúa en 34 escaños, de modo que el PP queda lejos de alcanzarla y necesita apoyos para garantizar la investidura. El resultado confirma que el adelanto electoral no ha producido el efecto de concentración del voto que perseguía Azcón tras la ruptura con Vox por los presupuestos. El PP gana las elecciones, pero pierde representación y se enfrenta a un Parlamento más fragmentado, con una ultraderecha claramente reforzada.

Vox pasa de 7 a 14 escaños, duplicando su presencia en la Cámara y convirtiéndose en el gran beneficiado del nuevo reparto parlamentario. El crecimiento de la formación de ultraderecha introduce un elemento clave en la lectura política de la noche: aunque el PP conserva la iniciativa institucional, su dependencia de Vox no solo no desaparece, sino que se intensifica desde una posición de mayor debilidad relativa.

El retroceso en escaños —con la pérdida de un diputado en Huesca y otro en Zaragoza— introduce un matiz relevante en la lectura del resultado. Aunque el PP mantiene la iniciativa política y el control del tiempo institucional, la disminución de su grupo parlamentario debilita la posición desde la que deberá afrontar las conversaciones para formar Gobierno y condiciona el relato de una victoria sin fisuras.

Un discurso de victoria sin matices

Azcón compareció en la sede del PP de Zaragoza para valorar los resultados en un tono marcadamente triunfalista, centrado en reivindicar la victoria electoral y en subrayar que su partido es el único en condiciones de formar Gobierno. “El mensaje es claro, nítido e inequívoco: el Partido Popular ha ganado las elecciones”, afirmó, insistiendo en que “solo hay un partido que puede decirlo”.

El candidato popular agradeció el “esfuerzo titánico” de su partido durante la campaña y se dirigió tanto a los militantes como a los votantes que habían acudido a las urnas. “Les estaré eternamente agradecidos”, señaló, antes de destacar que la jornada electoral se había desarrollado con normalidad. “Hoy los aragoneses han hablado en las urnas”, afirmó.

Azcón quiso subrayar también el gesto de la candidata socialista, Pilar Alegría, que le llamó para felicitarle tras conocerse los resultados. “Quiero dar las gracias a la señora Alegría, que me ha llamado y me ha felicitado”, indicó, añadiendo que también había tenido constancia de mensajes de otros candidatos a través de los medios de comunicación.

Pese al tono celebratorio, el presidente en funciones reconoció explícitamente la pérdida de representación. “Nos hubiera gustado no haber perdido un diputado por Huesca y por Zaragoza”, admitió, aunque sin conceder a ese retroceso un peso político relevante en su valoración global de la noche electoral.

La aritmética del poder

En su intervención, Azcón insistió en que el segundo mensaje “claro” que dejan las urnas es que el PP es el único partido que puede formar Gobierno durante los próximos cuatro años. “No hay ningún otro partido que pueda formar gobierno”, afirmó, subrayando que el PSOE ha cosechado “el peor resultado de su historia” en Aragón.

El dirigente popular cargó con dureza contra la candidata socialista, a la que volvió a referirse como “la portavoz de las mentiras”. “No íbamos a permitir que la portavoz de las mentiras tuviera un buen resultado”, declaró, antes de reiterar que el PSOE ha obtenido su peor resultado histórico en la comunidad. En esa línea, Azcón aseguró que “el sanchismo se acaba”, una afirmación que fue recibida con aplausos y vítores por los asistentes.

El énfasis en el retroceso socialista formó parte central del discurso del líder del PP, que trató de construir una lectura plebiscitaria del resultado pese a la pérdida de dos escaños. Según Azcón, el hecho de que el PSOE quede relegado a la oposición refuerza la legitimidad del PP para encabezar el próximo Ejecutivo autonómico.

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón, responde a las preguntas sobre los posibles pactos postelectorales.

Sin embargo, la aritmética parlamentaria dibuja un escenario más complejo del que reflejó su intervención. Con 26 escaños, el PP no dispone de mayoría suficiente para gobernar en solitario y deberá buscar apoyos externos. El adelanto electoral, convocado tras no lograr sacar adelante los presupuestos por la ruptura con Vox, no ha eliminado esa dependencia, sino que la mantiene en términos similares a los de la legislatura anterior, aunque con un PP ligeramente más débil en el plano parlamentario.

El resultado deja así un equilibrio delicado para el presidente en funciones: Azcón conserva la iniciativa política y el control del proceso de investidura, pero lo hace desde una posición menos sólida que antes de la convocatoria electoral. La pérdida de dos diputados reduce su margen de maniobra y obliga a calibrar con mayor precisión los acuerdos necesarios para garantizar la estabilidad del próximo Gobierno autonómico.